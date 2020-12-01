ТОП-4: Самые несчастные знаки Зодиака в 2021 году

Разнообразие астрологических влияний исключает одинаковую удачу и равное количество позитива для всех. А потому справедливость требует освещать не только зодиакальных счастливчиков, но и так называемые несчастные знаки Зодиака, которым в 2021 году будет везти меньше, чем другим. Но та же справедливость заставляет сразу сделать оговорку: ни один из перечисленных знаков не должен опасаться критической «массы» негатива, который мог бы создать проблемы слишком тяжелые или тупиковые. 2021 год будет, согласно прогнозам, легче и оптимистичнее предыдущего, что положительно скажется как на нашей запутавшейся цивилизации вообще, так и на каждом из нас в частности.

Самые несчастные знаки Зодиака в 2021 году

Телец: жизненные испытания и полезный опыт

Для созвездия Тельца определяющим будет влияние с одной стороны квадратуры Сатурна, который в 2021 году будет находиться в созвездии Водолея, а с другой – квадратуры Юпитера. Сатурн будет создавать предпосылки к неожиданным сменам обстоятельств. Это может вызывать у Тельцов раздражение, заставляя менять планы, изыскивать способы преодоления возникающих препятствий и т.п. Юпитер будет оказывать воздействие на жизненный настрой людей этого знака, вызывая у них потребность сопротивляться, спорить, упрямиться. Ни первое, ни второе влияние не назовешь гармоничным и позитивным. И нужно признать, что моментов, когда Тельцам придется выходить из зоны личного комфорта, наверное, выдастся не так уж и мало. Однако из всей этой ситуации им вполне можно попытаться извлечь для себя пользу. Дело в том, что, успешное преодоление препятствий воздастся Тельцам, что называется, сторицей. Впрочем, для этого им придется набраться терпения, поскольку основная доля позитивных результатов и бонусов будет получена уже после завершения 2021 года, когда изменится аспект Сатурна и этой планеты на созвездие Тельца станет менее выраженным.

Примерно в середине года Тельцы на некоторое время – с 14 мая и до 28 июля – окажутся под благоприятным зонтиком Юпитера. В тот период, а также, начиная с 29 декабря, планета переместится в знак Рыб и образует секстиль к их натальному Солнцу. В эти недели Тельцы получат высокие шансы на развитие процессов, актуальных для личного успеха, укрепления авторитета, удачного старта новых проектов. Таким образом, Тельцам, чтобы минимизировать риски и извлечь как можно больше из доступного потенциала возможностей, желательно действовать только после предварительного анализа сложившихся обстоятельств и осознания того, насколько момент времени подходит для этих действий.

В личной жизни Тельцам предписывается готовность к разумным компромиссам и спокойное отношение к своим партнерам (партнершам). А одиноким представителям этого знака – спокойное отношение к окружающим и готовность к активному образу жизни и необходимости коммуницировать с людьми. В профессиональной деятельности они должны постараться максимально добросовестно выполнять свои обязанности, однако не увлекаться излишне различного рода новациями и экстраординарными способами решения задач, за которые им придется нести ответственность.

Финансовая ситуация у большинства Тельцов ощутимо не изменится. Кто-то из них, наверное, сочтет, что это досадно. Однако эти люди пусть исходят из того, что отсутствие ухудшений – уже отчасти неплохо. Что же касается практической рекомендации, то она в первую очередь заключается в следующем: тратить Тельцам желательно разумно и по плану. И тогда им удастся не просто удержаться «на плаву», но и сделать сбережения, которые впоследствии окажется для них очень даже не лишними.

Лев: большие итоги и работа для будущего

2021 год практически для всех Львов станет пограничным между двумя жизненными периодами. В это время в их жизни могут довольно ощутимо перемениться приоритеты, произойдет завершение некоторых важных процессов. Это, вне всякого сомнения, будет Львам полезно, в особенности, в долгосрочной перспективе. Однако следующий годовой цикл может оказаться довольно непростым временем, когда придется и поволноваться, и понервничать.

Почти весь год, кроме 2,5 месяцев летом (14 мая – 27 июля) и последних дней года (с 29 декабря), в оппозиции к знаку Льва будет пребывать Юпитер. А это означает, что Львы будут едва ли не все время иметь источник воздействия на свою эмоциональную сферу. И только в перечисленные выше 2 периода, когда Юпитер переместится из знака Водолея в Рыбы, энергетический фон будет меняться, становясь более нейтральным. Но Львы не должны такого положения дел бояться. Ведь без эмоционального напряжения невозможно решить задачи, которые принципиально важны с кармической точки зрения. А стоять перед людьми этого знака, скорее всего, будут именно они.

