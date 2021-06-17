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ТОП-12: Лучший способ снять стресс для вашего знака Зодиака

Не ждите, когда хроническая усталость скажется на здоровье, действуйте уже сейчас. Прочитайте в списке ниже лучший способ снять стресс для вашего знака Зодиака и начинайте практиковать. Простые и доступные инструменты помогут без таблеток победить хроническую усталость, снять нервное напряжение и получать от жизни удовольствие.

 

ТОП-12: Лучший способ снять стресс для вашего знака Зодиака

 

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Лучший способ снять стресс по знакам Зодиака

Овен: пробежка.

Если чувствуете, что больше невмоготу: на старт, внимание, марш! Физическая активность успокоит Овна быстрее, чем что бы то ни было. Сочетание движения, скорости и свежего воздуха восстановит силы и поможет поймать дзен.

Телец: ароматерапия.

Эфирное масло, свечки, лампа – идеальный антистрессовый набор для подопечных Венеры. Он возвращает веру в красоту жизни или, как минимум, в её способность шикарно пахнуть. Купите про запас несколько бутылочек: лаванду, бергамот, шалфей, можжевельник. Релакс или тонизирование – определяйтесь по ситуации.

Близнецы: сочинение.

Неожиданно, но факт. Организация мыслей и чувств в предложения очистит мозг, освободит душу от тяжести переживаний. Не пожалейте полчаса времени на изложение всего, что тревожит, на бумаге. Возможно, райтинг превратится в расслабляющее хобби.

Рак: воспоминания.

Семейные фото, открытки, старые ежедневники. Пересматривая памятные вещи, Рак избавляется от усталости и приходит в себя. Личная история для этого знака – целебный бальзам, успокаивающий нервы. Лёгкая приятная ностальгия восстанавливает силы.

Лев: поход по магазинам.

Покупать необязательно. Главное – примерить уйму классных вещей, услышать комплименты от продавцов, вдоволь налюбоваться на себя в зеркале. Да, придётся потратить немало времени, но ошеломительный результат того стоит. После похода по магазинам Лев как новенький.

Дева: йога.

Мозг любимиц Меркурия работает в режиме 24/7. Стресс для них почти норма жизни. Но ведь это ненормально! Введите йогу в постоянное расписание. Научитесь, наконец, расслабляться по-настоящему.

Весы: добрый фильм.

Чем больше ярких, позитивных эмоций, тем лучше. Романтическая комедия – идеальный вариант. Кино отвлечёт и поможет Весам быстро вернуться в строй. А чтобы долго не искать и дополнительно не нервничать, список фильмов рекомендуем составить заранее.

Скорпион: музыка.

В 99 случаях из 100 – рок или классика. Эмоциональным Скорпионам не стоит ждать, когда стрессовая ситуация накроет. Чтобы зарядиться энергией, им периодически нужно погружаться в музыку, соответствующую душевному настрою. Этого достаточно для нормализации сердечных сокращений.

Стрелец: душевный разговор.

Подопечным Юпитера нужен доброжелательный собеседник, а лучше – «свободные уши». В общем, кто-то, кому можно без стеснений выгрузить всю развернувшуюся вокруг драму. Если такого человека нет, обратитесь к психотерапевту.

Козерог: домашняя работа.

Удовлетворение, сопровождающее отлично выполненное задание, приводит представителей десятого знака в чувство и придаёт им сил. Труд должен быть неутомительным, иметь чёткое начало, середину и конец. Например, мытьё посуды или уборка конкретного шкафа. Козерогу важно почувствовать, что миссия выполнена. 

Водолей: игра.

Пытливый ум не успокаивается даже при перегрузках. Выход – перенаправить поток мыслей. Необязывающее лёгкое соревнование – то, что нужно Водолею. Краткосрочная направленность не утомит, но освободит от 100500 мыслей и планов, крутящихся в голове.

Рыбы: медитация.

Навык временного выключения мыслей подопечным Нептуна жизненно необходим. Ежедневная пятиминутная медитация помогает им компенсировать пару часов недосыпа и справиться с гадким настроением. Позвольте себе роскошь иногда отключаться от проблем, давая отдых уставшему сознанию.

 

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Помните, живём один раз! Не поддавайтесь хронической усталости, навязанной бешеным ритмом жизни. Берегите здоровье и всегда находите время для себя. Подберите собственный лучший способ снять стресс, а наши подсказки в этом помогут.


 (голосов: 2)
Автор: Анастасия Педич
17 июня 2021

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