5 главных причин, почему все мужчины лгут? Все, что они скрывают от женщин

По статистике сильный пол врет намного чаще прекрасного – до 6 раз в день и всем подряд: шефу, коллегам, родителям, друзьям, но чаще всего своей второй половинке. Именно с ней он не может быть откровенен и для этого у него масса причин.

Почему мужчины лгут и что они скрывают от женщин

Измена. Хотя бы раз в жизни мужчина все-таки сходил налево, но он, конечно же, в этом никогда не признается своей любимой. Если же он постоянно изменяет своей супруге, то тем более не будет об этом распространяться. А только лгать, лгать и еще раз лгать. Низкая самооценка. Если у человека низкая самооценка, то он, чтобы скрыть это, обязательно будет врать. Обманывать, что он требовал повышение заработной платы в кабинете начальника, обманывать, что расправился с тремя амбалами, напавшими на него в подворотне, обманывать, что смог ответить своему оппоненту. Скорее всего, заработную плату повысили всему коллективу, на него никто не нападал, а он просто упал в лужу, да и никто с ним не спорил. Он просто пытался приукрасить действительность, чтобы казаться лучше. Желание избежать контроля. Если мужчина скажет, что пошел с друзьями пить пиво, то есть вероятность, что вторая половинка, во-первых, будет против этого мероприятия, а во-вторых, начнет названивать и интересоваться, когда же он вернется. Или еще хуже – сама придет за супругом. Чтобы не допустить такого развития событий, мужчине легче придумать свой, более безопасный, вариант, куда он идет и по какой причине. Ложь женатых мужчин. Довольно часто мужчины врут своим любовницам, что ждут только подходящего момента, чтобы расстаться с супругой, но пока нет возможности это сделать. Причин множество – жена болеет, дети маленькие, у супруги масса проблем и другие препятствия. На самом деле, им так проще – дома ждет семья, а у любовницы – приятная близость. Скрывание своих промахов. Если мужчина забыл о своем обещании или же встречи, а может быть о какой-то важной семейной дате, он тут же начнет выкручиваться и придумывать причину, почему так произошло, или же искать выходы, как все исправить. Такая ложь спасает его от скандала, который может устроить вторая половинка.

Как понять, что мужчина обманывает?

Есть масса признаков, указывающих на то, что любимый обманывает – меняющийся тембр голоса, блуждающий взгляд, почесывания и елозенья на месте, а также усиленное потовыделение или же покраснение. Но женщине не нужно на него смотреть и слушать, она интуитивно чувствует, что любимый ей врет. Возможно, просто у прекрасного пола хорошо развита интуиция, или же отлично работает подсознание, а может быть, на физическом уровне она ощущает боль в области сердца. Но женщину не обманешь.

Прощать ли ложь?

Дело каждой, как поступать с мужским обманом, но не стоит забывать, что есть мужчины – потенциальные лжецы, которые врут всегда и везде, и лгуны ради дела: они обманывают от случая к случаю и только во благо. Возможно, последним можно иногда прощать их маленькую ложь.