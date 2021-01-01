10 типов женщин, которые пугают мужчин

Есть женщины, у которых шикарная фигура, стильная одежда и причёска, они прекрасные хозяйки и идеальные любовницы, а также обладательницы других положительных черт, однако при этом одиноки. Да, на них обращают внимание мужчины, у них нередко вспыхивают бурные романы, которые почему-то очень скоро заканчиваются. Притом такая ситуация складывается постоянно. В чём же причина? Оказывается, есть десять типов женщин, которые пугают мужчин своим поведением, поэтому отношениям и приходит скорый конец.

Женские типы, пугающие мужчин

Продуманная. После первого свидания она уже делится с парнем планами на их будущее – когда лучше отмечать свадьбу, как правильно рассадить гостей и где провести медовый месяц. Также она может рассказать о любимых женских и мужских именах для их детей. Такие перспективы очень пугают парней, так как для них свадьба со всеми вытекающими после неё последствиями – серьёзный шаг, к которому нужно готовиться долго, всё тщательно продумав и обдумав. Поэтому и не стоит сразу же выкладывать все свои карты, лучше постепенно подготовить парня к совместному будущему. Любительница выпить. Выпить во время романтического ужина, чтобы немного расслабиться, - это нормально. Но если парень каждый раз встречается с девушкой, которую после свидания вынужден тащить домой, выслушивая её пьяные истории, или же запихивать в такси, так как дойти своими ногами она уже не может, то это наводит на мысль, стоит ли продолжать такие отношения. Поэтому любительницам выпить нужно либо выбирать того, кто пьёт наравне с ней, чтобы не смущать парня, либо постараться держать себя в руках. Навязчивая. Конечно, нужно обязательно интересоваться делами своего парня, позвонив ему пару раз за день или отправив сообщение, но трезвонить по несколько раз в час и заваливать кучей сообщений – неразумно, так как такое поведение очень раздражает. Кстати, уловка после первого свидания «нечаянно» его встретить (зная, где он может быть), тоже глупая. Если парень захочет встретиться или же позвонить, он обязательно это сделает. Навязчивость же его, напротив, оттолкнёт. Циник. Нет ничего грустнее, чем общаться с циничной женщиной, которую ничем невозможно удивить и порадовать, так как она всё воспринимает в штыки. Не стоит смеяться над комплиментами парня или же фыркать, принимая его подарки, которые такие предсказуемые. С девушкой, которая всё уже видела и через всё прошла, просто не хочется общаться. От неё лишь хочется бежать куда подальше. Возможно, такой исход событий её очень удивит. Депрессивная. Женщина, которая постоянно жалуется на то, что мир – отстой, поэтому единственное её желание – это сидеть дома и больше никогда не выходить из дома, чтобы не видеть эту серость, никогда не сможет удержать около себя мужчину. Возможно, у неё до этого был тяжёлый жизненный период, поэтому она так и реагирует на всё происходящее вокруг, но парни не привыкли долго играть роль бесплатного психолога. Их это пугает. Независимая и успешная. Женщина, которая многого добилась в жизни, - мечта, но не стоит устраивать с мужчиной соревнований. Даже если, например, ресторан, в который он пригласил на первое свидание, не дотягивает до привычного ей уровня, лучше промолчать. А также лучше воздержаться от слов, критикующих сильный пол в целом, так как парень может воспринять это как укор именно в его адрес. Плакса. Возможно, бывший вёл себя настолько ужасно, что все воспоминания о нём доводят до слёз. К тому же, вчера он шёл с другой, которая лет на 10 моложе и в разы красивее. Всё это, конечно, печально, но лучше этой информацией делиться с друзьями, а не с парнем, который пригласил на кофе. Его это может смутить, а также оттолкнуть. Ведь он же не батюшка, который должен выслушивать исповедь отчаявшейся души. Этот парень – это новый виток в жизни, поэтому и не стоит плакать, находясь рядом с ним. Активная. Она постоянно тусит – день рождения подруги, вечеринка на работе, выставка картин друга и т.п. Но не все парни готовы к такой бурной социальной жизни. Многие мечтают о тихом и спокойном вечере в уютном ресторане, где можно вдвоём поговорить по душам. Конечно, отказываться от своего образа жизни не стоит, однако хотя бы иногда нужно делать перерывы ради любимого парня. Девчонка-гроза. Если девушка привыкла всё решать силой, например, готова свернуть парню голову, когда он вдруг нечаянно посмотрел на официантку во время романтического ужина, то у него может возникнуть страх за свою жизнь. Поэтому и не стоит удивляться, если после устрашающего заявления, что ему оторвут ноги-руки за какую-то провинность, мужчина решит поставить точку в отношениях. Женщина должна быть ласковая и нежная, даже если она и физически сильнее своего избранника. Проблематичная. Если сегодня девушка забыла ключи от своей квартиры, а завтра потеряла деньги, через неделю у неё сломался каблук, а буквально в прошлые выходные она упала в яму и повредила ногу, то первоначально парень будет стремиться ей помочь. Но спустя какое-то время приходит осознание, что её проблемы никогда не закончатся, а решать их с каждым днём хочется всё меньше и меньше, поэтому выход один – исчезнуть. Чтобы не потерять парня, нужно научиться избавляться от навалившихся неприятностей самостоятельно, не втягивая любимого человека.

Эти десять типов женщин, которые пугают мужчин, часто встречаются среди подруг и знакомых, да некоторые девушки могут и себя узнать в них. Именно такое поведение и не даёт любви длиться долго, поэтому нужно как можно скорее его менять. Это несложно.