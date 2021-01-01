ТОП-5: Самые остроумные мужчины по знаку Зодиака

Считается, что женщин привлекают мужчины, умеющие их развлечь. Однако на самом деле девушкам больше нравятся не те парни, которые ни дня не проводят без приключений, а те, которые обладают остроумием. Это большое мужское достоинство. Но им звёзды наградили не всех, а только некоторые зодиакальные созвездия. Какие, можно узнать ниже.

Самые остроумные мужчины по знаку Зодиака

Близнецы. Под этим созвездием рождаются мужчины, обладающие высшим уровнем остроумия. Они настолько смешно импровизируют, что им даже не нужны какие-то заготовки шуток. Близнецы хорошие рассказчики, что помогает им с лёгкостью стать душой компании. На этом месте они чувствуют себя очень комфортно. Эти парни имеют огромный запас юмористических жизненных историй, заставляющих всех смеяться до коликов в животе. Но удивительно другое: обладающий таким же багажом весёлых жизненных историй так не сможет довести публику до слёз от смеха, как это сделают Близнецы. И всё потому, что они делают ставку на свой талант рассказчика, а не на само содержание истории. Лев. Им очень не нравится, когда их называют шутами, но Львы часто их напоминают, особенно когда хотят разрядить обстановку во время конфликтов или сложных жизненных ситуаций. В своих юмористических рассказах они всегда знают, где сделать акцент, чтобы они были более выразительными и максимально эффектными. Нередко Львы приукрашивают и добавляют что-то новенькое в свою историю, «играя» интонацией и голосами, чтобы преподнести её в лучшем свете. Таким образом эти мужчины делают своё повествование более смешным и эффектным, тем самым покоряя женское сердце. Но есть один «грешок» у Львов, они настолько много добавляют деталей, что к вечеру утренняя история обретает совсем иной смысл, не теряя при этом остроумности. Стрельцы. Это мужчины с шикарным чувством юмора, умеющие улавливать тончайшую иронию. Они просто фонтанируют шутками и анекдотами, как ранее заготовленными, так и придуманными на ходу. К тому же Стрельцы не терпят какие-либо табу в юморе, нередко для раскрепощения скованной и незнакомой компании могут сказать весёлую пошлость. Но именно эта изюминка и привлекает женский пол, который просто без ума от весёлых и немного сальных рассказов. Чего нельзя сказать о сильной половине, нередко Стрельцов недолюбливают и недопонимают друзья, поэтому над некоторыми своими хохмами представителям этого знака приходится смеяться в одиночестве. Рыбы. Экстравертный знак знает, как привлечь внимание к себе окружающих хорошей шуткой и заразительным смехом. Рыбы умеют вовремя вставить анекдот или рассказать весёлую историю, чтобы развлечь мужчин и влюбить в себя девушек. Именно юмор и помогает этим парням заполучить любую понравившуюся им прекрасную особу. Она, счастливая и весёлая, готова идти за ним на край земли, слушая всё новые и новые остроумные истории, которые Рыбы часто выдумывают или выдают чужие рассказы за свои. Но мало кто об этом знает. Главное, что представители этого знака слывут ещё теми хохмачами, без которых не обходится ни одно мероприятие. Овен. Мужчины этого знака обычно в сложных ситуациях привыкли действовать позитивно, веселя всех вокруг и тем самым преуменьшая значимость события, чтобы всем было проще его воспринимать. Такой способ очень помогает по жизни, как самим Овнам, так и их окружению. Хотя, конечно, юмор этих парней нельзя назвать фееричным, он, скорее, простоват и слишком понятен. Поэтому в общении с ними шутки оцениваются не потому, что они настолько остроумны, а только в силу уважения к самому рассказчику.

На самом деле самые остроумные мужчины по знаку Зодиака не всегда способны рассмешить окружающих, потому что у каждого из нас свои критерии остроумия. Однако женщинам такие парни всегда нравились и будут нравиться, чем они и пользуются для привлечения прекрасного пола.