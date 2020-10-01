5 знаков Зодиака сыграют свадьбу в 2021 году

2021 год будет очень романтичным, а некоторым представителям зодиакальных созвездий он сулит прекрасное событие – шикарное и незабываемое бракосочетание с любимым человеком. Астрологи выделили 5 знаков зодиаков, которым предстоит в следующем году поиск обручальных колец и выбор свадебных нарядов, а также другие хлопоты, связанные с великолепным торжеством. Кто же станет этими счастливчиками?

Знаки Зодиака сыграют в 2021 году свадьбу

Телец. Прекрасный год, чтобы сыграть свадьбу. Только желательно к ней тщательно подготовиться. Спешка только во вред. Идеальное время для бракосочетания – конец лета-начало осени. Тельцам, которые давно находятся в отношениях, не стоит сомневаться в чувствах своей второй половинки, поэтому и не рекомендуется устраивать испытаний на преданность. Такие проверки могут несколько подпортить отношения в паре. Те же, кто встретит свою любовь непосредственно в 2021 году, не станут тянуть с браком – уже новый год они отметят в новом статусе и с колечком на безымянном пальчике. Близнецы. Звёзды предрекают страстный год, полный романтических встреч. Чувства ко второй половинке с каждым днём будут крепнуть, в отношениях воцарится полное взаимопонимание и гармония. И появится большая вероятность, что Близнецы решатся на заключение брака. Устроить праздник можно в любой момент – свадьба получится сказочной. Близнецы, которые встретят свою любовь в 2021 году, неожиданно для себя сделают или получат предложение после нескольких свиданий, а потом начнут сомневаться, не было ли это поспешным решением. Но на самом деле – даже спонтанность в этом деле только на пользу. Весы. Если Весы пока ещё не нашли свою пару, то есть огромный шанс это сделать в июне или осенью. Своё же бракосочетание они решат устроить на скорую руку, возможно, без шикарных нарядов и грандиозного праздника, зато по большой любви. Те же представители этого знака, которые давно состоят в отношениях, но пока не решались их оформить официально, сделают это весной. Звёзды этому браку подготовят большой сюрприз – исполнят давнюю мечту молодоженов, притом в довольно короткий срок и при весьма неожиданных обстоятельствах. Козерог. Вот и настало время задуматься над датой бракосочетания и списком гостей, так как 2021 год сулит Козерогам не только встречу со второй половинкой, но и брачные узы с человеком всей своей жизни. Звёзды рекомендуют к подготовке свадьбы отнестись со всей серьёзностью, так как этот брак будет заключён раз и навсегда. Хорошо бы назначить свадебное торжество на осень. Именно эта пора года идеально подойдёт для свадьбы мечты Козерогов. Хотя предновогодние дни тоже помогут сделать этот праздник незабываемым. Рыбы. Этот знак ожидает судьбоносное знакомство при весьма неожиданных обстоятельствах. Роман будет настолько стремительно развиваться, что конец года Рыбы встретят не только вдвоём с любимым человеком, но и будут ожидать пополнение в семействе. Представители этого знака, у которых уже есть вторая половинка, могут услышать летом долгожданное предложение – связать свою судьбу узами брака и отметить свадьбу в необычном месте – море, остров или горная вершина. Можно соглашаться, не раздумывая.

Данный гороскоп не утверждает, что только 5 знаков Зодиака сыграют в 2021 году свадьбу: представителей других созвездий тоже ждёт романтический период, который для некоторых перетечёт в брачные отношения. Однако именно вышеуказанные знаки с вероятностью 99,9 % обретут семейное счастье в следующем году.