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Восточный гороскоп на 2021 год. Год Быка

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка

Бык в качестве Хозяина года способен дать своим собратьям по восточному астрологическому пантеону многое. Но ему при этом требуется чётко понимать, зачем он это делает. Ведь Бык – натура основательная, вдумчивая. И он вовсе не склонен разбазаривать оказавшийся в его руках потенциал возможностей, считая – причём, вполне справедливо, – что любые блага должны доставаться тем, кто их заслуживает.

 

Восточный гороскоп на 2021 год прогнозирует множество событий. От очень важных до рядовых. И этим обязательно нужно будет постараться воспользоваться. Тем более что, при желании, найти общий язык с Быком может каждый из знаков. И те, кто сумеет достичь с Хозяином года взаимопонимания, смогут рассчитывать на то, что следующие 365 дней станут для них если не судьбоносным, то уж, во всяком случае, знаковым жизненным периодом. А наш восточный гороскоп пусть подскажет вам, как направить свои мысли и усилия в самое короткое русло на пути к личному успеху.

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Автор: Гороскопы от Синьорина.Ru
Сегодня, 08:02

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