У всех в жизни бывают финансовые трудности, с которыми справиться самостоятельно не получается, поэтому приходится просить деньги у знакомых и близких людей. Если сумма незначительная, то, в принципе, её очень скоро возвращают. Когда же дело касается больших денег, то тут у некоторых могут возникнуть проблемы. Часто среди вечных должников бывает несколько знаков Зодиака, поэтому им лучше не давать деньги, так как почти наверняка получить их обратно не получится.

Никогда не занимайте им деньги. Знаки Зодиака, живущие в долг

Овен. Тратит деньги импульсивно. Нельзя сказать, что Овен не умеет планировать свои расходы, у этого знака, в принципе, есть чёткий план, как и куда вложить сбережения, однако из-за своей природной импульсивности, он часто тратит, не подумавши, действуя на эмоциях. Нередко его расходы превышают доходы. Но хотелось бы заметить, обычно такая ситуация складывается, когда его просят о помощи друзья или близкие: им они готовы последнюю копейку отдать. Возвращают Овны долги без проблем, но если у них есть возможность: на вторую работу они точно не пойдут ради того, чтобы вернуть взятое взаймы.

Близнецы. Берут от жизни по максимуму. В силу своего характера Близнецы не могут экономить, так как привыкли жить, ни в чём не нуждаясь. Часто они начинают жить не по средствам, залезая в долги ради удовлетворения своих потребностей. Когда же дело касается возврата одолженного, этот знак постарается приложить максимум усилий, чтобы вернуть, однако нередко его желание брать от жизни по максимуму играет с ним злую шутку – он снова оказывается в долгах: берёт у одних – отдаёт другим.

Лев. Траты ради роскоши. Этот знак обожает роскошные вещи, дорогие рестораны, поэтому часто тратит деньги, которых у него нет, влезая в долги, используя кредитные карты, чтобы никто не догадался о настоящем положении. Но у Львов есть большой плюс, они мастера в поиске дополнительных возможностей заработать деньги, которые тут же потратят на очередную свою «хотелку». Так как цари по жизни возвращать долги не считают нужным, отдают они только после нескольких напоминаний.

Весы. Траты из-за неумения остановиться. Делать покупки для Весов - большая проблема, во время шоппинга они не могут остановиться. Они просто влюбляются в вещь, поэтому пока её не приобретут, не успокоятся. Их шкафы захламлены понравившейся одеждой, текстилем и косметикой, которой они, возможно, никогда и не воспользуются, но ради которой готовы были залезть в долги. Весы готовы возвращать взятое, но их неумение распределять свой бюджет делает их вечными должниками, из-за чего они сильно переживают и даже впадают в депрессивное состояние.

Стрелец. Нехватка денег – норма. Этот обаятельный и очаровательный знак сможет уговорить любого дать в долг, а потом вдруг о нём «забыть». Стрельцы искренне удивляются, когда им напоминают о том, что они должны вернуть взятое. Ведь нехватка денег для этого знака - норма, поэтому они и не понимают, как можно заниматься накопительством. Их это даже сильно обижает, когда одалживая им, просят вернуть, особенно чётко обговорив сроки и условия возврата.

Рыбы. Долги должны прощаться. Этот знак - страшный манипулятор, который умело выманивает деньги у близких людей. Рыбы по своей природе мошенники, выдумывающие целые легенды, зачем им нужен займ, часто давя на жалость. Но они редко когда возвращают долг, разве что на них хорошо насесть или припугнуть. Хотя не факт, что и после этого они вернут всю сумму.

Теперь вы знаете, какие знаки Зодиака, живущие в долг, сразу возвращают деньги, а с какими придётся провести разъяснительную беседу или же напомнить тысячу раз. Поэтому, прежде чем давать взаймы, подумайте, вернут ли вам взятое и как скоро?