ТОП-5: Самые заядлые карьеристы по знаку зодиака

Некоторые знаки Зодиака обладают огромной амбициозностью: они ставят работу и карьеру превыше даже чувств и родственных, дружеских связей. Представители этих зодиакальных созвездий часто не спешат заводить семьи, предпочитая первоначально реализоваться в профессии. Ради карьерного роста они готовы на многое – идти по головам, предавать и плести интриги. Кто же эти люди работы? Вот они, самые заядлые карьеристы по знаку Зодиака.

Эти Знаки Зодиака самые заядлые карьеристы

Козерог. Самый амбициозный знак, обладающий терпением, осмотрительностью и огромным самоконтролем. Он прагматичен и методичен, а также рационален. Ко всему прочему, Козерог склонен к замкнутости и холодности, недоверчивости к окружающим, поэтому он и выбирает работу вместо общения. Карьера у него стоит на первом месте, ради неё этот знак может пожертвовать всем на свете – отдыхом, семьёй, любовью и даже здоровьем. А в достижении своей цели он готов на предательства, интриги и подлости. Для Козерога очень важно осознавать, что он самый лучший в своём деле, поэтому он всегда стремится занять наивысшие руководящие посты. Овен. Он всегда ставит перед собой только высокие цели, так как, обладая природными лидерскими качествами, этот знак не привык довольствоваться малым. В нём столько энергии, что он может работать днями и ночами, не чувствуя усталости, ради того, чтобы получить карьерный рост и уважение руководства. Овен решителен и импульсивен. Именно эти черты характера и подталкивают его рисковать, поэтому он очень скоро обходит своих коллег на профессиональном поприще, действуя по тщательно разработанному плану захвата власти. В руководящем кресле он чувствует себя как рыба в воде, так как не боится ответственности, что очень ценится как вышестоящим начальством, так и подчинёнными. Близнецы. Рождённые под этим созвездием коммуникативные, жизнеспособные и общительные люди, умеют строить прекрасные межличностные отношения, являются хорошими ораторами и преуспевают в профессиональных контактах с общественностью. Близнецов очаровывают престижные должности. Желание быть лидером заложено у него в крови. А когда этот знак ставит цель, он делает всё, чтобы её достичь, часто манипулируя окружающими или выбирая нечестную тактику ведения дел с коллегами, партнёрами и сотрудниками. Он умело ведёт двойную игру. Заполучив желаемое, Близнец тут же проявляет равнодушие. Ведь для него важнее всего – это процесс, а не итог. Скорпион. Этот знак обладает сложным характером, в котором преобладают загадочность, обаяние, ум и харизма. Скорпион волевой, расчётливый, всё планирующий, двусмысленный, когда это необходимо, и проницательный, лукавый, когда хочет достичь своей цели. Он любит демонстрировать свой талант и ценность, а карьера является главным средством показать свои навыки. Поэтому он стремится достичь престижных и важных результатов, когда верит в свои проекты. Скорпион их обязательно реализовывает в жизнь, не обращая внимания на критику в свой адрес от недоброжелателей и соперников, и несмотря на чувство непонимания и оспаривания. Он всегда идёт своим путём с упорством и убеждённостью в собственной правоте. Дева. Представители этого знака могут добиться больших высот в карьере, но при этом не демонстрируя свой успех на публику, поэтому их невозможно увидеть в дорогом ресторане или дизайнерских вещах. Хотя они им доступны. Дева работает не ради успеха, а ради самого процесса работы: обычно настолько включается в рабочий процесс, что не замечает, как летит время, поэтому часто задерживается. Такое отношение к труду приносит большой финансовый доход и подъём по карьерной лестнице. Правда, он не очень быстрый. Обычно успех к Деве приходит в зрелом возрасте.

Не факт, что знаки Зодиака-карьеристы имеют большие доходы, даже если всю свою жизнь положат на достижение высот в карьере. Но, с другой стороны, многие из них работают не ради денег, а ради успеха и признания их профессионализма.