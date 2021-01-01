Он сбежит быстрее, чем вы думали! 9 роковых ошибок в поведении женщин, которые пугают мужчин

Идеальных людей не бывает. Все, даже лучшие друзья или безумно влюблённые, всё равно имеют претензии друг к другу, только не хотят говорить об этом, чтобы не нарушить созданную гармонию. Особенно это касается любовных отношений. Однако наступает момент, когда поведение второй половинки настолько пугающе, что возникает мысль о прекращении романа. Что же такое может сделать женщина, от действий или поведения которой желает бежать как можно дальше мужчина?

Такое поведение женщин отпугивает мужчин

Эгоцентризм. Сама женщина не видит себя со стороны, но её нежелание принять чужую точку зрения страшит. Она лучше всех знает, как жить, как думать, а возможно даже, как лучше дышать окружающим. И, если любимому мужчине она прощает его ошибки, то другим – ни за что! Однако каждый здравомыслящий парень задумается о том, что скоро и он окажется вместе с лузерами, ведь все предпосылки к этому есть (эгоцентричная партнёрша ласково, но методично напоминает об этом). Психическая и сексуальная открытость. Ну, тут всё очень сложно. С одной стороны, мужчин пугает, когда женщина неактивна в постели, а с другой – суперактивность тоже им не по нраву. Ведь фактически он рискует быть сброшенным с пьедестала командующего парадом во время интимной близости. Кроме этого, чрезмерно раскованная женщина может в любой момент сходить налево, а это очень страшит любого парня, даже мистера мачо. Поэтому девушкам придётся найти золотую середину, чтобы и не спугнуть, и удержать. Демонстрация интеллекта. Конечно, мужчины не хотят видеть рядом с собой глупую, пусть и красивую, пустышку, однако и девушка, склонная к логическим рассуждениям, тоже им не по нраву. Так как сильный пол не должен быть глупее слабого, ведь не зря испокон веков жена всегда и во всём должна быть за мужем, он – ум семьи, а она – слушатель. Из этого следует вывод, что каждая женщина должна быть настолько умна, чтобы казаться в меру глупой. Разговоры без умолку. В мужском воображении хорошие и надёжные женщины – это в первую очередь прекрасные слушатели, а во-вторых, те, которые могут дать возможность мужчине поразмыслить в тишине, то есть почувствовать, когда ей лучше помолчать. Если же девушка говорит без умолку, она, по мужскому мнению, становится опасной. Воинственность и революционность. С каждым днём женщины становятся сильнее и воинственнее. И мужчинам где-то это даже нравится, ведь она сможет отстоять не только свои права, но и своей семьи. Но всё же у сильного пола есть страх, что она может подняться против своего любимого, и точно его повергнуть (с её-то боевой натурой). Может быть, лучше от такой революционерки держаться подальше? Вечная критика. Если девушка всех и вся критикует, то это первоначально раздражает мужчину, а потом уже начинает наводить на мысль, что с её вечным недовольством, он тоже может попасть ей под руку. Неизвестно, что она может рассказать о нём в порыве желания покритиковать. Возможно, её подруги узнают информацию, о которой мужчине хотелось бы забыть. Излишняя заботливость. Женщина должна быть внимательна, заботлива и нежна, когда мужчина, например, болен. Но, если она постоянно о нём заботится, душа своей опекой, то это просто пугает сильный пол. Парню хочется бежать туда, где о нём не будут настолько беспокоиться. Планы на будущее. У многих женщин есть такая привычка, после первого же свидания строить планы, как пройдёт их свадьба и медовый месяц, а также придумывать имена их детям. Такие перспективы на будущее могут напугать даже парня, с которым отношения длятся не первый год. Поэтому очень важно действовать аккуратно, лучше постепенно готовить мужчину к мысли о своих планах. Амбициозность. Это прекрасное качество, но по мужскому мнению, не для женщины. Так как со своими амбициями она может достигнуть большего, чем он. А это очень бьёт по самолюбию мужчины, поэтому так и страшит.

Если задуматься, то каждому парню приятно видеть рядом с собой уверенную, целеустремлённую, заботливую и готовую к экспериментам в постели партнёршу, но при этом именно эти 9 особенностей поведения женщин пугают мужчин. Поэтому прекрасному полу, как всегда, нужно проявить изворотливость и хитрость, чтобы стать идеальной для любимого.