Им приятно верить. Их хочется слушать. С ними невозможно расстаться. И дело не во внешней привлекательности. 3 самых харизматичных знака Зодиака звёзды одарили необычайной энергетикой, завораживающей остальных людей. Да, не все осознают свою внутреннюю силу и умеют ею пользоваться. Зато те, кто научился, не просто лидируют, а ведут за собой массы, при жизни становятся идолами, которым поклоняются, верят, стараются подражать. Смотрим список счастливчиков.

Обаятельные и привлекательные: 3 самых харизматичных знака Зодиака

Лев

Короли вселенной – безусловные лидеры мнений, влияющие на всех и вся. При поверхностном общении люди знака Солнца иногда пугают апломбом, но при близком знакомстве неприятное ощущение пропадает. Уверенные в своих силах, эрудированные, весёлые Львы заражают позитивом. Сопротивляться их указаниям невозможно. Вне зависимости от цели и окружения эти представители гороскопа всегда на шаг впереди толпы. Они знают, что делать и как увлечь за собой.

Личности, которые вовсю пользуются врождённой харизмой: Арнольд Шварценеггер, Жан Рено, Фидель Кастро, Наполеон Бонапарт, Муссолини, Мадонна.

Скорпион

Страстные. Стойкие. Драйвовые. Вы знакомы со Скорпионами-тихонями? Мы таких не знаем! Подопечные Марса, как магнит, подтягивают к себе поклонников и друзей. Они умеют ставить конкретные и понятные цели. Знают, как добиться нужного результата. Скорпионы могут решать сложнейшие жизненные задачи в одиночку, не прося помощи. Да, только им содействуют с удовольствием, потому как общие дела с харизматичными людьми всегда в радость.

Знаменитые Скорпионы, прославившиеся внутренней силой: Майя Плисецкая, Ксения Собчак, Дэнни Де Вито, Вупи Голдберг, Анатолий Папанов, Роман Абрамович, Михаил Галустян.

Телец

Могущественные манипуляторы при желании могут обаять даже каменный столб. Хотя часто оказывают гипнотическое воздействие исключительно инстинктивно. Упорные и решительные, они не признают слова «не могу» или «не получается». Энергичные и предприимчивые Тельцы умеют обеспечить себя и близких. Рядом с ними уютно, спокойно и комфортно.

Мы все знаем этих людей и восхищаемся ими: Владимир Ленин, Сальвадор Дали, Марк Цукерберг, Пенелопа Крус, Филипп Киркоров.

3 самых харизматичных знака Зодиака одарены замечательной особенностью с рождения. А для тех, кто не в списке, у нас хорошая новость: навыки личного обаяния и привлекательности можно наработать.