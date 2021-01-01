Эти знаки Зодиака притягивают друг друга, но обречены на расставание!

Вы когда-нибудь встречали человека, которого считали своим идеальным партнёром, но после пары недель счастья с ним начали замечать, что ваши отношения, скорее всего, ошибка. А ведь сразу ничто не предвещало беды – между вами горел огонь страсти, вы могли разговаривать до утра, делиться своими мечтами и тайнами. Но однажды стали обращать внимание на некоторые мелочи, маленькие странности, которые заставили усомниться, так уж идеален ли ваш партнёр. Со временем ваши подозрения стали подтверждаться фактами, и вы всё-таки поняли, что на самом деле в вашем союзе не всё гладко. Как же избежать такого развития событий, подскажет астрология.

Эти знаки Зодиака магически притягивают друг друга, но обречены на расставание. Как этого избежать?

1. Овен с Весами. Вас никто не сведёт настолько с ума, как Весы! Они очаруют своей улыбкой и увлекательным разговором. Они заставят вас чувствовать себя самым лучшим человеком на свете, пока в какой-то момент вы не поймаете себя на мысли, что Весы, в принципе, всем даруют веру в свою особенность. Вот именно тогда и приходит разочарование.

Когда Овен и Весы становятся парой, то они начинают уравновешивать друг друга – первый перестаёт быть таким импульсивным, а второй может позволить себе вольности, не подумавши перед этим трижды, как обычно бывает с этим знаком. И если первоначально Овнов такое положение дел устраивает, то очень скоро он начнёт себя чувствовать подавленным среди миллионов знакомых и друзей Весов.

Вывод: лучше не начинать отношения с Весами, отдав предпочтение Стрельцам и Львам.

2. Телец со Скорпионом. Как только вы видите впервые Скорпиона, то просто таете от его таинственного взгляда, который проникает в самую душу. Он настолько заботлив и интересен как собеседник, что с ним не может сравниться кто-либо другой. Вы будете с ним делиться своими страхами, мечтами, неуверенностью, чувствуя рядом с ним себя в безопасности. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймёте, что он знает о вас всё, а вы о нём – ничего.

В отношениях Тельцы привыкли доверять своему партнёру, в отличие от Скорпиона, который очень сложен и непостижим для своей второй половинки. К тому же, Тельцы, будучи глубоко обиженными, никогда не таят злобу, чего нельзя сказать о Скорпионе, который обязательно отомстит, что затрудняет их взаимопонимание.

Вывод: есть вероятность, что с похожими по темпераменту и образу жизни Козерогом и Девой отношения сложатся намного лучше.

3. Близнецы со Стрельцом. Когда вы встречаете Стрельца, то у вас возникает ощущение, что вы как будто встретили своего давнего близкого друга, с которым у вас много общего. Вы можете разговаривать часами с этим человеком, всё больше влюбляясь в него. Вы будете говорить обо всём на свете, расширяя свой кругозор и делясь полученной информацией со Стрельцом. Одним словом, вы одно целое, однако есть одно большое НО.

В таких отношениях обычно партнёры не очень совместимы в интимной жизни – за разговорами она отходит на второй план, поэтому Стрелец ищет близость на стороне, что и приводит к серьёзным конфликтам.

Вывод: гармоничные отношения лучше складываются с Водолеем и Весами – они идеально подойдут как в интимной жизни, так и в быту.

4. Рак с Козерогом. Вы – самый заботливый знак, любящий свою семью и дом, поэтому когда впервые видите Козерога, то не можете не восхититься его трудолюбием и преданностью своей родне. Первоначально ваши отношения будут идеальны – вы будете ждать Козерога с вкусным ужином, а после слушать, как он провёл день на работе. Но в какой-то момент эта идиллия закончится – он будет пропадать на работе, а вы проводить одинокие домашние вечера.

Если Рак начнёт выражать своё недовольство по поводу постоянных задержек на работе, то Козерог тут же ответит холодностью или же вовсе начнёт раздражаться из-за излишней чувствительности партнёра.

Вывод: лучше начать отношения со Скорпионами или Рыбами – они ближе по духу и образу жизни.

5. Лев с Водолеем. Вы привыкли быть в центре внимания, а Водолей - тот знак, который будет восхищён вашим великолепием. Вас же покорит его уверенность в себе и неординарность. Вы оба будете стремиться к оригинальности в отношениях, что вначале будет обоим нравиться, однако позже начнутся проблемы. Водолей - очень общительный знак, даже чересчур, на ваш взгляд. У него масса друзей и знакомых, но никого близкого, чего нельзя сказать о вас – вы избирательны в выборе друзей.

Как только Лев начнёт винить Водолея в поверхностном отношении к себе, да и к окружающим тоже, тут же начнутся скандалы и обвинения друг друга в эгоизме.

Вывод: Львам лучше выбрать в партнёры Стрельца или Овна.

