Все мы ждём, что наши отношения со второй половинкой будут строиться на любви, поддержке и взаимном уважении. Однако есть пары, где отношения держатся на способности одного из партнёров манипулировать другим. Хотели бы узнать, стали ли вы жертвой психологической манипуляции? Тогда просто прислушайтесь к тому, как с вами разговаривает ваш любимый человек. Психологи выделили 6 предложений, которые мужчины-манипуляторы используют, чтобы сбить вас с толку и добиться желаемого – заставить вас сомневаться в адекватности своего восприятия мира, а также воспринимать себя как человека глупого и эмоционально нестабильного.

Фразы мужчины-манипулятора, чтобы сбить вас с толку

«Как ты можешь меня упрекать, если сама ни на что не способна»: несоответствие слов делу. На ваш вопрос, почему партнёр не починил, например, кран на кухне, ведь вы так давно его об этом просите, он отвечает, что тоже длительное время просит вас лучше готовить, но ваш обед снова получился отвратительный. Таким образом он пытается перенести ответственность за свои промахи на вас. И вы точно почувствуете вину и отстанете от него, чего манипулятор и добивался. «Всё пошло не так, как ты говорила (думала)»: сомнения в вашем восприятии действительности. Цель манипулятора, использующего данную фразу, - заставить вас сомневаться в себе, в том, что вы видели, слышали или даже делали. Конечно, с каждым бывает, что он искажает увиденное или услышанное, однако, если ваш мужчина постоянно указывает вам на ваши мнимые промахи, это звоночек, стоит задуматься, почему он это делает. «Это твоя вина»: обвиняет вас и притворяется жертвой. Когда манипулятор играет роль жертвы, он пытается заставить вас почувствовать себя виноватой. Ведь вряд ли кто-то будет обвинять жертву, и манипулятор это хорошо знает. Мужчина использует сочувствие и убеждает вас, что вы являетесь причиной его, например, хамского или безразличного поведения, и предъявить к нему претензий не получится. Первая ваша мысль, наверняка, будет – в следующий раз быть внимательнее, чтобы снова не допустить данную неприятную ситуацию. «Так ты говоришь мне, что я ужасный муж?»: делает выводы, искажая ваши слова. Тактика манипулятора не меняется – он сбивает вас с толку, искажает сказанные вами слова. И всё это для того, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватой, тем самым ослабляя вашу бдительность. Ему так легче управлять вами, когда вы виноваты и стремитесь получить прощение. «Если это произойдёт снова, то, конечно, придётся расстаться»: угроза в ваш адрес. Угрозы неизбежны. Вы можете подумать, что это предупреждение – просто забота о вас, так как на самом деле он не хочет с вами расставаться. Однако не стоит верить его словам – таким образом он тешит своё самолюбие. Предупреждение о допущенных вами ошибках снимает с него ответственность, как после будут складываться ваши отношения. То есть, если что-то пойдёт не так, то виноваты будете только вы. «Ты действительно думаешь, что она была права?»: спросить мнение третьего лица, чтобы унизить вас. Манипулятор не только манипулирует вами, но и вашим общим окружением, выставляя себя жертвой, а вас палачом. Обращаясь к третьему лицу и рассказывая свою версию событий, он лишь пытается подтвердить вам свои слова, что вы были не правы.

Наша жизнь настолько коротка, что не стоит тратить её на общение с манипуляторами. Поэтому, услышав эти 6 фраз, используемых мужчинами для того, чтобы сбить вас с толку, лучше сразу порвать с ним. Но, если у вас не получается сделать это резко, то начните с противодействия ему, ломайте его сценарий. Это его выбьет из колеи, а с поверженным будет проще справиться и навсегда удалить его из жизни. Поверьте, после этого вы тут же заметите, как мир прекрасен и ярок.