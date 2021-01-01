Выбор питомца можно в разы упростить, если знать, какой породы должна быть ваша собака по знаку Зодиака. Думаете, блажь?! А совместимость с партнёром по гороскопу проверяли? Наверняка, да. И ведь нельзя предугадать, как долго пробудете вместе. В то же время собака не изменит, не бросит и не предаст, будет рядом всю жизнь. Поэтому к подбору четвероногого друга лучше подходить ответственно. Давайте посмотрим, что по этому поводу рассказывают астрологи. Тем более, что они предлагают выбор из трёх вариантов.

Какой должна быть ваша собака по знаку Зодиака?

Овен.

Доберман пинчер. Смелая, уверенная, сильная порода. Идеальная совместимость. Лучшие в мире сторожевые навыки доберманов – повод для гордости немножечко самолюбивого Овна. Бордер-колли. Подопечные Марса, как правило, решительны и полны энтузиазма. Бордер-колли – неугомонные, как батарейка Энерджайзер, почитатели физических нагрузок. Оба полны энергии, за что друг друга и уважают. Немецкая овчарка. Удивительно, но факт: два лидера запросто уживаются под одной крышей. Овну нравятся ум и выносливость этой породы.

Телец.

Боксёр. Протеже Венеры славятся верностью и любовью к семье. Боксёры же неимоверно игривы, но при этом отличные защитники. Вместе они – классный тандем. Болонка. Эта собачка – любимица представительниц прекрасной половины знака Зодиака. Дружелюбная и расслабленная по жизни болонка стопроцентно вписывается в уютный мир хозяйки. Афганская борзая. Четырёхлапая красавица затрагивает сердце Тельца безупречной внешностью и невероятной преданностью.

Близнецы.

Парсон-рассел-терьер. Маленький друг великолепно подходит непостоянному по воле звёзд характеру любимчиков Меркурия. Эта разновидность расселов сочетает в себе выносливость и бесстрашность с игривостью, общительностью и бесконечной любовью к хозяевам. Лабрадор ретривер. Их объединяют: привязанность к семье и общительность. Весёлые почемучки души друг в друге не чают. Им всегда есть чем заняться вместе. Португальский вассерхунд. Любопытная и энергичная порода, как и сами Близнецы. Такому дуэту скучно не бывает никогда.

Рак.

Ротвейлер. Они только с виду грозные. На самом деле ротвейлеры милые и обожают всех членов семьи, что идеально подходит Ракам. Чау-чау. Дружба с «лохматым львом» тешит самолюбие одного из самых эгоистичных знаков. Этих двоих объединяет также чувствительность и немножко капризность. Денди-димондт-терьер. Нежные симпатяги с вечно виноватыми глазами давят на слабое место Рака – на жалость, и вызывают неукротимое желание заботиться о них. В процессе совместного проживания хозяин утвердится в правильности выбора, ведь малыш всегда чувствует его настроение.

Лев.

Мопс. Участники тандема любят красивую жизнь и грешат ощущением собственной неотразимости. А ещё их объединяет весёлый нрав и уверенность в себе. Бишон фризе. Милейшее создание всегда привлекает внимание, что тешит самолюбие Льва. Аналогичное чувство вызывает безмерное обожание, которое питомец показывает всей своей собачьей сущностью. Такса. Две общительные души всегда найдут общий язык и приключения. Жизнерадостные компаньоны прекрасно сочетаются в быту.

Дева.

Бладхаунд. Идеальная пара. Оба чрезвычайно внимательны к мелочам, требовательны и жутко деловые. А ещё Деве подходит уравновешенный нрав бладхаунда. Бриар. Французские овчарки необычайно умны, что импонирует одному из самых интеллектуальных знаков Зодиака. Кроме того, и хозяин и собака стесняются незнакомцев, вместе им легче пережить неловкие моменты. Померанский шпиц. Экстерьер породы стопроцентно удовлетворяет стремление Девы к прекрасному. Ради этого можно и потерпеть лёгкие капризы шпица. И, о да: его так классно воспитывать!

