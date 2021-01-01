ТОП-5: Самые робкие и нерешительные знаки Зодиака

Некоторые люди по своей природе очень робкие, поэтому многие жизненные ситуации ими воспринимаются, как своеобразный квест, который им нелегко пройти. Притом их застенчивость для окружающих может стать откровенностью, потому что со стороны большинство несмелых людей кажутся очень даже воинственными. Но это всё маска, надетая ради того, чтобы скрыть свою нерешительность.

Самые робкие и нерешительные знаки Зодиака

Рыбы. Этот знак - лидер в списке робких и застенчивых, так как он очень переживает за других и о том, что о них подумают. Рыбы очень боятся, что их неправильно поймут, поэтому чаще в больших или незнакомых компаниях отмалчиваются. Однако в окружении близких людей могут болтать без умолка. На работе из-за своей застенчивости они тоже не стремятся к карьерным вершинам, стараясь плыть по течению, не выделяясь из общей массы. Раки. Это тихие и замкнутые люди, старающиеся свести к минимуму общение с неприятными им личностями, так как очень доверяют своей интуиции и жизненному опыту. Главная причина застенчивости Раков – это их неуверенность в себе и мнительность. Они постоянно пытаются произвести на окружающих впечатление, но при этом боятся, когда на них обращают внимание, поэтому им очень сложно на новой работе, первом свидании и в незнакомом коллективе. И даже если этот знак будет видеть, что все вокруг доброжелательно настроены, ему всё равно нужно время, чтобы убедиться, что всё именно так, как ему кажется. Весы. Это робкие люди, страшащиеся чужого мнения. Их природное спокойствие и сдержанность мешают выразить собственную точку зрения, но при этом они просто мечтают, чтобы их ценили и уважали, например, за профессионализм, интеллект и другие качества, которые они боятся раскрыть. Весы стесняются даже тогда, когда для этого нет ни малейшего повода. И даже если им напрямую сказать об этом, они всё равно будут держаться в тени. К тому же, этот знак тонко чувствует людей, поэтому может стесняться, если видит перед собой самоуверенного, наглого соперника или же, напротив, растерявшегося человека, которому нужна поддержка, а не конкуренция. Это тоже им мешает быть смелыми и решительными. Скорпион. Это очень замкнутые люди, поэтому со стороны они кажутся робкими и застенчивыми. В принципе, среди чужих и незнакомых они таковыми и являются, но в семье и с друзьями Скорпионы - сильные и решительные личности. Эти же качества представители данного зодиакального созвездия проявляют и с теми, кто их обидел. В состоянии злобы, недовольства и обиды они могут превратиться из тихого и пушистого кролика в змею, готовую выпрыгнуть в любую минуту из кустов и сильно укусить обидчика, а жалить Скорпионы умеют больно и в самую цель. Козерог. Этот знак проявляет робость не всегда, всё зависит от обстоятельств, часто их одолевает застенчивость перед противоположным полом – они становятся молчаливыми, краснеют или бледнеют. На работе же они могут вести себя как Титаны, доказывая правоту начальству. С друзьями и близкими людьми этот знак спокоен, уравновешен, но может показать и обиду, и выразить своё недовольство. Одним словом, обычный человек, поэтому близкое окружение может и не догадываться о том, насколько Козерог стыдлив.

Люди, относящиеся к категории самых робких знаков Зодиака, редко хвалятся своими достижениями, не стремятся быть в центре внимания, а также всегда знают себе настоящую цену. Им так проще жить, поэтому и не стоит пытаться их менять.