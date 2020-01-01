Упорство и решительность – важнейшие факторы для завоевания жизненных высот, но только их недостаточно. Звёзды выделяют ещё и 6 самых успешных знаков Зодиака, которым, в сравнении с остальными, дарят больше блеска, везения и нужных для достижения побед качеств. Доминирующие планеты благоволят любимчикам, подталкивают их к получению наград и премий, повышению в должности и к творческим озарениям. Вот почему одним достаётся лучшее, а другим – жалкие остатки.

Счастливчики с рождения: 6 самых успешных знаков Зодиака

Овен. Характеристики успеха - инициативность и амбициозность

Для представителей этого знака не существует недостижимых высот. Подопечные Марса хотят преуспеть во всех сферах деятельности. Преграды и неприятности их не смущают, а только подзадоривают. Инициативность в сочетании с сильными амбициями – мощный двигатель для стремительного достижения целей. Любимчиками звёзд становятся те, кто умеет сдерживать агрессию.

Дева. Характеристики успеха - пунктуальность и организованность

Врождённое стремление к порядку, эмоциональная уравновешенность и тщательный подход к любому действию выручают протеже Меркурия на рабочем месте и в повседневной жизни. Звёзды особенно балуют тех, кто не ленится и не погружается в откровенное занудство. Девы блестяще управляются с организацией расходов и затрат, становятся мудрыми руководителями. Они редко стремятся к особым высотам, но хотят финансовой стабильности.

Весы. Характеристики успеха - конкретность и харизматичность

Любимчики Венеры чётко разделяют победы на любовном фронте и профессиональные достижения. Добиться результатов в делах личных им помогает яркая харизма и утончённая интеллигентность. Работать физически Весы не хотят, при построении карьеры их выручают недюжинные аналитические способности и талант планирования. Если ваш знак зодиака седьмой по счёту, не сомневайтесь, жизнь сложится удачно. Планета-покровитель проследит.

Скорпион. Характеристики успеха – энергичность и общительность

Таинственный Плутон заряжает своих подопечных силами, дружелюбием и позитивом. Скорпионы находят оптимальное решение проблем, перед которыми пасуют остальные знаки, в этом секрет их удачи. Неимоверная работоспособность подкреплена эмпатией, человечностью и симпатией к партнёрам и подчинённым. Набор великолепных личностных качеств обеспечивает ярким натурам верных друзей и преданных поклонников.

Козерог. Характеристики успеха - решительность и трудолюбие

Даже самая сложная миссия для фаворитов Сатурна выполнима. Если перед Козерогом стоит цель, он не расслабляется, работает, пока не достигнет желаемого результата. Решительность в сочетании с неутомимостью – исключительно полезная комбинация личностных качеств. Представителей десятого знака Зодиака справедливо называют упрямыми карьеристами. Но разве это плохо?

Рыбы. Характеристики успеха - расчётливость и стремление к признанию

Все водные знаки тщеславны, а этот особенно. Рыбы не боятся ошибиться, настойчиво, следуя путём проб и ошибок, достигают высокого положения в обществе. Любимчики Нептуна не чураются корыстной благотворительности. Добрые дела используют с личной выгодой или для продвижения бизнеса. Практичность и расчётливость – качества, которые обеспечивают прекрасные жизненные результаты.

Представителям перечисленных выше успешных знаков Зодиака откровенно повезло – они родились под счастливой звездой. Остальным же, увы, приходится напрягаться по жизни, фортуна меньше к ним благосклонна.