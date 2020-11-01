Для многих праздник встречи Нового года – это не только веселье и радость, но и отправная точка, из которой можно начать свою жизнь с чистого листа, в которой всё будет намного лучше. К началу новой жизни нужно подготовиться заранее – составить список дел, которые нужно сделать в следующем году, и постараться хоть несколько воплотить в жизнь. Кстати, лучше выбрать три самых важных дела для вас и приложить все усилия, чтобы обязательно их реализовать.

16 решений, которые сделают вашу жизнь лучше в 2021 году

1. Меньше используйте бытовую технику. Сюда не входят пылесос, микроволновая печь или же стиральная машинка. Следует отказаться от постоянного использования тех вещей, которые отнимают время от общения с родными, близкими и дорогими людьми: мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, ноутбуки и т.п. Безусловно, избавиться от привычки по 100 раз на день проверять почту или же читать новые посты друзей в социальных сетях будет нелегко, но нужно этому учиться. Неужели они не могут подождать? А вот общение с родителями может оборваться в один миг. Поэтому лучше отложить гаджет куда подальше. Вместо него лучше провести время с семьёй.



2. Не стоит постоянно тревожиться. Один из секретов долгожителей – их умение держать свои эмоции под контролем, не беспокоясь по пустякам. Такое «безразличие» не означает, что на всё нужно смотреть поверхностно. Просто нужно придавать значение вещам и людям, которые действительно важны вам, общение с которыми приносит счастье и радость. Можно даже составить список того, что не делает вас счастливым. Например, мнение неважных для вас людей, которые постоянно влияют на ваш выбор, или же чтение неинтересных книг лишь для того, чтобы окружающие думали, что вы образованный человек.

Конечно, будут в этом списке некоторые пункты, которые просто невозможно вычеркнуть. В такой ситуации важнее найти баланс между «надо» и «убрать навсегда». После того, как вы избавитесь от ненужных дел, эмоций, связей, придёт чувство радости и удовлетворённости.



3. Уберите из своей жизни ненужное. Этот пункт дополняет предыдущий. Начните с банального – ящика с бельём, из которого вы выкинете старые и дырявые носки, оставив минимум вещей, но самых необходимых. Затем можно перейти к ящикам в шкафах, рассортируйте бумаги, книги, выбросите старую и побитую посуду. Возможно, уборка ненужности из своей жизни займёт и несколько дней, зато после того, как она будет закончена, придёт чувство удовлетворения.



4. Ложитесь пораньше спать. Сколько раз в течение дня вы ловите себя на мысли, что если бы вчера легли хотя бы на полчаса раньше, то сегодня бы прошло намного плодотворнее. Если вы один из тех, кто любит сидеть за телефоном или компьютером до поздней ночи, то вам следует помнить, что свет от экрана заставляет мозг думать, что на улице день. Соответственно, заснуть будет намного тяжелее. Поэтому в идеале нужно выключать телефоны и компьютеры за час до сна. Выпейте хорошего травяного чая и прочтите несколько страниц из книги, которая месяцами лежала у вас на прикроватной тумбочке, чтобы сон был крепкий и спокойный.



5. Новые знакомства. Если вы стали замечать, что не можете заставить себя выйти на улицу, то задумайтесь, в чём причина. Возможно, вам надоели привычные лица. Познакомьтесь с новыми людьми и исследуйте места, в которых вы ранее не бывали, чтобы восстановить мотивацию выходить в люди и по-другому взглянуть на жизнь. Так что не стесняйтесь, разговаривайте с окружающими, с которыми вы обычно не общаетесь. Делайте то, к чему вы не привыкли, посещайте места, куда обычно не ходите. Задавайте вопросы, проявляйте любопытство. Вы узнаете много нового.

вы сможете отправиться в страну, где говорят на изучаемом вами языке, не опасаясь, что люди не понимают вас, а вы - их;

если вы любите читать, вы сможете это делать на языке оригинала. То же самое касается фильмов и сериалов;

вы сможете общаться с людьми из других культур и учиться у них новому.

Благодаря специализированным веб-сайтам, приложениям, платформам, которые позволяют удалённо общаться с людьми из других стран, видео на YouTube, подкастам и многим другим инструментам, изучение иностранного языка является достижимой целью, если у вас есть воля и дисциплина. Изучение нового языка имеет множество преимуществ:

7. Закончить начатое. Кто сказал, что новогодние планы должны основываться на совершенно новых целях? Не меньшее удовлетворение может принести осуществление начатого в прошлом году проекта, который вам небезразличен или в котором вы уже добились хороших результатов. Продолжение начатого требует меньше усилий, чем запуск нового. Только нужно поставить конкретные цели, чтобы перейти на более высокий уровень. Например: увеличить посещаемость вашего сайта, усовершенствовать знания иностранного языка, изучить новую бухгалтерскую программу и т.п.



