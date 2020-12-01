Не ешьте это! Что следует есть и чего избегать по знаку Зодиака

Все мы знаем, правильное питание – залог красоты, стройности, здоровья и долголетия. А вот о связи пищевого поведения и гороскопа многие даже не догадываются. Давайте исправим ошибку. Читайте внимательно, что следует есть и чего избегать по знаку Зодиака. Астрологи рассмотрели слабые стороны, составили список подходящих продуктов и сформулировали основополагающие советы для каждого в отдельности. Пользуйтесь на здоровье!

Правильное питание по знаку Зодиака: что есть и чего избегать?

Овен.

Подопечные Марса любят острые, горячие и бодрящие блюда. Они жалеют время на долгую трапезу, часто перекусывая впопыхах. Не заморачиваются подсчетом калорий, выбирая пожирнее и посытнее. Овны редко жалуются на отсутствие аппетита, любят экспериментировать, выбирают богатую белком диету, не всегда осознавая ее влияние на организм. Типичная проблема со здоровьем – гастрит.

Рекомендованные продукты: оливки, огурцы, шпинат, фасоль, шпинат и бананы.

Совет астрологов: ешьте медленно и избегайте алкогольных напитков.

Телец.

Представители второго по счету знака Зодиака, как правило, гурманы. Они любят и умеют наслаждаться едой, не экономят деньги на качестве. Делают все, чтобы чувствовать себя расслабленно и комфортно за столом. Диета для Тельцов - пытка, а готовка - удовольствие. К процессу подходят творчески, выдумывая собственные изумительные рецепты. Слабое место – невозможность отказа от сладостей, макарон и хлеба, и, как следствие, лишний вес.

Почаще ешьте клюкву, свеклу и цветную капусту.

Чтобы не пришлось худеть, замените сладости фруктами.

Близнецы.

Лишний вес им не грозит. Для Близнецов во время обеда хорошая компания важнее еды. Но подопечные Меркурия восхитительно готовят. На кухне их творческие способности реализуются в полной мере: врожденное любопытство дополняют талант комбинировать ингредиенты и страсть к экспериментам. Рацион Близнецов достаточно разнообразен, но режим питания, как правило, отсутствует вовсе. А это, как вы понимаете, вредит здоровью.

Полезные составляющие меню: зеленая фасоль, персики, сливы, шпинат, морепродукты и дикий рис.

Не забывайте о важности завтрака, обеда и ужина. Старайтесь соблюдать режим.

Рак.

Ох уж эти домашние вкусности, приготовленные по бабушкиным рецептам. Раки охотно осваивают кулинарные книги, любят, когда стол заставлен простыми и сытными яствами. Они не заботятся ни о весе, ни о кишечнике, часто переедают. А если нервничают, вообще не могут остановится. И это несмотря на чувствительное пищеварение.

Обязательно добавьте в рацион обезжиренный йогурт, фрукты и овощи, приготовленные на пару.

Контролируйте аппетит, особенно в стрессовые периоды.

Лев.

Их фетиш – изысканные блюда, приготовленные из дорогих дефицитных ингредиентов. Львам нравится сидеть за столом в хорошей компании. Ради последней нередко забывают о режиме питания. Не особо любят кулинарить, но в праздники обязательно стоят у плиты. Все ради восхищения и одобрения гостей. Желудок редко подводит Львов, но из-за дефицита витаминов страдает сердце. Исправляйте эту ошибку.

Рекомендованные продукты: цельнозерновые крупы, рис, яблоки, цитрусовые, инжир.

Меньше пафоса, больше зелени и овощей.

Дева.

Единственный знак Зодиака, способный выдержать любую диету. Секрет Девы – гипертрофированная склонность к самопожертвованию. Да, им приходится тщательно следить за питанием из-за чувствительного пищеварения и замедленного метаболизма. Но это не в тягость. Звезды одарили людей, рожденных под знаком Девы, невероятным талантом буквально из ничего творить кулинарные шедевры.

