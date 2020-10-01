Денежный гороскоп на 2021 год для каждого знака Зодиака

В финансовом плане 2021 год будет стабильным, однако не нужно ждать быстрой прибыли, да и фортуна улыбнётся не всем, а только тем знакам Зодиака, кто будет много работать и с умом тратить заработанное. А узнать, кому повезёт в деньгах, можно, изучив гороскоп на следующий год.

Денежный гороскоп на 2021 год для всех знаков

Овен. 2021 год сулит прекрасные возможности в плане работы – есть вероятность сотрудничества с иностранными компаниями, а также высокий шанс получить предложение занять руководящий пост. Однако, чтобы заработать большие деньги, нужно держать свои траты под контролем, иначе можно остаться с пустыми карманами. Крупный заработок принесёт в середине года новый бизнес, который первоначально будет планироваться как затея «просто попробовать». Осенью желательно отказаться от покупки недвижимости или земли, даже если данное предложение и покажется заманчивым.

Телец. В этом году нужно проявить терпение, трудолюбие и упорство, только тогда появится шанс заработать желаемую сумму денег. Если же продолжать тратиться на привычные и любимые удовольствия, то можно оказаться в непростом финансовом положении. Летом может поступить предложение от друга о партнёрском бизнесе. От него лучше отказаться – не исключена безалаберность со стороны приятеля, которая приведёт к большим проблемам с деньгами. Притянуть достаток поможет и ежемесячная благотворительность. Лучше не жадничать.

Близнецы. Придётся немного понервничать в начале года из-за неоднозначной финансовой ситуации, однако уже осенью возможно получение крупной денежной суммы из неожиданного источника. Офисным работникам не стоит прыгать выше головы: рекомендуется найти дополнительный источник дохода, тем более сделать это будет не сложно. Необязательно его искать в знакомой профессиональной сфере – в 2021 году все пути открыты для зарабатывания денег. Главное – это желание и трудолюбие.

Рак. В 2021 году можно не беспокоиться о деньгах: фортуна будет во всём благоволить. И финансы - не исключение. Есть большая вероятность возвращения давно позабытого долга. Однако не стоит разбрасываться деньгами налево и направо, их лучше инвестировать в недвижимость, в своё дело или же просто сделать капитальный ремонт, купить мебель. Не нужно бояться потратить крупную сумму денег на путешествие: впечатления ни за какие финансы не купишь.

Лев. Начало года ознаменуется выплатой долгов, что немного подорвёт финансовое положение дел. В данной ситуации не стоит паниковать, а надо лишь снизить свои потребности. Уже в конце весны - начале лета всё стабилизируется: можно будет снова жить на широкую ногу. Рекомендуется задуматься о своём деле. Оно принесёт большую прибыль, если держать всё под своим контролем. Заработанное можно будет потратить на экзотическое путешествие или же приобретение давней мечты – дома, автомобиля или яхты.

Дева. Любые начинания принесут немалый доход. В начале лета появится проект, который поможет хорошо инвестировать накопленное в течение первой половины года и выйти в большой плюс. Единственное, что может нарушить финансовый баланс, - это непредвиденные расходы, направленные на нужды близким. Отказывать им в помощи не стоит – добро вернётся сторицей.

Весы. В 2021 году ваша природная щедрость может негативно сказаться на благосостоянии. Найдутся люди, которые воспользуются этим. Чтобы не потерять всё скопленное ранее, желательно с осторожностью выбирать новых знакомых, лучше никого не подпускать близко. Нужно доверять своей интуиции – она не подведёт и не даст потратить на бесполезные вещи крупную сумму денег.

Скорпион. 2021 год – не лучшее время для финансовых авантюр. Природная уверенность, что всегда можно на чём-то заработать, лишь бы было желание, может не сработать. Придётся обращаться к заёмным деньгам. Если же заранее распланировать свои траты, позволив себе лишь небольшие вложения в бизнес близкого человека, то можно не только продержаться на плаву, но и в конце года получить хорошие дивиденды. С них нужно сделать подарки друзьям и родным, чтобы таким образом отблагодарить Вселенную за её щедрость.

Стрелец. Не стоит жаловаться на своё финансовое положение, так как нытьём можно сильно разозлить Вселенную. Необходимо переждать нелёгкий период, и уже в начале лета всё наладится. Появится новая работа с более высокой заработной платой или же состоятельный дальний родственник решит подарить крупную сумму денег. Но это не означает, что нужно их тут же потратить. Большинство покупок, сделанных в этот период, будут бесполезны.

Козерог. В 2021 году есть большой шанс получить в наследство достаточно крупную сумму или даже выиграть в азартной игре. А это означает, что можно будет наконец-то реализовать свою давнюю мечту – сделать ремонт, вылечить зубы, купить шубу или же машину. Рекомендуется отказаться от расходов на веселье с друзьями – постоянные посиделки не только потянут большие суммы денег, но и выкачают много энергии, что негативно отразится на финансовом положении в конце года – не будет ни сил, ни желания взяться за новый выгодный проект.

Водолей. Деньги будут, но только при одном важном условии – наладить отношения с окружающими. Одному в финансовом океане не выжить. Хватит жить в недоверии – пора согласиться на совместный бизнес с друзьями. Он принесёт неожиданно большие доходы и знакомства с состоятельными людьми, которые помогут реализовать давние задумки – бизнес поднимется на более высокий уровень. В конце года может стать вопрос о его расширении.

Рыбы. Сумасшедшие финансовые перспективы принесёт 2021 год тем, кто будет хвататься за любой шанс заработать. Главное, не бояться рисковать и делиться своими идеями с друзьями. Это поможет реализовать давний проект, который в итоге принесёт большие суммы денег, о которых даже не приходилось мечтать. Тех же, кто всё-таки не решится на риск, ждёт стабильный денежный год: получится даже отложить небольшую сумму денег или же совершить долгожданную крупную покупку.

В целом денежный гороскоп на 2021 год для всех знаков сулит положительную динамику. Больших сложностей не предвидится, но при условии умеренных трат.