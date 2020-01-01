Сидеть и ждать, что любовь сама «нечаянно нагрянет», - не вариант. Если хотите нежности, взаимопонимания, близости физической и духовной, проявляйте инициативу. И не отчаивайтесь, вспоминая предыдущие неудачные попытки. Ведь раньше вы наверняка не советовались с гороскопом. А зря! Где найти свою половинку, расскажет ваш знак Зодиака. Подсказки астрологов проверены веками, нужно только правильно понять их и действовать. Не теряйте времени. Ищите подходящий по дате рождения совет, осмысливайте и боритесь за личное счастье.

Вот где вы найдёте свою половинку по знаку Зодиака

Овен

Хватит давить диван, чаще выходите в люди. Звездочёты прогнозируют Овну удачные знакомства в публичных местах и на общественных мероприятиях. Судьбоносная встреча может произойти где угодно, но только не дома. И не обязательно заседать в ресторанах и ночных клубах. Старайтесь чаще гулять в парке, запишитесь в спортивный зал, посещайте галереи, семинары и даже митинги.

Прекрасная пара для Овна – Водолей. Люди этого знака предпочитают посещать выставки новинок и разного рода обучающие мероприятия. А значит, и ловить их нужно именно там.

Телец

Подопечные Венеры стеснительны, шумная толпа – не то место, где они могут познакомиться с представителями противоположного пола. Завсегдатаям маленьких уютных кафе и уединённых лавочек астрологи советуют искать вторую половинку в любимых местах. Встретить родственную душу можно и среди соседей по даче. Присмотритесь, а вдруг, такая уже появилась на близлежащем участке?

Идеальный партнёр для Тельца – Дева. Правда, представители этого знака всегда при делах и не тратят время понапрасну. Если кто-то из них уже разглядел в вас своё счастье, он сам найдёт способ сблизиться.

Близнецы

Непоседливых оригиналов судьба поджидает в особенных необычных местах. Вокруг тьма поклонников, готовых при первом сигнале броситься к ногам. Всё не то. Знаменательное знакомство, скорее всего, состоится при очередной попытке пощекотать нервы. Поищите свою половинку на байкерском слёте или в аэроклубе, на пейнтболе или в казино.

Мечущуюся душу Близнецов идеально укрощает партнёр, родившийся под знаком Весы. Правда, шансы встретить рассудительных умников в экстремальных местах невелики. Но, если уж знакомство состоится, последующие любовные отношения неминуемы.

Рак

Неисправимые домоседы знакомиться предпочитают в хорошо обжитых, привычных местах. В случае с Раком прекрасно срабатывает сводничество друзей и родственников. Альтернатива – судьбоносное знакомство онлайн. Представители этого знака тщательно подбирают пару на специализированных сайтах, долго переписываются. А когда дозревают до личной встречи, последняя часто заканчивается свадьбой.

По мнению астрологов, Раки хорошо уживаются с Рыбами. Рациональность и эмоциональность первых органично дополняет практичность и романтизм вторых.

Лев

Яркие харизматичные личности привлекают к себе внимание везде, где бы они ни появились. По-другому Львы просто не могут. Их проблема – выбрать достойную пару из уймы обожателей. Звёзды рекомендуют обратить особое внимание на тех, с кем часто встречаетесь на лоне природы. Возможно, это – спутник, который часто сопровождает вас на пробежке в парке, или поклонник, на днях пригласивший в зоопарк.

Особенная «химия» возникает между Львом и Водолеем. Ну и пусть представители воздушной стихии больше всего любят свободу, фаворитов Солнца мало волнуют чужие предпочтения. Они не обращают внимания на мелкие препятствия, возникающие при достижении заветной цели.

Дева

Подопечные Меркурия не любят шумные развлечения. Даже долгое одиночество не заставит их искать свою половинку в толпе веселящихся людей. Астрологи подсказывают: обратите внимание на коллектив, в котором работаете. Очень вероятно, что в числе коллег, с которыми вы знакомы не один год, найдётся достойный спутник жизни.

Дева неплохо уживается в паре с Козерогом. Оба партнёра – трудоголики. Они могут сутками пропадать на работе, а после, за вкусным ужином, хвастаться друг перед дружкой успехами.

Весы

Знакомство, как таковое, для представителей этого знака Зодиака – не проблема. Привлекательные внешне и приятные в общении они с лёгкостью находят общие темы с любым, кто им понравится. Окружающие часто обращаются к Весам за дельным советом. Если вы до сих пор одиноки, присмотритесь к просителям. Велики шансы, что среди них вы и встретите свою вторую половинку.

Необыкновенно тёплые отношения складываются между Весами и знаками огненной стихии. Не тушуйтесь, даже если приглянулся кто-то из селебрити. Красивый комплимент и остроумная шутка привлекут внимание к вам, а продолжить знакомство поможет природное обаяние.

Скорпион

Внутренний магнетизм и неотразимость подопечных Плутона привлекают множество поклонников. Но звёзды советуют Скорпионам не довольствоваться тем, что есть, а искать спутника жизни с общими интересами. Бизнес, хобби, любовь к животным... Чем больше связующих ниточек, тем дольше продержатся гармоничные отношения.

Скорпионы превосходно сходятся с Рыбами и Раками. Представители стихии Воды интуитивно создают для себя и партнёра комфортные условия, легко сглаживают неприятные моменты в общении.

Стрелец

Азартные непоседы, скорее всего, встретят свою судьбу в очередном путешествии или на экстремальном мероприятии. Партнёров сплотит общая жажда адреналина. Знакомство завяжется быстро, отношения будут развиваться молниеносно. Оба будут хвататься за заветную искорку, раздувать её в пламя страстей.

Стрельцов привлекают сильные личности. Удачный союз складывается с другими представителями стихии Огня. Любовь будет бурной и яркой, но вопрос, насколько долгой?

Козерог

Из-за неуёмной гордости и завышенной самооценки упрямцы редко первыми стремятся к знакомству. Но судьба балует их, создавая ситуации, определяющие дальнейшую личную жизнь. Заядлым трудоголикам стоит повнимательнее присмотреться к подчинённым. Выделив достойного в их числе, вы обретёте верного соратника и понимающего партнёра.

Волшебная чувственная связь образуется между Козерогом и Тельцом. Представители обоих знаков умеют создавать вокруг себя комфорт и постараются побаловать вторую половинку романтикой.

Водолей

Неутомимые эксцентрики и любители разного рода новинок охотно тусуются на презентациях, выставках, обучающих семинарах. Велика вероятность встретить судьбу именно на таких мероприятиях. Впрочем, Водолею необходимо сперва осознать мысль, что пора попрощаться с одиночеством.

Великолепно складываются отношения с Овном. Общая тяга к знаниям и весёлая конкуренция между партнёрами не дают чувствам угаснуть.





Рыбы

Абсолютные романтики обычно ждут, что любовь сама найдёт их. Обычно так и происходит. Партнёрам, покорённым скромностью и обаянием фаворитов Нептуна, достаточно сделать лишь первый шаг к знакомству. И не важно, где это произойдёт, может, в обществе книголюбов или на вернисаже. Дальнейшие события будут развиваться так, как хотят звёзды.

Образцовый союз получается у Рыбы и Скорпиона. Деятельный партнёр лидирует и направляет. Не устаёт хвалить, а при необходимости – искренне утешает. В общем делает всё, что нужно для счастья немного пассивным подопечным стихии Воды.

Вот где найти вторую половинку по знаку Зодиака. Вооружившись знаниями, приступайте к действиям. Пусть вам повезёт в любви!