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4 главные сплетницы по знаку Зодиака
Когда вместе собираются две и более представительницы прекрасного пола, то сплетен не избежать. Но, оказывается, не все способны делать это правильно. Умение сплетничать – это большое искусство, которое подвластно не всем, а только некоторым знакам Зодиака.
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Знаки Зодиака, которые любят посплетничать
- Скорпион. Главная профессиональная сплетница родилась под знаком Зодиака Скорпион. Она любой ценой должна знать всю информацию об окружающих. Особенно ей по душе, когда у объекта сплетен есть какие-то проблемы. Если же человек здоров, живёт полноценной жизнью, ни в чём не нуждаясь, он сразу же становится неинтересным для этого знака. Когда же ничего не подозревающая жертва находится в депрессии, болеет или у неё денежные или любовные неприятности, то Скорпион не только внимательно выслушает всё, что говорят, но и добавит от себя, включив воображение. Сплетничать с этим знаком нужно осторожно, так как он злопамятен – может дождаться нужного момента и сильно ударить по самому больному, выдав на-гора всю услышанную информацию. Поэтому Скорпиона лучше держать в друзьях.
- Овен. Они виртуозы по вытягиванию информации об окружающих. Правда, они умеют хранить секреты в тайне. К тому же, они мало интересуются жизнью чужих и малознакомых людей, разве только если они её сильно раздражают. Зато о близких Овны должны знать всё и до мельчайших подробностей, которыми могут воспользоваться, чтобы надавить на человека и получить желаемое. С сочувствием у этого знака плохо. К тому же, эти женщины очень любят рассказывать о своей личной жизни, а также о событиях, происходящих в жизни родных. Ей важно, чтобы все были в курсе.
- Весы. В отличие от Овна и Скорпиона, у них нет злых намерений, если только они не желают ответить тем же обидчику. Им неприятно перемывать кости чужих ссор и скандалов. К тому же, они всегда следят за своими словами, понимая, что язык может сильно навредить дальнейшим отношениям. Весы очень любопытны и склонны, общаясь с друзьями, больше говорить о других, чем о себе. Они желают знать все подробности, поэтому и задают много вопросов об истории тех, с кем даже не знакомы. Девушки, рождённые под этим знаком, умеют хранить чужие тайны, поэтому с ними приятно поговорить о личном. К тому же, они всегда дают разумные советы, но только после того, как их об этом попросят. Сами никогда не лезут с рекомендациями.
- Рыбы. Эти девушки закрывают список главных зодиакальных сплетниц. Они очень любопытны, поэтому могут бросить все свои дела, чтобы посплетничать. Рыбы больше слушают, чем говорят о себе. Исключение - только очень близкие люди, им точно не получится вставить слово в монолог рождённых под этим знаком. У них очень много друзей, но они никогда не лезут к ним в душу. Даже если им что-то интересно о приятеле, девушки этого знака никогда не будут настаивать на откровениях. И часто они чувствуют себя неловко, если вдруг оказались невольным зачинателем данной темы.
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Кто-то выдаёт чужие секреты случайно, потом сильно переживая об этом, другие же делают это специально. И лишь эти 4 главные сплетницы по знаку Зодиака судачат профессионально, так как у них это заложено природой.
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