Когда два человека дополняют друг друга, как половинки одного целого, то у них есть большой шанс прожить счастливую и долгую жизнь вместе в мире и согласии. Оказывается, есть такие зодиакальные созвездия, подходящие один другому настолько, что даже окружающие чувствуют исходящие от них любовь и взаимопонимание. Они просто вызывают восхищение своими взаимоотношениями. Итак, кто же эти гармоничные пары?

Пары по знаку Зодиака, которыми все восхищаются

Рак и Телец





Телец – довольно упрямый знак, справиться с его неуступчивостью может только добрый и мягкий Рак. Они оба ценят комфорт и домашний уют, а семья для этих знаков всегда стоит на первом месте. Между ними обязательно возникнет химия и установится стопроцентное взаимопонимание.

Овен и Близнецы

Представителей этих знаков объединяют такие качества, присущие им обоим, как независимость, увлечённость и желание жить новыми эмоциями. Они не просто любящие люди, они идеальные партнёры, понимающие друг друга с полуслова и полувзгляда.

Лев и Лев

Амбициозные, сильные и уверенные в себе личности. Вместе они справятся с любыми неприятностями и найдут выход из любой, даже очень сложной ситуации. Они как непробиваемая броня, которая спасёт от ударов врагов не только их пару, но и близких им людей.

Стрелец и Скорпион

Они оба сильные знаки, но когда один руководствуется эмоциями, второй проявляет хладнокровие, осознавая, что вместе они могут наломать дров. Независимость – ещё одна общая черта этих знаков, которая так восхищает в них других людей. Но главный плюс этого тандема в том, что Стрелец никогда не устраивает драм на пустом месте, успокаивая тем самым и довольно тревожного Скорпиона.

Дева и Дева

Только Дева может понять Деву, в такой паре партнёры находятся всегда на одной волне. Они даже эмоционально чувствуют друг друга, если у одного хорошее настроение, второй тоже начинает веселиться. В этой паре стараются не показывать свои чувства, но партнёры в ней очень близкие и дорогие друг другу люди.

Козерог и Весы

Это о них сказали, что противоположности притягиваются. Дело в том, что Весам характерна сверхкоммуникабельность, что их сильно отличает от любителей побыть в одиночестве - Козерогов. Весы добрые, терпеливые и очень отзывчивые, чего нельзя сказать о независимых и жёстких Козерогах, но в этой паре эти качества смешиваются и получается шикарный коктейль. Козерог раскрывает свою чувственность, а Весы обретают душевный покой, которого им так не хватает обычно в отношениях.

Рыбы и Водолей

Возможно, кто-то посчитает такую пару взрывной и очень сложной, но, если они сумеют стать зависимыми друг от друга, что для этих вольнолюбивых знаков Зодиака сделать нелегко, у них получится идеальный союз – гармоничный и творческий, которому можно только позавидовать.

Телец и Дева

Браки на небесах совершает обычно пара Дева-Телец. Дева привлечёт Тельца своим интеллектом и надёжностью, а он её верностью и обстоятельностью. В браке они становятся и хорошими деловыми партнёрами, которые знают, что всегда могут положиться друг на друга, и отличными друзьями: не предадут ни при каких обстоятельствах. Это крепкий и гармоничный союз.

Скорпион и Лев

Острый на язык Скорпион сильно жалит окружающих, но Льва у него не получается обидеть, ведь это царь, не обращающий внимания на плохое настроение близкого человека, зная, что тот его безумно любит. И это правда, Скорпион просто в восторге от величавого спокойствия Льва. У этих сильных знаков образовывается самый яркий и крепкий союз.

Ваша пара не попала в список тех, кто восхищает своими отношениями? Не стоит огорчаться, ведь астрология лишь направляет, всё остальное зависит только от вас!