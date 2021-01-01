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ТОП-5: Самые заядлые карьеристы по знаку Зодиака
Некоторые знаки Зодиака обладают огромной амбициозностью: они ставят работу и карьеру превыше даже чувств и родственных, дружеских связей. Представители этих зодиакальных созвездий часто не спешат заводить семьи, предпочитая первоначально реализоваться в профессии. Ради карьерного роста они готовы на многое – идти по головам, предавать и плести интриги. Кто же эти люди работы? Вот они, самые заядлые карьеристы по знаку Зодиака.
Эти Знаки Зодиака самые заядлые карьеристы
- Козерог. Самый амбициозный знак, обладающий терпением, осмотрительностью и огромным самоконтролем. Он прагматичен и методичен, а также рационален. Ко всему прочему, Козерог склонен к замкнутости и холодности, недоверчивости к окружающим, поэтому он и выбирает работу вместо общения. Карьера у него стоит на первом месте, ради неё этот знак может пожертвовать всем на свете – отдыхом, семьёй, любовью и даже здоровьем. А в достижении своей цели он готов на предательства, интриги и подлости. Для Козерога очень важно осознавать, что он самый лучший в своём деле, поэтому он всегда стремится занять наивысшие руководящие посты.
- Овен. Он всегда ставит перед собой только высокие цели, так как, обладая природными лидерскими качествами, этот знак не привык довольствоваться малым. В нём столько энергии, что он может работать днями и ночами, не чувствуя усталости, ради того, чтобы получить карьерный рост и уважение руководства. Овен решителен и импульсивен. Именно эти черты характера и подталкивают его рисковать, поэтому он очень скоро обходит своих коллег на профессиональном поприще, действуя по тщательно разработанному плану захвата власти. В руководящем кресле он чувствует себя как рыба в воде, так как не боится ответственности, что очень ценится как вышестоящим начальством, так и подчинёнными.
- Близнецы. Рождённые под этим созвездием коммуникативные, жизнеспособные и общительные люди, умеют строить прекрасные межличностные отношения, являются хорошими ораторами и преуспевают в профессиональных контактах с общественностью. Близнецов очаровывают престижные должности. Желание быть лидером заложено у него в крови. А когда этот знак ставит цель, он делает всё, чтобы её достичь, часто манипулируя окружающими или выбирая нечестную тактику ведения дел с коллегами, партнёрами и сотрудниками. Он умело ведёт двойную игру. Заполучив желаемое, Близнец тут же проявляет равнодушие. Ведь для него важнее всего – это процесс, а не итог.
- Скорпион. Этот знак обладает сложным характером, в котором преобладают загадочность, обаяние, ум и харизма. Скорпион волевой, расчётливый, всё планирующий, двусмысленный, когда это необходимо, и проницательный, лукавый, когда хочет достичь своей цели. Он любит демонстрировать свой талант и ценность, а карьера является главным средством показать свои навыки. Поэтому он стремится достичь престижных и важных результатов, когда верит в свои проекты. Скорпион их обязательно реализовывает в жизнь, не обращая внимания на критику в свой адрес от недоброжелателей и соперников, и несмотря на чувство непонимания и оспаривания. Он всегда идёт своим путём с упорством и убеждённостью в собственной правоте.
- Дева. Представители этого знака могут добиться больших высот в карьере, но при этом не демонстрируя свой успех на публику, поэтому их невозможно увидеть в дорогом ресторане или дизайнерских вещах. Хотя они им доступны. Дева работает не ради успеха, а ради самого процесса работы: обычно настолько включается в рабочий процесс, что не замечает, как летит время, поэтому часто задерживается. Такое отношение к труду приносит большой финансовый доход и подъём по карьерной лестнице. Правда, он не очень быстрый. Обычно успех к Деве приходит в зрелом возрасте.
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Не факт, что знаки Зодиака-карьеристы имеют большие доходы, даже если всю свою жизнь положат на достижение высот в карьере. Но, с другой стороны, многие из них работают не ради денег, а ради успеха и признания их профессионализма.
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