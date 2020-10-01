Гороскопы и предсказания » Знаки Зодиака » 5 знаков Зодиака сыграют свадьбу в 2021 году
5 знаков Зодиака сыграют свадьбу в 2021 году
2021 год будет очень романтичным, а некоторым представителям зодиакальных созвездий он сулит прекрасное событие – шикарное и незабываемое бракосочетание с любимым человеком. Астрологи выделили 5 знаков зодиаков, которым предстоит в следующем году поиск обручальных колец и выбор свадебных нарядов, а также другие хлопоты, связанные с великолепным торжеством. Кто же станет этими счастливчиками?
Смотрите также: 5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж или расстанутся в 2021 году.
Знаки Зодиака сыграют в 2021 году свадьбу
- Телец. Прекрасный год, чтобы сыграть свадьбу. Только желательно к ней тщательно подготовиться. Спешка только во вред. Идеальное время для бракосочетания – конец лета-начало осени. Тельцам, которые давно находятся в отношениях, не стоит сомневаться в чувствах своей второй половинки, поэтому и не рекомендуется устраивать испытаний на преданность. Такие проверки могут несколько подпортить отношения в паре. Те же, кто встретит свою любовь непосредственно в 2021 году, не станут тянуть с браком – уже новый год они отметят в новом статусе и с колечком на безымянном пальчике.
- Близнецы. Звёзды предрекают страстный год, полный романтических встреч. Чувства ко второй половинке с каждым днём будут крепнуть, в отношениях воцарится полное взаимопонимание и гармония. И появится большая вероятность, что Близнецы решатся на заключение брака. Устроить праздник можно в любой момент – свадьба получится сказочной. Близнецы, которые встретят свою любовь в 2021 году, неожиданно для себя сделают или получат предложение после нескольких свиданий, а потом начнут сомневаться, не было ли это поспешным решением. Но на самом деле – даже спонтанность в этом деле только на пользу.
- Весы. Если Весы пока ещё не нашли свою пару, то есть огромный шанс это сделать в июне или осенью. Своё же бракосочетание они решат устроить на скорую руку, возможно, без шикарных нарядов и грандиозного праздника, зато по большой любви. Те же представители этого знака, которые давно состоят в отношениях, но пока не решались их оформить официально, сделают это весной. Звёзды этому браку подготовят большой сюрприз – исполнят давнюю мечту молодоженов, притом в довольно короткий срок и при весьма неожиданных обстоятельствах.
- Козерог. Вот и настало время задуматься над датой бракосочетания и списком гостей, так как 2021 год сулит Козерогам не только встречу со второй половинкой, но и брачные узы с человеком всей своей жизни. Звёзды рекомендуют к подготовке свадьбы отнестись со всей серьёзностью, так как этот брак будет заключён раз и навсегда. Хорошо бы назначить свадебное торжество на осень. Именно эта пора года идеально подойдёт для свадьбы мечты Козерогов. Хотя предновогодние дни тоже помогут сделать этот праздник незабываемым.
- Рыбы. Этот знак ожидает судьбоносное знакомство при весьма неожиданных обстоятельствах. Роман будет настолько стремительно развиваться, что конец года Рыбы встретят не только вдвоём с любимым человеком, но и будут ожидать пополнение в семействе. Представители этого знака, у которых уже есть вторая половинка, могут услышать летом долгожданное предложение – связать свою судьбу узами брака и отметить свадьбу в необычном месте – море, остров или горная вершина. Можно соглашаться, не раздумывая.
Смотрите также: 4 знака Зодиака, которым повезёт в любви в 2021 году.
Данный гороскоп не утверждает, что только 5 знаков Зодиака сыграют в 2021 году свадьбу: представителей других созвездий тоже ждёт романтический период, который для некоторых перетечёт в брачные отношения. Однако именно вышеуказанные знаки с вероятностью 99,9 % обретут семейное счастье в следующем году.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!