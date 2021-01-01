5 женских знаков Зодиака, создающих проблемы окружающим

Представительницы прекрасного пола по своей природе, как правило, менее сдержанны в эмоциях, чем мужчины, из-за чего при общении с ними и возникают некоторые трудности. Однако есть 5 знаков Зодиака среди женщин, любящих создавать окружающим проблемы своим сложным характером или поведением, несоответствующим принятым нормам в обществе. Они высокомерные, агрессивные, вспыльчивые и капризные, а также злопамятные и вредные. Кто же эти любительницы доставить всем неприятности?

5 знаков Зодиака среди женщин, любящих создавать окружающим проблемы

Овен. Эти девушки обладают властным и довольно агрессивным характером. К тому же, Овны очень любят спорить, так как считают, что чужая точка зрения всегда неправильная. И делают они это громко, настойчиво и яростно. Они настолько вспыльчивы, что во время спора могут дойти и до рукоприкладства. Но самая неприятная черта характера этого знака – делать гадости исподтишка, притом желание действовать за спиной не связано с трусостью. Им нравится эффект неожиданности. Рак. Представительницы этого знака очень капризны, часто агрессивны, прут как танк, говорят всё, что думают, и делают, что хотят. После они сожалеют о своих неосторожных словах и радикальных решениях, но, находясь в плохом настроении, обычно действуют спонтанно. К тому же, Раки по своей природе фаталистичны и пессимистичны, поэтому и любят пожаловаться на несправедливый мир, перекладывая решение собственных проблем на чужие плечи, поглощая при этом энергию «спасителя» для собственной подзарядки. Поэтому многие окружающие и стараются сильно не сближаться с этими женщинами. Дева. Рождённые под этим созвездием отличаются замкнутостью и частыми перепадами настроения. Им свойственно принятие внезапных и неожиданных решений, из-за которых у окружающих и возникают проблемы. К тому же, Девы любят руководить, критиковать и советовать, поэтому многие их считают жуткими занудами, а близкие - даже тиранами. Ведь их любовь к порядку во всём, исполнительность и требовательность сильно напрягает, так как непослушание и отхождение от правил они не выносят – могут сильно обидеться и не разговаривать длительное время. И вывести их из молчанки очень тяжело. Весы. Этим женщинам характерен дуализм в поведении, поэтому они могут буквально подпрыгивать от счастья, излучая оптимизм и веру в светлое будущее, а потом вдруг впасть в ужасную депрессию, из-за которой не хотят никого видеть и ничего слышать. Их поведенческие качели могут стерпеть не всё, потому что приходится под них подстраиваться. Также для Весов является нормой раздражаться и держать всех в напряжении. Такое душевное состояние у них возникает из-за того, что им очень сложно озвучивать свои претензии окружающим и идти с ними на конфликт. Особенно достаётся близким людям, на которых выливается весь негатив, накопленный за день, в виде безмерного сарказма. Скорпион. Рождённые под этим созвездием редко проявляют доброжелательность к окружающим. Скорпионихам нет дела до нанесённой кому-либо боли, которую они причиняют в порыве злости, накатывающей на них довольно часто. Эти женщины агрессивны и мстительны, поэтому им не нужны веские причины, чтобы развязать конфликт с окружающими. Но при этом, если им нужно, они могут быть весёлыми, зажигательными и добрыми. Такая искусственная доброжелательность часто обманывает знакомых и людей, поэтому многие, узнав истинное лицо Скорпиона, стараются свести общение с этими женщинами к минимуму.

Конечно, не только эти 5 знаков Зодиака среди женщин, любящих создавать окружающим проблемы, делают жизнь сложнее. Но именно от них чаще всего ждут подвоха, так как эти девушки славятся своим непростым характером и несдержанностью в эмоциях.