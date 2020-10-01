5 знаков Зодиака, которых ждёт беременность в 2021 году

Беременность – одно из самых значимых событий в жизни женщины, волнительное и прекрасное. Ведь эти 9 месяцев она проводит наедине со своим будущим ребёнком, чувствуя, как он растёт, двигается, засыпает. Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которые смогут пройти в следующем году через этот прекрасный путь ожидания малыша.

Знаки Зодиака, которых ждёт беременность в 2021 году

Телец. О пополнении в семействе рождённая под данным созвездием узнает осенью. Притом весть о беременности придёт неожиданно, принеся много радости. О том, что Телец станет матерью, она будет довольно долго скрывать даже от самых близких людей. Ей захочется как можно дольше сохранить свою тайну, чтобы насладиться прекрасными моментами в жизни сам на сам. Поэтому о том, что она ждёт пополнения, окружающие узнают лишь по изменениям в фигуре. Страх набрать лишние кило может немного омрачать счастье беременности. Не стоит волноваться – после родов возвращение в форму пройдёт легко и безболезненно. Рак. При своей внешней холодности женщина-Рак настолько нежная, добрая и сострадательная, что главная её цель – это обогреть своей любовью всех и вся. Она безумно любит свою семью, поэтому мечтает, чтобы она была очень большая и счастливая. А счастье для Рака – это дети. Поэтому их должно быть очень много. И в 2021 году звёзды подарят ей её мечту – она забеременеет. Произойдёт это в начале мая. После новости о том, что она станет матерью, Рака невозможно будет узнать – из спокойной и уравновешенной женщины она превратится в вулкан, сносящий всё на своём пути. Её энергия будет просто зашкаливать. Дева. Несмотря на свои страхи о том, как обеспечить и воспитать прекрасного человека, она всё-таки решится на этот шаг и забеременеет в начале года. За время ожидания малыша Дева не только сможет приобрести новое комфортабельное жильё, но и найдёт альтернативные способы заработать деньги, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. Близкие не смогут остановить её порывы работать с утра до вечера. Это сможет сделать только малыш, который вынудит мамочку в какой-то момент остановиться и передохнуть. Однако даже невозможность активничать не заставит Деву полностью бездействовать. Есть большая вероятность того, что схватки застанут её прямо на рабочем месте. Стрелец. Ожидаются благоприятные перемены в личной жизни – вторая половинка подарит незабываемый медовый месяц, который и поспособствует пополнению семейства уже к концу 2021 года. Несмотря на то, что подготовка к рождению малыша принесёт немало хлопот и забот, а также большие финансовые траты, счастливое ожидание его только укрепит взаимоотношения между Стрельцом и её супругом. К тому же, это радостное событие подтолкнёт папу к желанию зарабатывать больше, да и у будущей мамочки как будто откроется второе дыхание – она готова будет горы свернуть ради своей семьи. Водолей. Новость о скором пополнении семейства шокирует этот знак так, что она сама не сразу поверит своей радости. Когда же придёт осознание, что свершилось чудо, о котором мечтали Водолей и ее муж, они захотят об этом рассказать всем и каждому, а также полностью изменить свою жизнь. Супруги решатся на переезд, покупку дорогостоящего жилья или же на открытие своего бизнеса. Такие перемены только на пользу будущей мамочке и малышу, который, скорей всего, появится осенью 2021 года. К этому событию желательно подготовиться заранее – маме много отдыхать, а папе – больше времени уделять супруге.

Этим 5 знакам Зодиака, которых ждёт беременность в 2021 году, не стоит торопиться с подготовкой к этому радостному событию. Рекомендуется расслабиться и полагаться на судьбу. Она сама решит, когда и при каких обстоятельствах супруги узнают о том, что вскоре станут родителям. Паника в этом вопросе только во вред.