ТОП-4: Самые беспринципные и циничные знаки Зодиака

Некоторые люди настолько эгоистичны и циничны, что привыкли руководствоваться исключительно собственными корыстными целями и необузданными амбициями. Они игнорируют интересы даже своих родных и близких. Такими качествами их одарили звёзды, под которыми родились эти беспринципные личности.

Самые беспринципные и циничные знаки Зодиака

Козерог. Это лидер среди циников, так как он холоден, прагматичен, рационален, методичен. К проблемам и просьбам окружающих он привык относиться отстранённо, у него нет сочувствия к чужим горестям и бедам. Рождённые под этим созвездием движимы безграничными амбициями, направленными на реализацию себя в профессии и достижения в ней высшего уровня. Ради работы Козерог готов пренебречь любовью, семьёй и друзьями. К тому же, если этот знак видит путь к карьерному росту через причинение вреда коллегам, начальству или сотрудникам, то он без колебаний пойдёт по нему. Скорпион. Этот знак свою беспринципность обычно проявляет к предателям, которым он ранее доверял и которые его разочаровали. В моменты мести Скорпион готов на многое – даже к полному уничтожению человека, как моральному, так и физическому. Он становится безжалостным: спастись от его ярости невозможно. К тому же, представители этого знака ненавидят проигрывать, поэтому чтобы преуспеть и навязать свои идеи, они могут лгать, манипулировать и показывать своего конкурента в не самом выгодном свете. У них на душе становится тепло и хорошо от того, что соперник повергнут и уничтожен, теперь можно смело идти к поставленной цели. Близнецы. Они довольно беспринципны, но стараются делать вид, что это вовсе не так. И у них это хорошо получается, так как они умело внушают окружающим всё, что пожелают. Если дело доходит до достижения поставленной цели, Близнецы становятся отличными манипуляторами, которые без колебаний причиняют вред друзьям, семье, не чувствуя даже доли раскаяния. Рождённые под данным созвездием осознают, что их действия несправедливы, но они готовы исказить реальность, чтобы сделать её более приемлемой для своей совести. Они убеждены, что у них не было выбора и что обстоятельства вынудили действовать таким образом. Так им проще относиться к своей природной жестокости, что и делает их совершенно ненадёжными и опасными. Но если у Близнеца есть свободное время, то он может вспомнить о страждущих и протянуть им руку помощи. Водолеи. Они на всё готовы, чтобы достичь поставленной цели, касающейся как карьеры, учебы, так и личных отношений. Но они беспринципны только к конкурентам, неприятелям и незнакомцам, с ними Водолеи действуют довольно извращённо и даже филигранно – притворяются и играют словами. Представители этого знака так умело манипулируют людьми, что те даже не догадываются об этом. Именно по этой причине никто и не может назвать Водолеев эгоистичными и циничными, ведь согласно созданному ими же самими мифу, они живут ради других, ставя собственные интересы на последнее место.

Не стоит утверждать, что беспринципные знаки Зодиака настолько себялюбивы, что готовы идти по трупам в достижении своих целей. Им не чуждо сочувствие, но не ко всем и не всегда.