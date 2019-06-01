6 самых завистливых знаков Зодиака

Зависть – с одной стороны, это чувство, которое приносит боль и несчастье человеку, не имеющему желаемой вещи, но, с другой стороны, благодаря зависти некоторые добиваются немалых успехов в жизни, поэтому в ней есть и положительные моменты. Итак, давайте вместе разбираться, кому зависть на пользу, а кому она вредит. Для этого нужно выяснить, какие же самые завистливые знаки Зодиака и как они себя ведут, когда ими овладевает это чувство.

Самые завистливые знаки Зодиака

1. Водолей - самый завистливый знак Зодиака, притом они завидуют как родным, за которых им бы порадоваться, так и чужим. Ко всему прочему, они завидуют даже тем, кому бы и не следовало – подруге, которая не смогла пойти на свидание из-за поломанной ноги, но зато к ней парень приехал сам; коллеге, много лет живущей одной, но зато постоянно путешествующей; и другим «счастливчикам». Кстати, Водолеи очень хотят, чтобы завидовали им, ведь это означает, что у них что-то лучше других. Также они мечтают, чтобы их способности и таланты были признаны окружающими, поэтому сильно завидуют более успешным людям, которые, по их мнению, всё получают легко и отчасти незаслуженно.

2. Скорпионы – злые завистники, мастерски маскирующие свои негативные стороны. У них всё продумано на сто шагов вперёд, поэтому они искусно плетут интриги, демонстрируя объекту зависти благосклонность и дружелюбие. Поэтому, если Скорпион вдруг начал налаживать с коллегой приятельские отношения, то есть вероятность того, что он метит на его место, или, если пытается помочь подруге наладить отношения с парнем, то, скорее всего, у представительницы Скорпиона на него есть свои виды. Одним словом, с этим знаком нужно держать ухо востро.

3. Раки – искусные завистники, прячущие своё чувство за приятельскими отношениями. Они могут много лет дружить, но при этом презирать своего друга, никогда не показывая ему этого. Хотя назвать представителей этого зодиакального созвездия страшными завистниками нельзя, они не плетут интриги и не вставляют палки в колёса. Их зависть выражается в том, что они не отзовутся на просьбу о помощи человека, которому завидуют, и могут даже тайно радоваться его неудачам.

4. Стрельцы - не злостные завистники, разве что если вопрос касается финансовой стороны. Они просто не могут спокойно реагировать на тех, кто больше зарабатывает, чем они. А такие всегда найдутся. Поэтому, чтобы не стать объектом зависти Стрельца, перед ним лучше не хвастаться своими успехами в бизнесе. Иначе можно нажить врага, который будет злорадствовать в случае потери больших денег. Правда, через время он, потешив своё самолюбие, искренне протянет руку помощи, как истинный благородный человек.

5. Овен. Это открытый завистник, который никогда не скрывает своего чувства. Он часто дружит с объектом зависти, чтобы извлечь из этого выгоду. Для представителей этого зодиакального знака зависть – это толчок стремиться к лучшему, ведь если Овен о чём-то грезит, то он обязательно этого достигнет. Это затрагивает все области жизни. Он может завидовать деньгам или связям, значит, вскоре он начнёт получать больше или же обретёт знакомых в высоких кругах. Если понравившийся парень выбрал не её, женщина Овен костьми ляжет, но получит желаемое.

6. Дева. Представители этого знака завидуют тем, у кого, по их мнению, есть всё. Часто данную информацию Девы черпают из соцсетей. Им очень неприятно узнавать, что у кого жизнь сложилась лучше, чем у них – прекрасные любовные отношения, интересная и насыщенная жизнь, карьерный рост и т.п. Они даже могут из-за этого навешивать на более успешного человека ярлыки, хотя никогда в этом не признаются. По их логике, только они много и усиленно работают, а всё достаётся другим.

Зависть возникает не на пустом месте, а тогда, когда человеку чего-то не хватает. Однако большинство людей справляется с этим чувством, так почему бы и этим шести знакам зодиака не поучиться тому же, постепенно избавляясь от завистливого отношения к окружающим.