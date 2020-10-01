Осторожно! 5 главных провокаторов по знаку Зодиака

Они пишут сообщения в полночь, они опаздывают на встречи, они спорят, они заказывают в ресторане блюда, которые никому не нравятся. Можно приводить множество примеров. Главное, что делают они это для того, чтобы вывести человека из себя и спровоцировать на конфликт. Кто же главные провокаторы по знаку Зодиака?

Топ 5 провокаторов по знаку Зодиака

Овен. Этот знак получает удовольствие, когда выводит окружающих из себя. Он как будто напитывается энергией, ставя всех в затруднительное положение. Так Овен, занимающий руководящий пост, постарается подкинуть отчёт своим подчинённым за пять минут до окончания рабочего дня, а потом будет звонить через каждые полчаса, чтобы проконтролировать, как проходит процесс выполнения. Близким тоже нелегко с Овнами – они обожают создавать скандалы на пустом месте, например, если реакция на сказанные этим знаком слова не будет сходна с его ожиданиями. Овен сможет испортить настроение всем и вся только потому, что у него самого что-то не ладится. Через провокации он выплёскивает свой негатив. Козерог. Это жёсткий и строгий знак не только по отношению к себе, но и к окружающим, поэтому часто он провоцирует их на конфликт, чтобы создать «свою» команду людей с крепкими нервами, выдерживающих любые его испытания. Также у Козерогов есть любимая тактика обижаться – «месть тишиной», когда он сутками, а иногда и месяцами, не разговаривает со своим обидчиком, чтобы тот понял, насколько был неправ. Или же этот знак психологически давит – ссорится по любому поводу: не вымыта чашка, уход во время ужина, чтобы поговорить по телефону, невыполненная просьба, даже если на это была веская причина. Чаще всего такое провокационное поведение – это оборона. По логике этого знака: лучшая защита – это нападение. Скорпион. Если этот знак не чувствует опасности от человека, то он будет с ним мил и открыт. Но когда Скорпион боится столкновения с непонятными ему людьми, он пытается спровоцировать их, чтобы предполагаемые противники сразу показали своё истинное лицо. Таким образом представители данного знака готовятся к мести, если вдруг неприятель причинит им вред или нанесёт какую-либо травму. А обидеть его очень легко, поэтому лучше с ним дружить, иначе удара не избежать, притом по самому больному месту и исподтишка. Скорпионы знатные провокаторы, поэтому смогут настроить всех против своего врага. Рак. Есть две категории Раков. Одни – спокойные, уравновешенные, которые никогда никому не причинят вреда. Вторые – капризные провокаторы, пытающиеся постоянно саботировать окружающих. Эти представители данного созвездия могут начать бойкотировать более успешного коллегу или же действовать на нервы второй половинке лишь потому, что та забыла о дате первого поцелуя. При всём при этом Рак-провокатор выглядит невинно и удивлённо, почему он так сильно раздражает человека. К тому же, у этого знака есть огромный недостаток – он очень обидчив, а в обиженном настроении из него просто плещет сарказм и язвительность, провоцирующая окружающих к конфликтам с ним. Близнецы. Это нетипичный провокатор, который раздражает людей только из-за своей природной двойственности. Его поведение может быть провокационным и манипулятивным по отношению к окружающим потому, что он сам пока не определился со своими планами. Именно по этой причине Близнецы опаздывают на важные встречи, подводят близких, пообещав выполнить их просьбу, или же не слушают, когда друг изливает душу, тем самым раня его и провоцируя на конфликт. Понять их очень сложно, однако, если осознать, что они никого не пытаются провоцировать, а просто постоянно находятся на своей волне, то, в принципе, с ними можно построить дружеские отношения.

Обнаружив в своём окружении главных провокаторов по знаку Зодиака, не стоит с ними тут же рвать, особенно если речь идёт о близком человеке. Просто нужно помнить, что с ними лучше быть всегда начеку. И ни в коем случае не поддаваться негативному влиянию.