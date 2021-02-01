10 печальных, но верных признаков, что парень не способен любить

Любовь – прекрасное чувство, которое, увы, дано не всем познать. Притом обычно не умеют любить мужчины. Возможно, причина в том, что они менее эмоциональны и более рациональны, чем женщины. И нельзя сказать, что эти парни ведут уединённый образ жизни, избегая встреч и знакомств с девушками. Напротив, они галантны, корректны, внимательны, привлекательны, умеют строить красивые романтические отношения, но через время в них становится некомфортно и даже страшно. Чтобы не допустить этого, лучше своевременно прекратить такую связь. Помогут распознать такого парня 10 печальных, но верных признаков, что он не способен любить.

10 знаков, что мужчина не умеет любить

Женоненавистнические комментарии. Он нередко отзывается о женщинах с пренебрежением, считая их недочеловеком. Из его уст можно услышать фразу: «Место женщины – на кухне» и т.п. Возможно, сразу его ненависть к прекрасному полу и не заметна, но очень скоро он не сможет скрыть своё истинное лицо и превратится в несдержанного грубияна. Поэтому, заметив буквально первые признаки его негативного отношения к женщинам, нужно тут же прекратить общение. В будущем всё будет только хуже. Жестокость и обман. Если у него уже был опыт измен второй половинке или же жестокого обращения с женщинами, то, как правило, это говорит о его моральных устоях или же жестоком характере. Изменить себя очень сложно, особенно когда этого не хочется делать, поэтому зачем ждать, когда мужчина снова проявит жестокость и грубость или же со спокойной душой начнёт ходить налево. Переборчивый. Когда мужчина говорит о том, что всегда встречался только с горячими штучками с фотомодельной внешностью, то это первый признак того, что через время, когда его вторая половинка по каким-то причинам перестанет соответствовать его стандартам красоты, он её тут же бросит. Так зачем ждать? Может быть, лучше сразу же прекратить такие отношения? Манипулятор. Если он использует других людей для своей финансовой или социальной выгоды, кто может точно сказать, что он не станет использовать и свою вторую половинку? Не стоит ожидать, что она станет исключением. Манипуляторы не могут по-другому, это их природа. Странные взгляды на свидание. Если он рассматривает любовные отношения как сделку, считая, что за чашку кофе, которым он угостил девушку, она ему должна до конца жизни, то о каких чувствах можно говорить? От него нужно бежать, притом быстро и не задумываясь. Личные фотографии. Если он привык показывать друзьям фотографии своей девушки, предназначенные только ему, не задумываясь при этом о её чувствах, то это говорит о его неуважении к ней. Девяносто девять процентов парней знают, что девушкам это не нравится. Соответственно, если он так делает, то он себялюбец, не способный к сопереживанию и не заботящийся о манерах. Эгоцентричен. Когда он думает только о себе, то, скорее всего, девушка для него никогда не станет партнёром, а лишь соучастником его жизни. Поэтому, как только он решит, что девушка «не в моде» или не подходит ему по статусу, тут же с ней порвёт. Невиноватый. Он отказывается брать на себя свою вину. И это означает, что он настолько влюблён в себя, что никогда не сможет сознаться себе в том, что он допустил ошибку или проступок. Люди, не умеющие любить, обычно винят в своих проблемах других. Они не понимают, что сами виноваты в своих проблемах. Они сосредоточиваются лишь на том, чем будут полезны именно им данные отношения. Никаких серьёзных отношений. Если он сразу же говорит о том, что не готов к серьёзным отношениям, то нужно обязательно прислушаться к его словам, не думая, что просто ему попадались не те девушки, с вами же всё будет по-другому. Оправдание всему. Он бросил свою бывшую, когда она забеременела, так как ещё был молод для отцовства, или же ударил женщину, потому что она грубо разговаривала, или же выгнал из дома ту «единственную девушку», потому что она заслужила. Это его типичная манера поведения, к которой он привык, и по-другому вести себя не собирается.

Если парень хотя бы был замечен в одном из десяти признаков, что он не умеет любить, то нужно без раздумий ставить точку на отношениях, так как они не изменятся, и не стоит верить в обратное.