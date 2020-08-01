4 главные сплетницы по знаку Зодиака

Когда вместе собираются две и более представительницы прекрасного пола, то сплетен не избежать. Но, оказывается, не все способны делать это правильно. Умение сплетничать – это большое искусство, которое подвластно не всем, а только некоторым знакам Зодиака.

Знаки Зодиака, которые любят посплетничать

Скорпион. Главная профессиональная сплетница родилась под знаком Зодиака Скорпион. Она любой ценой должна знать всю информацию об окружающих. Особенно ей по душе, когда у объекта сплетен есть какие-то проблемы. Если же человек здоров, живёт полноценной жизнью, ни в чём не нуждаясь, он сразу же становится неинтересным для этого знака. Когда же ничего не подозревающая жертва находится в депрессии, болеет или у неё денежные или любовные неприятности, то Скорпион не только внимательно выслушает всё, что говорят, но и добавит от себя, включив воображение. Сплетничать с этим знаком нужно осторожно, так как он злопамятен – может дождаться нужного момента и сильно ударить по самому больному, выдав на-гора всю услышанную информацию. Поэтому Скорпиона лучше держать в друзьях. Овен. Они виртуозы по вытягиванию информации об окружающих. Правда, они умеют хранить секреты в тайне. К тому же, они мало интересуются жизнью чужих и малознакомых людей, разве только если они её сильно раздражают. Зато о близких Овны должны знать всё и до мельчайших подробностей, которыми могут воспользоваться, чтобы надавить на человека и получить желаемое. С сочувствием у этого знака плохо. К тому же, эти женщины очень любят рассказывать о своей личной жизни, а также о событиях, происходящих в жизни родных. Ей важно, чтобы все были в курсе. Весы. В отличие от Овна и Скорпиона, у них нет злых намерений, если только они не желают ответить тем же обидчику. Им неприятно перемывать кости чужих ссор и скандалов. К тому же, они всегда следят за своими словами, понимая, что язык может сильно навредить дальнейшим отношениям. Весы очень любопытны и склонны, общаясь с друзьями, больше говорить о других, чем о себе. Они желают знать все подробности, поэтому и задают много вопросов об истории тех, с кем даже не знакомы. Девушки, рождённые под этим знаком, умеют хранить чужие тайны, поэтому с ними приятно поговорить о личном. К тому же, они всегда дают разумные советы, но только после того, как их об этом попросят. Сами никогда не лезут с рекомендациями. Рыбы. Эти девушки закрывают список главных зодиакальных сплетниц. Они очень любопытны, поэтому могут бросить все свои дела, чтобы посплетничать. Рыбы больше слушают, чем говорят о себе. Исключение - только очень близкие люди, им точно не получится вставить слово в монолог рождённых под этим знаком. У них очень много друзей, но они никогда не лезут к ним в душу. Даже если им что-то интересно о приятеле, девушки этого знака никогда не будут настаивать на откровениях. И часто они чувствуют себя неловко, если вдруг оказались невольным зачинателем данной темы.

Кто-то выдаёт чужие секреты случайно, потом сильно переживая об этом, другие же делают это специально. И лишь эти 4 главные сплетницы по знаку Зодиака судачат профессионально, так как у них это заложено природой.