ТОП-5: Эти знаки Зодиака никогда не врут!

Представители некоторых зодиакальных созвездий никогда не врут, так как просто ненавидят ложь. Для них ценна искренность и правдивость, поэтому они сами всегда честны и прозрачны в своих намерениях и того же ждут и от окружающих. Кто же эти любители правды? Вот рейтинг знаков Зодиака, которые никогда не врут.

5 знаков Зодиака, которые никогда не врут

Рыбы. Это самый откровенный и искренний знак Зодиака. Он всегда выслушивает и сопереживает рассказчику, принимая все его проблемы близко к сердцу. Рыбы – борцы за справедливость и правду. Чтобы её добиться, они готовы на любые жертвы, особенно если это касается близких и родных людей. Кстати, из-за того, что сами никогда не врут, они слепо верят и окружающим, поэтому так часто и попадают впросак. Водолей. Он относится к знакам, которые не умеют лгать, потому что обладает прямолинейностью – всегда указывает на ошибки друзьям, родным, а также коллегам, не беспокоясь о последствиях. Этот знак не боится осуждения, поэтому всегда говорит то, что думает, чётко излагая свои идеи, даже понимая, что может за это понести наказание. Именно неумение лгать часто приводит к печальным последствиям – Водолей может обвинить человека, пойти с ним на конфликт, не разобравшись, действуя эмоционально, после чего ему приходится извиняться. Телец. Он никогда никому не доверяет, поэтому всегда сдержан в своих словах и действиях, боясь, что они могут стать причиной неприятностей и проблем. Он никогда не ведёт двойную игру и ненавидит, когда кто-то в корыстных целях прибегает к обману или интригам, поэтому он и занимает выжидательную позицию, чтобы понять, кто перед ним. Только после того, как этот знак будет уверен в искренности человека, он сможет ему довериться. Хотя иногда Телец ошибается, из-за чего очень расстраивается, что был слишком откровенен с лжецом или интриганом. Стрелец. Этот знак настолько наивен, что в каждом видит приятеля, которому можно рассказать все свои секреты и личные факты. Для него не существует зла, так как он сам по себе очень добрый и искренний человек. Именно по этой причине он никогда не лжёт и не может даже представить, что кто-то может лицемерить и использовать его открытость в своих целях. Когда Стрелец узнаёт о том, что ему лгали, он сильно огорчается, однако выводов не делает, продолжая всё так же верить в честность и искренность окружающих. Рак. Этот честный знак практически никогда не обманывает. Исключение – ложь ради семьи или же желание защитить близкого человека от горькой правды. Но даже в такие моменты можно понять, что он врёт, что и приводит к его мгновенному разоблачению. Рак начинает хихикать, бегать глазами, прятать взгляд и краснеть. К тому же, после лжи его начинает мучить совесть и чувство раскаяния, поэтому он обычно признаётся в своей лжи.

Эти знаки никогда не врут и очень не любят, когда их обманывают: могут сильно разозлиться, уличив кого-то во лжи. Поэтому лучше быть с ними честными и искренними – они поймут и простят.