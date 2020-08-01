6 самых миролюбивых мужчин по знаку Зодиака

Все женщины мечтают найти вторую половинку с прекрасным характером, чтобы в отношениях не было агрессии, раздражения и тем более рукоприкладства. Астрологи советуют в этом случае поискать любимого среди 6 зодиакальных созвездий: именно под ними родились самые миролюбивые, спокойные и уравновешенные парни.

Самые миролюбивые мужчины по знаку Зодиака

Весы. В рейтинге миролюбивых мужчин этот знак занимает первое место, так как он толерантный, тихий и спокойный. Представители этого зодиакального созвездия никогда не теряют своё самообладание, так как, во-первых, боятся негативного суждения о себе окружающих, а во-вторых, ценят мир как самое лучшее, что есть на свете. Однако Весов нельзя назвать мягкотелыми или слабаками, своего они добьются, несмотря ни на что, поэтому вторым половинкам не стоит с ними спорить, так как это не приведёт ни к чему хорошему. Терпение их не безгранично и не нужно им злоупотреблять, у них есть точка невозврата. Водолей. Этих мужчин не заботит, что происходит вокруг них, – рядом с ними может начаться война, но они её всё равно не заметят (только если снаряд залетит прямо в окно), так как глухи и слепы к чужим проблемам. Водолея не интересует, что о нём думают другие люди, он всё равно будет делать по-своему. Также ему безразличны события, происходящие с окружающими, разве только если это что-то экстраординарное. Единственное, что может взволновать спокойного Водолея – это проблемы на работе. Стрелец. Оптимист по жизни, редко когда теряет самообладание, даже когда ситуация очень сложная. Он считает, что любую проблему можно решить спокойно и мирно, не суетясь и не ссорясь. Такой точки зрения он придерживается как в личной жизни, так и в профессиональной, поэтому у него нет врагов, да и со вторыми половинками Стрельцы редко ссорятся. Любой семейный скандал, начатый женщиной, он переведёт в шутку, а закончит крепкими объятиями и поцелуем. Козерог. Этот знак настолько мудр, что ещё с детства понимает, что миром можно добиться намного больше, чем враждой. Он как стена, от которой отлетает негатив, потому что он не обращает внимания на эмоции окружающих. Они его просто не трогают, поэтому его и тяжело выбить из колеи. Ему безразличны ненужные споры и муки совести, так что прекрасному полу не стоит на них давить, доказывая свою правоту. Однако Козерог никогда не даст себя в обиду, он тихо и мирно двигается к намеченной цели, ни в коем случае не идя по трупам. Миролюбие этого знака продиктовано его природным прагматизмом и практичностью. Рыбы. Этот знак настолько романтичный и чуткий, что просто не переносит агрессию. Он обожает тишину и покой, поэтому сам ведёт себя мирно и спокойно и от других ждёт того же, поэтому женщинам не стоит с ним скандалить и выяснять отношения. Мужчины Рыбы их просто не услышат. Но не только в личной жизни он придерживается миролюбивых отношений, но и на работе – он никогда не будет вести борьбу за место под солнцем, отсиживаясь в тени. Рак. Мужчины этого знака спокойны, уравновешены и очень миролюбивы, они никогда не будут спорить и доказывать правоту криками и скандалами. Скорее, они применят для этого свой высокий интеллект. Раки очень быстро забывают обиды, поэтому вторые половинки могут говорить им всё, что у них накипело на душе (возможно, даже наговорив лишнего и оскорбительного), а на следующий день получить от своего мужчины огромный букет цветов и признание в любви. Ведь для Раков важен мир и покой в семье и на душе.

Женщинам следует взять на заметку и выбрать вторую половинку из 6 самых миролюбивых мужчин по знаку Зодиака. Хотя не стоит забывать, что всему есть предел, и даже самый спокойный и уравновешенный партнёр может взорваться, если его постоянно доставать.