8. Откройте себя творчески. Если вы думаете, что вы не творческий человек, то это ошибка. В каждом из нас есть изрядная доза творчества, проблема в том, что мы не замечаем этого, потому что не даём ему достаточно места. Выделяйте час в неделю, чтобы посвятить себя тем занятиям, от которых вы, возможно, отказались ещё в детстве. Вот несколько примеров творческой деятельности: рисовать и делать коллажи; петь; играть на музыкальном инструменте; танцевать. Всё это можно реализовать прямо дома – в кладовой, подвале, гараже. Вашей целью не должно стать создание произведения искусства или реализация себя как профессионального танцора. Вы просто должны понять, что можете делать всё, что захотите, главное, чтобы было желание.



9. Перестаньте откладывать на потом. Обратите внимание на правило двух минут: если определённое действие занимает менее (или до) двух минут времени, то делайте это сейчас. Например, вы мечтали попасть на концерт, тут же позвоните и закажите билеты, или думали о том, как хорошо бы научиться шить – в этот же миг запишитесь на курсы и т.п. Неважно, что это произойдёт не завтра. Одна только мысль о том, что позже вы сделаете то, что хотели или должны были сделать, заставит вас почувствовать себя лучше.



10. Делайте 10 000 шагов в день. Часто фитнес-программы, сформулированные в начале года, нереальны. «Я буду ходить в спортзал 3 дня в неделю», «Я буду бегать перед работой», «Я буду заниматься гимнастикой дома каждый день», «Я пойду», «Я сделаю», «Я запишусь» и так далее. Реально только то, что вы можете ежедневно делать 10 000 шагов. Чтобы отслеживать свои шаги, вы можете использовать часы с шагомером или приложение, которое можно загрузить на свой телефон. Только не рассматривайте этот способ как возможность похудеть. Пусть они станут временем для себя, когда можно подышать свежим воздухом, размять ноги после целого дня сидения в офисе, выгулять собаку. Часто лучшие идеи приходят, когда наш мозг, так сказать, отдыхает от суеты. Кто знает, может быть, после долгой прогулки вы найдёте решение давней проблемы.



11. Повысьте свой уровень знаний. Сделайте это для себя, чтобы по-другому взглянуть на жизнь. Читайте романы, эссе, комиксы, книги по бизнесу, учебники, детские книги, книги на родном языке и иностранном, газеты, блоги и даже словари и пыльные старые энциклопедии. Вы будете удивлены количеству новых знаний и тому, как ваш разум откроется в темах, о которых вы, возможно, даже не задумывались до этого момента.



12. Свяжитесь со старыми приятелями. Возьмите ручку и бумагу и составьте список всех тех старых друзей, о которых вы не слышали уже полгода или больше, а потом свяжитесь с ними. Можно позвонить, написать в социальной сети или же через Вайбер, Ватсап, отправьте открытку по почте. О настоящей дружбе нужно заботиться, чтобы она с каждым днём крепла. Не позволяйте новому году забрать у вас друзей.



13. Сделайте то, о чём давно мечтали. Составьте список того, чем вы всегда хотели заниматься, но у вас не было смелости или времени это сделать. Выберите что-то одно и обязательно реализуйте его в жизнь. Например, если вы долгое время думали прыгнуть с парашютом, то привлеките к этой затее друзей, чтобы они вместе с вами поучаствовали, и закажите прыжок прямо сегодня. Не думайте об этом слишком много.



14. Не критикуйте себя. Перестаньте критиковать себя снова и снова за то, что вы сделали, или за то, что могли бы сделать, но не сделали. Человек совершает ошибки, и это единственный способ понять, как поступать в подобных ситуациях в будущем. Некоторые вещи происходят вне нашего контроля, поэтому критика часто не только непродуктивна, но и бессмысленна. Вам просто нужно принять факты такими, какие они есть, уважать себя за то, кто вы есть, и продолжать свой путь, стараясь не повторять тех же ошибок.

15. Не относитесь ко всему слишком серьёзно. Подумайте о бесполезной энергии, которую вы тратите каждый раз, когда злитесь на что-то, в итоге не имеющее важного для вас значения. Затем подумайте, как вы могли бы использовать эту энергию, чтобы сделать что-то более конструктивное.

Люди чувствуют себя обязанными поддержать вас морально.

Прекращение общения. Не всем приятно общаться с нытиком.

Существует два типа реакций на ваши жалобы:

Начните себя наказывать за свои жалобы, если не получится это сделать самостоятельно, можно попросить близкого человека. Например, за каждую жалобу вы будете давать ему деньги или же он будет давать вам пощёчину и т.п. Очень скоро жаловаться надоест.



Не нужно все 16 решений, которые сделают вашу жизнь лучше в 2021 году, реализовывать здесь и сейчас. Найдите то, что вам по силам, и пробуйте изменить себя и свои жизненные цели, чтобы стать хотя бы немного счастливее.