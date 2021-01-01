ТОП-6: Самые скучные мужчины по знаку Зодиака

Всем девушкам нравится, когда их парень – душа компании, но не все представители сильного пола могут похвастаться прекрасным чувством юмора, весёлым нравом и неугомонностью. Как считают астрологи, на характер оказывает огромное влияние созвездие, под которым родился человек, поэтому некоторые мужчины по своей природе такие нудные и скучные.

Самые скучные мужчины по знаку Зодиака

Телец. Если кто-то воспринимает стабильность и монотонность, как скукоту, то для Тельцов эти понятия – образ жизни. Этот знак – ценитель традиций и постоянства, любитель жить по чётко спланированному графику, от которого он никогда не отходит. От рождённых под этим созвездием не стоит ждать весёлых приключений – общение с ним будет простым и предсказуемым, а жизнь распланирована до мелочей. Поэтому с такими парнями счастлива будет только девушка, не любящая риск и авантюризм. Они вместе создадут счастливое семейное гнёздышко, где будет царить мир, спокойствие и размеренность. Рак. Эти мужчины очень любят жаловаться на быт, работу, нехватку денег и на жизнь в целом, так как по своей натуре довольно мнительны. Если у Рака на душе тоска и грусть, то окружающие точно об этом узнают, потому что он начнёт резко реагировать на любую сказанную не с той тональностью фразу даже малознакомого человека, не говоря уже о близких людях. Этот мужчина настолько обидчив, что может годами не разговаривать с девушкой, которая без восторга отреагировала на его подарок или комплимент. И вернуть прежние отношения не получится, даже если она принесёт ему тысячу извинений. Так что о весёлости Раков не приходится говорить. Дева. Эти мужчины редко когда улыбаются, у них нет чувства юмора, а также они не умеют прощать чужие ошибки, так как предъявляют завышенные требования как к себе, так и к любимой девушке. Поэтому с Девами так сложно ужиться. Этот парень никогда не сорвёт цветок с клумбы, чтобы порадовать вторую половинку, и не разрешит это сделать и ей. К тому же, он очень чистоплотный, поэтому не переносит, когда в доме царит бардак – он обязательно отчитает за пыль на шкафу. Одним словом, мужчины, рождённые под данным созвездием, очень скучные, зато с ними всегда спокойно, так как они любят стабильность и постоянство. Стрелец. Возможно, некоторые удивятся, откуда в этом списке появился Стрелец, ведь у него прекрасное чувство юмора, он знает массу анекдотов, он активен и авантюрен. Однако, вся эта весёлость – наигранность. Ему хочется казаться душой компанией, с кем никогда не бывает скучно. Но на самом деле, когда у него плохое настроение, Стрелец становится очень тяжёлым и нудным человеком. Его просто невозможно расшевелить. Он может неделями лежать на диване и грустить, злиться или же мечтать. И не дай Бог его в этот момент тронуть – мало не покажется. Козерог. Эти мужчины не общительны и даже не пытаются что-то исправить, так как им так удобно – сидеть в сторонке и никого не трогать. Притом такая манера поведения у них с детства: когда детишки все вместе играют, он может сидеть на скамейке и катать свою машинку. Во взрослом возрасте ничего не меняется – Козероги живут по собственному графику. Вторая половинка должна тоже не отходить от него. Для него очень важно, чтобы его любимая девушка была серьёзна и умна, так как он не понимает глупых шуток и дурачеств. С таким скучным мужчиной будет гармонично только ищущей стабильность и уравновешенность в отношениях. Водолей. Эти мужчины довольно скучные, недружелюбные, мало интересуются потребностями близких людей. К тому же Водолеи считают себя очень умными и начитанными, поэтому в каждой компании стараются блеснуть умом, долго и нудно рассказывая о чём-то неинтересном другим. А поговорить этот знак очень любит, притом не слушая окружающих, ведь остальные не смогут так здраво донести информацию. Выдерживать их занудство могут только очень терпеливые девушки, обладающие робким и стеснительным характером. Остальным с Водолеями будет скучно, поэтому отношения постепенно сойдут на нет.

Все мы ищем себе идеальную пару, поэтому есть большая вероятность, что самые скучные мужчины по знаку Зодиака для кого-то являются лучшими партнёрами по жизни, так как дарят своим вторым половинкам стабильность и спокойствие в отношениях, являющиеся для многих женщин залогом счастливой семейной жизни.