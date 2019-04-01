13 признаков того, что перед вами мужчина негодяй

В начале отношений не сразу поймёшь, что мужчина на самом деле негодяй. А некоторые девушки, даже видя, что с ним явно что-то не то, всё равно продолжают носить розовые очки и жить в иллюзии, что всё можно будет исправить. Но, как показывает опыт многих представительниц прекрасного пола, лучше всё же прислушаться к своему внутреннему голосу и вовремя остановиться. Тем более, если все признаки того, что ваш парень - мерзавец, налицо.

Признаки того, что перед вами негодяй

Портит настроение и расстраивает. Парень постоянно игнорирует ваши просьбы и наплевательски относится к вашим стараниям. У вас из-за него масса неприятностей, но он даже не удосуживается попросить прощение. Никогда не подстраивается под вас и никогда не предупреждает об изменениях в своих планах. Игнорирование ваших звонков и сообщений. Безусловно, ваш парень не должен сиюминутно отвечать на все ваши звонки, но в течение дня, если вы для него хотя бы немного важны, он всё-таки должен найти время для того, чтобы написать вам. Ведь всегда можно найти минутку даже в плотном графике и позвонить человеку, тем более любимому. Ему не интересно ваше мнение. Прекрасно, когда человек имеет собственную точку зрения, но, если вашему мужчине не важно, что думаете вы, то это указывает на то, что он эгоист. Особенно неприятно, когда он на ваше несогласие с ним начинает дуться и не разговаривать, делая вас виноватой. Постельный себялюбец. Его не заботит, что вы чувствуете в постели, главное, чтобы ему было хорошо. Он ненавидит контрацептивы, объясняя, что с ними не то чувство, хотя вы настаиваете. А ещё ему всё равно, что вам что-то не нравится во время близости. Это сугубо ваши проблемы. Он ненадёжный. На него нельзя положиться ни в бытовом плане – игнорирует просьбы помочь, например, починить кран или же передвинуть мебель, ни в моральном – его никогда нет в трудную минуту. Все проблемы вы решаете самостоятельно. И на ваше расстройство он отвечает либо безразличием, либо обидой. Вы ему интересны только внешне. Вы привлекательная девушка с прекрасной фигурой, чем ваш мужчина и хвастается перед друзьями. Ему приятно осознавать, какая рядом с ним шикарная женщина. Но ему наплевать на то, какая у вас душа или какая вы суперхозяйка. Вы для него, как красивая машина, придающая ему статуса среди приятелей. Он злостно шутит. Это хорошо, когда у парня прекрасное чувство юмора. Но, если его шутки постоянно вас унижают и оскорбляют, то это в очередной раз доказывает, что рядом с вами негодяй. Он не работает над вашими отношениями. Считается, что для того, чтобы создать крепкие и длительные отношения, надо, чтобы оба партнёра над ними постоянно работали, в чём-то уступали, в чём-то проявляли твёрдость. Если же ваш мужчина постоянно гнёт свою линию, то будущего у вашего союза просто нет. Он обсуждает с вами других девушек. Нет, это прекрасно, что вы для него как друг, но, с другой стороны – вы же его вторая половинка, а значит должна быть особенная. И это очень оскорбительно, когда он сравнивает, например, ваш бюст с грудью женщины, сидящей за соседним столиком в ресторане, или же вашу длину ног с ногами вашей подруги. Он вечно всем недоволен и не скрывает этого. Если ему не нравится фильм в кинотеатре, он может громко об этом сказать. Он пожизненно скандалит с официантами, что те медленно работают, или с продавцами, обвиняя их в обмане. С ним даже стыдно выходить в люди, зная, что ничем хорошим это не закончится. Вы не часть его жизни. Он не знакомит вас с друзьями, коллегами, даже если вы встречаете их вместе. Не обнимает на людях, не говоря уж о поцелуях. Скорее всего, многие из его окружения даже не знают, что у него есть девушка. Он постоянно перебивает вас. Многие из нас имеют вредную привычку недослушивать собеседника, но всё же ради любимого человека можно и постараться – быть внимательнее к нему. Но, если ваш парень, как только вы начнёте что-то рассказывать, прерывает вас тут же и это происходит неоднократно, то он хам. Он не дарит ни цветов, ни подарков. В начале отношений все парни стараются порадовать свою девушку милыми подарочками или цветами. От вашего парня таких сюрпризов не дождёшься – максимум, чем он может поделиться – жвачкой.

Если ваш парень ведёт себя так, как указано в вышеперечисленных пунктах, то бегите от него. Потому что ваши отношения первоначально обречены на провал. Конечно, вы можете терпеть его выходки, но подумайте, ради чего? Ведь ваш мужчина – негодяй, и он никогда не изменится!