6. Дева с Рыбой. Вы ищете доброго человека, каковым и является Рыба. Она будет выслушивать все ваши недовольства, утешать вас, когда вы будете подавлены, а также радовать интересными разговорами. Но есть огромный минус в Рыбках – они ненавидят убирать. Хаос – их стихия, вы же – чистюля, привыкший всё раскладывать по своим местам.

Если Дева начнёт постоянно убирать после Рыбы, то сильно будет раздражать этот знак, что приведёт к кризису в отношениях, так как с природой не поспоришь.

Вывод: такие же любители чистоты – Козерог и Телец. С ними точно не возникнет проблем в плане уборки.





7. Весы с Овном. Между вами при первой же встрече пролетит искра, настолько вы схожи в своих мыслях и взглядах на жизнь. Находясь рядом с Овном, ваша жизнь станет намного проще и счастливее, ведь он будет без ума от вашей улыбки и обаяния, а вы от его моральной стойкости. Однако так будет длиться недолго. Очень скоро вы придёте к выводу, что рядом с вами эгоист, который не привык видеть дальше своего носа.

Как только Весы начнут указывать Овнам на их недостатки, тут же начнётся война, победителем из которой выйдет последний. Поэтому Весы и решат поскорее ретироваться из этих отношений.

Вывод: лучший вариант для отношений – Близнецы, Водолеи или Весы. Они к тому же благоприятно повлияют и на интеллект партнёра, будут способствовать его повышению.

8. Скорпион с Тельцом. Он вас будет тянуть к себе как магнит. В первые недели вы будете чувствовать себя рядом с ним особенной. Захочется говорить о своих мыслях, раскрываясь как личность. Но со временем это чувство уйдёт, так как Телец по своей натуре довольно поверхностный. Он не любит гадать. Ему нужна прямота в отношениях.

Если Скорпион начнёт обвинять Тельца в безразличии, это приведёт к ссорам и обвинениям со стороны последнего в излишней раздражительности, что и станет причиной расставания.

Вывод: в эмоциональном плане лучше строить отношения с Рыбами или Раками.

9. Стрелец с Близнецами. Вы всегда мечтали встретить партнёра, с которым можно постоянно открывать что-то новое. Близнецы как раз то, что нужно – они умны, активны, энергичны и готовы к экспериментам. Рядом с ними вы будете всегда себя чувствовать в своей тарелке. Но только не в плане интима. Тут всё будет сложно.

Стрельцам хочется экспериментов больше в постели, чем в жизни, поэтому в итоге они придут к выводу, что настолько устали от постоянного поиска Близнецами себя, что решат поставить жирную точку в отношениях.

Вывод: идеальный союз может получиться со Львом или Овном.

10. Козерог с Раком. Вы настолько заняты работой, что ищете того, кто будет пусть не такой же трудоголик, как вы, но хотя бы понимающий желание заработать как можно больше денег и получить как можно выше должность. И Рак как никто другой, так может показаться на первый взгляд, идеально для этого подходит. Он будет ждать дома и выслушивать все проблемы, которые возникли на работе, а после сделает расслабляющий массаж и даст возможность крепко и сладко выспаться перед новым рабочим днём.

Однажды Рак начнёт высказывать Козерогу, что он безразличный карьерист, для которого любовные отношения не важны. И Козерог не станет спорить, а просто уйдёт на работу.

Вывод: лучше выбрать в партнёры Тельца или Деву. Они тоже на первое место ставят карьеру.

11. Водолей со Львом. Когда вы впервые увидели Льва, то поняли, что более привлекательного человека ещё не встречали. К тому же, у него много друзей, с которыми он тут же познакомил и вас. А ведь вы так любите общение. Однако вскоре вы начали слышать от него обвинения, что вы больше времени уделяете приятелям, чем вашим отношениям. Именно это и станет первым звоночком к расставанию.

Львы могут общаться с массой людей, но мало кого подпускают к себе, чего нельзя сказать о Водолеях - не имеющих ни одного настоящего друга. В итоге Львы начнут закатывать театрализованные скандалы, которые Водолеи точно не выдержат.

Вывод: для спокойной и гармоничной жизни лучше выбирать Близнецов и Весов.

12. Рыбы с Девой. При встрече с Девой вы тут же поймёте, что рядом с вами родственная душа, которая оценит ваше терпение и внимание. Вам же придётся по вкусу её уравновешенность и стабильный подход к жизни. Однако со временем всё может измениться – именно эта упорядоченность и станет поводом для ссор.

Девы настолько любят порядок, насколько Рыбы его ненавидят, и постоянное навязывание планирования жизни может довести последних до истерики и в итоге – к разрыву отношений.

Вывод: желание жить свободно могут разделить Скорпионы и Раки.

Понятие «вторая половинка» появилось неспроста, так как найти её очень сложно. Ведь первоначальное тяготение друг к другу может быть обманчиво. Есть знаки Зодиака, которые магически притягивают друг друга, но обречены на расставание. Как этого избежать? Просто не начинать серьёзных отношений.