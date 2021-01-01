Он сбежит быстрее, чем вы думали! 9 роковых ошибок в поведении женщин, которые пугают мужчин
Идеальных людей не бывает. Все, даже лучшие друзья или безумно влюблённые, всё равно имеют претензии друг к другу, только не хотят говорить об этом, чтобы не нарушить созданную гармонию. Особенно это касается любовных отношений. Однако наступает момент, когда поведение второй половинки настолько пугающе, что возникает мысль о прекращении романа. Что же такое может сделать женщина, от действий или поведения которой желает бежать как можно дальше мужчина?
Такое поведение женщин отпугивает мужчин
- Эгоцентризм. Сама женщина не видит себя со стороны, но её нежелание принять чужую точку зрения страшит. Она лучше всех знает, как жить, как думать, а возможно даже, как лучше дышать окружающим. И, если любимому мужчине она прощает его ошибки, то другим – ни за что! Однако каждый здравомыслящий парень задумается о том, что скоро и он окажется вместе с лузерами, ведь все предпосылки к этому есть (эгоцентричная партнёрша ласково, но методично напоминает об этом).
- Психическая и сексуальная открытость. Ну, тут всё очень сложно. С одной стороны, мужчин пугает, когда женщина неактивна в постели, а с другой – суперактивность тоже им не по нраву. Ведь фактически он рискует быть сброшенным с пьедестала командующего парадом во время интимной близости. Кроме этого, чрезмерно раскованная женщина может в любой момент сходить налево, а это очень страшит любого парня, даже мистера мачо. Поэтому девушкам придётся найти золотую середину, чтобы и не спугнуть, и удержать.
- Демонстрация интеллекта. Конечно, мужчины не хотят видеть рядом с собой глупую, пусть и красивую, пустышку, однако и девушка, склонная к логическим рассуждениям, тоже им не по нраву. Так как сильный пол не должен быть глупее слабого, ведь не зря испокон веков жена всегда и во всём должна быть за мужем, он – ум семьи, а она – слушатель. Из этого следует вывод, что каждая женщина должна быть настолько умна, чтобы казаться в меру глупой.
- Разговоры без умолку. В мужском воображении хорошие и надёжные женщины – это в первую очередь прекрасные слушатели, а во-вторых, те, которые могут дать возможность мужчине поразмыслить в тишине, то есть почувствовать, когда ей лучше помолчать. Если же девушка говорит без умолку, она, по мужскому мнению, становится опасной.
- Воинственность и революционность. С каждым днём женщины становятся сильнее и воинственнее. И мужчинам где-то это даже нравится, ведь она сможет отстоять не только свои права, но и своей семьи. Но всё же у сильного пола есть страх, что она может подняться против своего любимого, и точно его повергнуть (с её-то боевой натурой). Может быть, лучше от такой революционерки держаться подальше?
- Вечная критика. Если девушка всех и вся критикует, то это первоначально раздражает мужчину, а потом уже начинает наводить на мысль, что с её вечным недовольством, он тоже может попасть ей под руку. Неизвестно, что она может рассказать о нём в порыве желания покритиковать. Возможно, её подруги узнают информацию, о которой мужчине хотелось бы забыть.
- Излишняя заботливость. Женщина должна быть внимательна, заботлива и нежна, когда мужчина, например, болен. Но, если она постоянно о нём заботится, душа своей опекой, то это просто пугает сильный пол. Парню хочется бежать туда, где о нём не будут настолько беспокоиться.
- Планы на будущее. У многих женщин есть такая привычка, после первого же свидания строить планы, как пройдёт их свадьба и медовый месяц, а также придумывать имена их детям. Такие перспективы на будущее могут напугать даже парня, с которым отношения длятся не первый год. Поэтому очень важно действовать аккуратно, лучше постепенно готовить мужчину к мысли о своих планах.
- Амбициозность. Это прекрасное качество, но по мужскому мнению, не для женщины. Так как со своими амбициями она может достигнуть большего, чем он. А это очень бьёт по самолюбию мужчины, поэтому так и страшит.
Если задуматься, то каждому парню приятно видеть рядом с собой уверенную, целеустремлённую, заботливую и готовую к экспериментам в постели партнёршу, но при этом именно эти 9 особенностей поведения женщин пугают мужчин. Поэтому прекрасному полу, как всегда, нужно проявить изворотливость и хитрость, чтобы стать идеальной для любимого.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!