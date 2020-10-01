Кто они? 5 самых гордых знаков Зодиака

Гордость не является отрицательной чертой характера до тех пор, пока она не становится чрезмерной и переходящей границу, перерастая в дерзость. Как считают астрологи, излишней гордыней «грешат» пять зодиакальных созвездий: они просто не могут сдержать своё высокомерие и тщеславие.

Кто они? Самые гордые знаки Зодиака

Лев. Самый гордый знак Зодиака, который просто обожает привлекать к себе внимание и купаться в лучах славы. Он привык всегда находиться в центре внимания, поэтому в некоторых случаях его горделивость перерастает в тщеславие, которое сильно раздражает окружающих. Ведь Лев так уверен в своей восхитительности, что любое событие в жизни преподносит как достижение. Но, с другой стороны, его запредельное самомнение в сложные жизненные моменты помогает ему отстраниться от всех проблем и сохранять спокойствие. Скорпион. Под этим знаком рождаются люди с волевым характером, не терпящие предательство и обман – их они никогда не прощают. Также их гордость не позволяет им спустить окружающим даже маленький промах. Они на всех смотрят свысока, поэтому любое оскорбление в их адрес приводит к полному разрыву отношений, а оскорбиться Скорпион может из-за любой мелочи. Обидчика они просто уничтожают, притом в прямом и переносном смысле, особенно если это близкий человек, на которого они могут оказать психическое и физическое влияние. Овен. В тройку лидеров вошёл знак, который не привык демонстрировать свою уязвимость или же нехватку уверенности. Свои слабости он скрывает за горделивостью, сохраняя внешнее спокойствие даже в самой неловкой ситуации. Из-за своей гордости Овен считает себя всегда правым во всём, поэтому никогда не прислушивается к чужой точке зрения. И найти к нему подход довольно сложно, разве что безропотно подчиняться во всём. Ведь только Овны знают, как правильно жить, и не терпят, когда им кто-то противоречит. Козерог. Этот знак предпочитает прятаться за гордостью лишь по одной причине – боязнь, что другие люди могут его осудить и посмотреть сверху вниз. Козерогу очень сложно справиться с негативным мнением о себе, поэтому он и держит всех на расстоянии, чтобы не раскрыть своего истинного лица. Хотя по своей природе он очень чувственный знак. Порой гордость ему идёт на пользу – она помогает достичь поставленной цели, но с другой стороны – превращает этот знак в холодного, мстительного и довольно жестокого человека. Водолей. Этот знак горделив и тщеславен, так как считает себя особенным и недопонятым окружающими. Он не привык, когда ему противоречат. Во время спора очень злится и может даже сильно обидеть человека. Водолей на окружающих смотрит как на своих подчинённых и искренне не понимает, почему они не слушаются его. Его это очень обижает и оскорбляет. Представители этого знака думают, что мир крутится вокруг них.

Если научиться управлять своей гордыней, используя её для достижения благ и намерений, можно много добиться. И лучше 5-ти самым гордым знакам Зодиака этому научиться, помня, что важнее всего в жизни – это оставаться в любой ситуации человеком.