Другой ключевой источник энергетического воздействия на Львов – Сатурн. Но, в отличие от Юпитера, оно будет ощущаться на прикладных аспектах их жизни. Проявится такое воздействие, во-первых, в некоторой нестабильности финансовой ситуации, которая в течение года будет меняться от вполне позитивной до проблемной и наоборот, а во-вторых, в профессиональной сфере. И для того чтобы минимизировать риски и сложности, связанные с деньгами и карьерными делами, Львам предписывается политика золотой середины. Т.е. им желательно не впадать в крайности в своих решениях о том, как тратить деньги, какие действия предпринимать на рабочем месте и т.д. Львы, которые предпочтут «включить» режим экономии, следует не отказывать себе в самом насущном, а те из них, кто задумается о необходимости модернизации собственного рабочего процесса, пусть отложат самые значительные изменения на более отдаленное будущее.

Дева: предусмотрительность и осторожность

Астрологическое влияние на Дев в 2021 году будет характеризоваться не столько наличием направленных на их созвездие негативных энергий, сколько отсутствием выраженного позитивного воздействия со стороны звезд и планет. Именно поэтому им в течение этого временного периода рекомендуется поосторожничать и не пытаться слишком уж активно испытывать судьбу на благосклонность.

В течение всего года определенный дисбаланс будут создавать энергии, излучаемые на созвездие Девы от Сатурна и Юпитера. С Сатурном аспекты у Девы будут отсутствовать. Это будет означать нивелирование позитивных энергетических потоков и, следовательно, необходимость преодолевать те или иные препятствия, где-то приобретая опыт с усилиями, где-то генерируя провокационные идеи и суждения и т.д. Юпитер большую часть года будет находиться по отношению к Деве в оппозиции. В это время его воздействие обычно достаточно позитивно, чтобы хотя бы отчасти снизить концентрацию энергий, создающих им жизненные сложности. Потенциально проблемными же может стать для Дев переход Юпитера в созвездие Рыб, который придется на 14 мая – 27 июля, а также на 29–31 декабря. В такие периоды Девы будут лишаться его поддержки, так что энергетический негатив может ощущаться более выражено.

Еще одним весомым источником астрологических энергий для Дев станет Меркурий. Его воздействие в 3 первые декады февраля окажется несколько проблемным, поскольку будет связано с ретроградным движением планеты. Затем знак ее влияния переменится на плюс, и до самого лета Меркурий станет для Рыб помощником и защитником. Далее в течение года будет еще 2 периода ретроградного движения планеты: 30 мая – 23 июня и 27 сентября – 18 октября. В эти три цикла, равно как и во время оппозиционного движения Юпитера, Рыбам рекомендуется внимательное отношение к складывающимся вокруг них обстоятельствам и осмотрительность в действиях. Им желательно не начинать в эти дни важных для себя проектов, не брать на себя критичную массу ответственности и т.д.

Скорпион: испытание терпения и важные выводы

Для Скорпионов 2021 год обещает стать важной вехой. Для многих из них этот жизненный период может выдаться довольно непростым временем, когда кажется, что все происходит не по судьбе, что проблем слишком много и т.п. Однако по факту окажется, что большинство событий и процессов, с которыми Скорпионам придется сталкиваться, были им полезными и сыграли для будущего однозначно позитивную роль.

Некоторый элемент напряженности в течение всего года будет создавать людям этого знака Сатурн. Планета образует квадратуру к натальному Солнцу созвездия Скорпиона, и это станет источником энергий, несущих в себе переменчивость в обстоятельствах. Скорпионы могут периодически сталкиваться с необходимостью принудительно корректировать свои планы или, например, переносить сроки реализации каких-то дел. И чтобы нормально справиться со всем этим, им рекомендуется набраться терпения и настроить себя на настойчивое следование собственным намерениям, невзирая на изменяющиеся условия.

Некоторые сложности психологического характера может время от времени создавать Скорпионам Плутон. Энергетика, исходящая от этой планеты, будет подталкивать их к очень серьезным размышлениям на темы глобального порядка. В перспективе это, несомненно, окажется для Скорпионов полезным. Однако непосредственно в 2021 году может выбивать из оптимистичного настроя на жизнь.

Юпитер с начала года и по 13 мая будет находиться в знаке Водолея, образуя по отношению к Скорпиону квадратуру. Это положение может создавать Скорпионам определенные трудности, в частности, в виде дополнительных препятствий при реализации своих планов. Далее – до 28 июля – Юпитер переместится в Рыбы, и ситуация кардинально переменится; Скорпионы ощутят большое облегчение, испытают моменты удачи и огромного удовлетворения. После этого обстоятельства снова повторятся, поскольку с 28 июля до 3-й декады декабря Юпитер вернется в Водолей, а в последнюю декаду декабря опять перейдет в Рыбы.

Итак, Скорпионы в 2021 году вполне в состоянии обернуть многие астрологические напряженности себе на пользу. Хотя для этого, конечно, придется прикладывать некоторые усилия. Но в целом из следующего годового цикла представители этого знака могут извлечь для себя немало позитива, существенно снизив негативные планетарные и звездные влияния.