Must have рациона – клетчатка и омега-жиры, содержащиеся в морепродуктах, авокадо, яйцах.

Астрологи настаивают: ешьте чаще, но меньше, отдавая предпочтение легким блюдам.

Весы.

Каждый прием пищи, как праздник. У Весов всегда на столе салат, закуска, основное блюдо и десерт. Запивают они прекрасным вином, традиционной водочкой или крафтовым пивом. Атмосфера, подача, вкус – все важно. Одно плохо: на первом месте внешний вид блюд, и только потом содержание.

Продукты, которые особенно полезны Весам: цветная капуста, черника, морской окунь, красный виноград, чеснок.

Совет от звездочетов: аккуратнее с алкоголем.

Скорпион.

Пустой холодильник и отсутствие специй приводят их в ярость. Скорпионам нравится «погорячее», они умело комбинируют приправы, превращая обычную картошку в кулинарный шедевр. Представители этого знака, как правило, стройные. Избыток веса отсутствует не потому, что они недоедают, а из-за силы характера. Любимчики Плутона и Марса не привыкли комплексовать из-за фигуры: если что-то не так, они без промедления садятся на диету.

Чтобы всегда быть в тонусе, ешьте больше спаржи, огурцов, помидоров и зелени. Радуйте себя миндальными орехами и кокосовым молоком.

Не забывайте о важности жидкостного режима. Вода, компот, чай – побольше и почаще.

Стрелец.

Хотят попробовать в этой жизни все и еще немножко. Экзотика, новинки, забытые рецепты – без разницы. Их диета может переходить из одной крайности в другую, хотя обычно Стрельцы просто много едят. Из-за несдержанности страдают от проблем с пищеварением, высокого кровяного давления, ожирения.

Людям этого знака особенно полезны продукты с высоким содержанием белка. Для перекусов идеально подходят цитрусовые, яблоки и ягоды.

Возьмите за правило: за один прием пищи съедать только то, что помещается в тарелке, не больше.

Козерог.

Одним словом – консерваторы. Для Козерогов качество важнее количества, а еще они привыкли соблюдать режим. Предпочитают домашнюю пищу, а семейные обеды и ужины для них священный ритуал. Равнодушны к специям и приправам, но иногда злоупотребляют солью.

Рис, фруктовые соки, капуста, кукуруза, чай и суп – то, чем Козероги могут наслаждаться без ограничений.

Ваш ориентир – 5 г соли в сутки. Старайтесь соблюдать эту норму.

Водолей.

Размышляя над очередным гениальным планом, едят все, что найдут. Нередко ограничиваются бутербродами. О необходимости готовить банально забывают. Многие Водолеи – вегетарианцы, и они действительно предпочитают траву настоящему мясу. Проблемы, собственно, две: пристрастие к кофе и поздние ужины.

Водолеям необходимо поддерживать в норме сахар крови, чему способствуют: тунец, шпинат, орехи, кукуруза, груши. А для вечерних перекусов запасаться яблоками и цитрусовыми.

Астрологи советуют: плотный ужин замените фруктами или кефиром, и не забывайте о сытном завтраке.

Рыбы.

Для них еда – одно из важных жизненных удовольствий. Обожают конкретные блюда, обычно мясо, а не легкие супчики. Готовят фанатично. Кулинарные творения используют как признание в любви и желании заботится. Увы, неравнодушны к алкоголю. Пагубное пристрастие отрицательно сказывается на качестве жизни.

Для здоровья Рыбам необходимы продукты, богатые железом и белком: яичные желтки, ячмень, сушеные бобы, шпинат, салат, изюм, финики, печень и нежирная говядина.

Откройте для себя детокс-диету. Самочувствие значительно улучшится!

Берегите здоровье! Уделяйте больше внимания правильному питанию, ведь многие болячки связаны именно с диетическими погрешностями.