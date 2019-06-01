4 самых беспокойных знака Зодиака

Тревожность – естественная психоэмоциональная особенность, которая свойственна всем людям. Если это чувство проявляется слишком часто и необоснованно, то и до невроза недалеко. Так, существует 4 знака зодиака, которые страдают от беспокойства чаще других. Берегите нервы, господа! Посмотрите, не входите ли в этот список вы. Может, пора подбирать успокоительные препараты?

Самые беспокойные знаки Зодиака

1. Раки

Корень проблемы – излишняя робость и эмоциональность. Когда в жизни Раков наступает стабильность, их обуревает жажда коренных пертурбаций. Да только решимости не хватает: каждый шаг вперёд сопровождается душевными терзаниями. Кроме того, представители этого знака излишне восприимчивы, чрезвычайно заботятся о близких и друзьях, что влечёт за собой ненужные страхи и стрессы.

Астрологи рекомендуют Ракам быть более решительными.

2. Близнецы

Поверхностность и низкая самооценка – две основные беды подопечных Меркурия. Суетливые и любознательные Близнецы не любят работать, но хотят, чтобы их хвалили много и часто. Если ситуация развивается не по такому сценарию, они глубоко переживают. Дополнительные трудности и нервозность возникают из-за попыток сбалансировать врождённую двойственность натуры.

Жизнь наладится, если вы сумеете обрести душевное равновесие.

3. Девы

Внутренние враги представителей этого знака зодиака – сомнения, излишняя терпеливость и деликатность. Рассудительные Девы видят истинную подноготную ситуаций, которые происходят вокруг них. Они глубоко переживают из-за того, что кто-то интерпретирует события по-своему. Страхи и тревоги вызывают также прогнозы будущего, которые они сами же и придумывают.

Звёзды рекомендуют Девам учиться правильно расставлять приоритеты.

4. Рыбы

Стресс и внутренние волнения представителей этого знака связаны с их категорическим нежеланием вдруг оказаться в нелепой ситуации, не соответствовать ожиданиям окружающих. А людям нравится обращаться к Рыбам за советом и помощью, ведь те редко отказывают.

Перестаньте потакать своим и чужим слабостям, избавьтесь от комплекса защитника убогих и несчастных. Только так вы достигнете эмоциональной стабильности.

Психологи говорят: «Справиться с проблемой проще, если знаешь источник её возникновения». Искренне надеемся, что 4 знака зодиака, которые страдают от беспокойства больше остальных, внимательно изучат рекомендации астрологов и смогут предпринять нужные шаги, не прибегая к употреблению седативных препаратов.