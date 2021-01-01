ТОП-5: Самые равнодушные знаки Зодиака

Не все знаки Зодиака готовы протянуть руку помощи нуждающимся в ней, так как им чужды страдания окружающих. И в этом их не стоит винить, ведь звёзды не наделили их такими качествами, как сопереживание и альтруизм. Астрологи выделили несколько зодиакальных созвездий, которые всегда безразличны к чужим проблемам и бедам.

Самые равнодушные знаки Зодиака

Козерог. Лидер среди равнодушных зодиакальных созвездий, так как обладает прагматичным, рациональным, отстранённым, подозрительным, осторожным характером. Козероги по жизни руководствуются не эмоциями, а амбициями быть лучшими в профессии и первыми в работе. Они часто пренебрегают интересами близких людей и своей личной жизнью, не говоря уже о том, чтобы посочувствовать чужим. Для достижения своих целей этот знак готов на жестокие поступки по отношению к коллегам и подчинённым, часто не пренебрегая сокращениями, если того требует бизнес или конкуренция. Такой же беспринципностью Козероги отличаются и в выборе партнёра – они его всегда тщательно проверяют, прежде чем близко к себе допустить, и если вдруг им будет допущена какая-то ошибка или же признаки предательства, то этот человек будет тут же уничтожен морально, а также навсегда вычеркнут из жизни Козерогов. Из этого можно сделать вывод, что от этого знака не стоит ждать какую-либо помощь. Самое большее, что он может сделать – это направить к тому, кто поможет. Овен. Хотя этот знак и отличается такими качествами, как смелость, предприимчивость, страстность и воля, но он очень редко их использует для решения проблем окружающих, так как природный эгоизм подталкивает его ставить себя в центр Вселенной. Овны настолько не любят, когда их просят о помощи, что находят разные способы, чтобы изолироваться от тех, кто страдает или же переживает трудные времена. Этот знак даже готов поссориться с верным другом или родственником, пока у него всё снова не наладится, лишь бы ему не пришлось разруливать сложившуюся непростую ситуацию. Овен готов только прийти на помощь родным и близким, но и то лишь тогда, когда без него невозможно справиться. Близнецы. Невозможно даже поверить в то, что этот весёлый, коммуникабельный знак, являющийся душой компании, может оказаться среди равнодушных знаков Зодиака. Но это так. И всё потому, что Близнецам характерно манипулировать другими. Они без стеснения эксплуатируют окружающих для достижения своих целей, но при этом редко когда протягивают руку помощи. Им просто-напросто неинтересны чужие проблемы, хотя если есть острая необходимость, то они могут выслушать и даже сделать вид, что жалеют человека. Но на самом деле они стараются не замечать тягости и неприятности окружающих. А если вдруг к ним кто-то обращается с просьбой помочь, и они осознают, что не могут отказать, то стараются скорее ретироваться, не размышляя о последствиях своих действий и нанесённых обид своим безразличием. Водолей. Этот знак тоже относится к равнодушным зодиакальным созвездиям, но не потому, что не великодушен, а потому, что он привык вести отстранённый образ жизни, не вмешивая никого в свои дела и не желая решать чужие. От Водолеев всегда веет каким-то холодком. К тому же, у них настоящих друзей не так уж и много, если не сказать, что их вовсе нет, а Водолеи не привыкли тратить силы на чужаков. Хотя близким и родным они тоже не всегда готовы прийти на помощь, считая, что каждый и сам сможет найти выход из сложившейся ситуации. Однако, если этому знаку Зодиака что-то нужно, то он готов обратиться даже к самым давним знакомым, с которыми мог не общаться десятилетиями. Дева. Представители этого созвездия привыкли всё контролировать, поэтому им непонятно, как человек может оказаться в сложной ситуации. Ведь всё можно просчитать и предугадать, как и поступают сами Девы. И не то, что они слишком равнодушны. Скорее, они рациональны, поэтому, даже протягивая руку помощи, всегда думают, а что они за это в итоге получат. Так как этому знаку всегда нужны гарантии. К тому же, у них нередко возникает мысль, что своими просьбами помочь их используют, а этот знак не может терпеть такого отношения к себе. Недаром Дев считают сухими и слишком рассудительными.

Если задуматься, то самые равнодушные знаки Зодиака не виноваты в том, что они такие. Безразличием их наградили звёзды, а с ними невозможно спорить. Поэтому окружающим нужно понять и принять этих людей, ни в коем случае не обижаясь на них.