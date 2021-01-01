ТОП-7: О чём обычно врут мужчины

На доверии строятся все любовные отношения, однако, как показали исследования социологов и психологов, всё же в парах иногда проскакивает ложь. И что примечательно, женщины и мужчины врут по разным причинам. Первые лгут для того, чтобы человек чувствовал себя лучше – хвалят любимого за неудачный подарок, делают вид, что безумно счастливы приходу начальника супруга, так как он в этом нуждается и т.п. Вторые же используют ложь для преувеличения своих достоинств или же для того, чтобы что-то скрыть.

Так о чём обычно врут мужчины?

«Я был лучший в классе!» Классика жанра. Мужчины так говорят для того, чтобы представить себя в лучшем свете, тем самым произведя впечатление на прекрасный пол. Парням очень трудно признаться в своих неудачах. Они всегда должны быть лучшими и успешными, иначе, по их мнению, женщина не обратит на них внимания. Конечно, когда между партнёрами налаживаются доверительные отношения, мужчина начинает говорить правду. Если же он этого не сделает, нужно быть осторожнее с ним, так как есть вероятность, что впоследствии он начнёт обвинять супругу во всех проблемах, возникших в браке. «Я обожаю твоих родных». Такую фразу парень произносит только для того, чтобы польстить своей возлюбленной. Но нужно не верить словам, лучше понаблюдать, действительно ли мужчине приятно проводить время с её родственниками, или же он старается избегать таких встреч. Кстати, это же касается и детей, и домашних питомцев женщины. Такая ложь – первый звоночек серьёзных проблем в отношениях, так как впоследствии это может привести к разладу между партнёрами, являясь обесцениванием жизни, интересов второй половинки. «Милая, ты лучшая»! Интим – одна из самых лживых тем, так как это область, в которой человек очень уязвим. Первоначально – норма, когда мужчина преувеличивает сексуальность женщины, но если ложь будет продолжаться вечно, то это может привести к печальным последствиям – мужская неудовлетворённость, на фоне которой могут возникнуть измены. Чтобы избежать таких проблем, партнёршам нужно разговаривать о предпочтениях своей второй половинки в постели. «Нет, я не могу тебе позвонить. Я даже не знаю, где буду». Эта ложь указывает на то, что мужчина разлюбил. И чем скорее женщина это поймёт, тем быстрее сможет что-то исправить или же вовсе прекратить отношения. Поэтому важно прислушаться, как говорит партнёр, так как изменения голоса, нежелание смотреть в глаза во время разговора намного красноречивее, чем сказанные слова. «Это платье на тебе смотрится великолепно!» На самом деле, когда мужчина не хочет говорить правду насчёт того, как на его второй половинке сидят вещи, указывает на то, что он старается её не обидеть. Но, с другой стороны, если платье явно на неё узкое, то он может оказать ей «медвежью услугу», поэтому лучше сказать об этом наряде тактично: «Обычно мне очень нравятся твои образы, дорогая, но на этот раз что-то в нём не то». «У нас идут сокращения на работе. Но я уверен, что меня это не коснётся». Конечно, такая ложь произносится только для того, чтобы не волновать любимую женщину, но она может разрушить само чувство уверенности, которое мужчина пытается создать. Женщина всё равно узнает правду, а желание что-то скрыть от неё может привести к печальным последствиям – она может даже придумать измену, когда муж станет искать себе новую работу, делая это после основной и, соответственно, приходя позже обычного домой. «Конечно, я всё сделаю, как только перестанет болеть спина». Он врёт, чтобы не спровоцировать конфликт из-за того, что он отказал жене в помощи. Мужчина больше женского гнева не любит её обиды и ворчания, поэтому он и выкручивается. «Я отведу детей погулять, когда живот перестанет ныть», - говорит он, выходя за дверь с футбольным мячом, притворяясь, что идёт за лекарствами в аптеку. «Я бы вымыл кастрюли, но не смог найти мочалки», - никогда не заглядывал под раковину. Если ложь ради предотвращения неприятностей – редкое явление, её можно игнорировать. Но если она постоянна – нужно копать глубже, ища истинную причину её проявления.

Ни для кого не секрет, о чём обычно врут мужчины. И, возможно, их можно простить за эти обманы, но при условии, что они не вошли в привычку у любимого человека, ведь ложь может привести к изменам, недопониманию и в итоге к разрыву отношений! Сказать правду - это значит, на первое место поставить любовь!