Весы.

Ньюфаундленд. Солидность чёрного лохматого гиганта полностью соответствует вкусу хозяина. А спокойный неконфликтный характер помогает достигнуть вожделенного ощущения гармонии и равновесия. Сибирский хаски. Вы спросите, как? Ведь язык не поворачивается назвать эту породу спокойной. Да, хаски активные, а Весам в них нравится преданность и умение дружить. Уиппет. Грациозные красавчики умудряются сочетать вспышки неуёмной энергии с часами сладкого безделья. Такое поведение – первый шаг к жизненному равновесию. Кроме того, за гладкошёрстным уиппетом легко ухаживать.

Скорпион.

Шипперке. Необщительная с чужаками, преданная одному хозяину собака - идеальный друг для ревнивого Скорпиона. Дополнительные плюсы: редкость породы, проворность и любопытство шипперке. Венгерская овчарка пули. Вы когда-нибудь видели это очарование с удивительным темпераментом? Умная и энергичная, послушная и ласковая интеллигентка пули – мечта любого собаковода, который не боится возни со сложной шерстью. Скорпион бесстрашен. Пиренейская горная собака. Пёс, который умеет адекватно оценивать ситуацию и действовать, как того требуют обстоятельства. Строгий, но не злобный. Умный, но поддаётся дрессировке. Ради такого друга не жалко поменять уютную квартирку на дом с огромным двором.

Стрелец.

Бигль. Питомец и хозяин вместе познают мир. Первый следует за своим носом, второй прислушивается к подсказкам сердца. А ещё им весело вместе. Французский бульдог. Позитивный, умный, любящий путешествия Стрелец будет в восторге от ушастого компаньона. Ещё бы, ведь он также авантюрен, весел и моментально становится душой компании. Эрдельтерьер. Необычайно смекалистый кудрявый пес ходит в любимчиках у подопечных Юпитера. Вдвоём они подолгу резвятся на свежем воздухе, заводят перспективные знакомства с людьми и собаками.

Козерог.

Бобтейл. Вот он – пример гармонии. Терпеливая, добрая, нежная староанглийская овчарка дополняет и уравновешивает страстную, порывистую, целеустремлённую натуру консервативного хозяина. Пекинес. Козероги уважают дисциплину и историю. Уравновешенный пекинес с царственной внешностью и корнями, уходящими в древнекитайскую цивилизацию, составляет им отличную пару. Ризеншнауцер. Умный и чрезвычайно бдительный пёс относится к жизни так же серьёзно, как и протеже Сатурна. У этой парочки понимание возникает с полувзгляда.

Водолей.

Золотистый ретривер. Их кредо: оригинальность, независимость, гуманизм. Энергичные интеллектуалы могут даже поговорить на им двоим понятном языке. Лхасский апсо. Водолея покоряет исключительная красота породы. Мало того, такие собаки редко встречаются на улице, что полностью соответствует желанию хозяина выделяться из толпы. Бергамская овчарка. И снова уникальность, ведь у этого знака Зодиака не бывает по-другому. А ещё Бергамаско, подобно Водолею, умеет находить нестандартные способы достижения цели.

Рыбы.

Сенбернар. В компании солидного четырёхлапого друга подопечные Нептуна обретают ощущения покоя и защищённости. Чихуахуа. Ушастый малыш обладает великолепной интуицией. Он чувствует эмоции хозяина и моментально подстраивается под настроение. Кроме того, чихуахуа трогает сердце Рыб, постоянно отвоёвывая заветное местечко на руках у хозяина. Бассет-хаунд. Они оба только с виду печальные. На самом деле, знают, как веселиться по-настоящему. Любящий, верный, чувствительный пёс подарит хозяину вечную искреннюю дружбу.

Конечно же, мнение астрологов можно оспорить, но нужно ли? Выбор собаки по знаку Зодиака ориентирован на людей, доверяющих звёздным подсказкам. И если следовать им, характеры совпадут идеально.