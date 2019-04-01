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4 знака Зодиака, которые никогда не признают своих ошибок
Наверняка, у каждого есть знакомый, который до такой степени упёртый, что никогда не признает своих ошибок. Для него любые доводы и аргументы просто бесполезны. Скорее всего, этот человек родился под «упрямым» зодиакальным знаком. Как выяснили астрологи, таких знаков 4.
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Знаки Зодиака, которые никогда не признают своих ошибок
- Телец. Упрямство – основное качество этого знака зодиака. Он считает себя всегда правым, даже когда и делает вид, что согласился с оппонентом. Но Телец никогда не сдаётся – после спора он ещё долго ведёт внутренний диалог, доказывая свою правоту, потому что в принципе не может признать, что его мнение ошибочно. А если кто-то пытается ему доказать, что он не прав, то без громкого конфликта не обойтись. Хотя нельзя отрицать и тот факт, что в отдельных случаях, при очень весомых аргументах, Телец может включить здравый смысл и искренне признать, что допустил оплошность.
- Овен. Это очень импульсивный знак Зодиака, который спорит с пеной у рта, чтобы доказать свою правоту. А если кто-то начнёт давить его аргументами и фактами, то только ещё больше настроит против себя Овна – в ход может пойти и физическая сила. Ещё у этого знака часто меняется точка зрения, притом за короткое время: сегодня он доказывает одно, а завтра же по этому вопросу у него прямо противоположное мнение вчерашнему. Хотя Овны способны извиниться, если были не правы, но это происходит очень редко.
- Лев. Сильный и эгоистичный знак, который во всём должен быть лучшим. Поэтому ему очень тяжело смириться с тем, что он мог допустить ошибку, а тем более извиниться и жить дальше с последствиями промаха. Нет, нет и ещё раз нет. Он просто обязан всё исправить, чтобы никто не догадался, что он мог ошибиться. Для Льва точка зрения, противоречащая его, воспринимается как нечто угрожающее.
- Скорпион. Упрямый знак Зодиака, для которого важнее всего авторитет в глазах окружающих, поэтому он никогда и ни при каких условиях не откажется от собственной точки зрения, даже если она и ошибочная. Тем более, если нужно признаваться в этом прилюдно – для Скорпиона это смерти подобно. Для него оскорбление – это критика или даже дружеские советы. Его нужно только восхвалять и потакать его прихотям.
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Но не стоит думать, что эти знаки не способны пойти на компромисс. Если найти к ним ключик, а кому-то хватит и похвалы, то жить с ними в мире и согласии возможно. Тем более, что на каждого не признающего свои ошибки всегда найдётся тот, кто ещё более упрям в этом вопросе!
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