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Ваша собака по знаку Зодиака
Выбор питомца можно в разы упростить, если знать, какой породы должна быть ваша собака по знаку Зодиака. Думаете, блажь?! А совместимость с партнёром по гороскопу проверяли? Наверняка, да. И ведь нельзя предугадать, как долго пробудете вместе. В то же время собака не изменит, не бросит и не предаст, будет рядом всю жизнь. Поэтому к подбору четвероногого друга лучше подходить ответственно. Давайте посмотрим, что по этому поводу рассказывают астрологи. Тем более, что они предлагают выбор из трёх вариантов.
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Какой должна быть ваша собака по знаку Зодиака?
Овен.
- Доберман пинчер. Смелая, уверенная, сильная порода. Идеальная совместимость. Лучшие в мире сторожевые навыки доберманов – повод для гордости немножечко самолюбивого Овна.
- Бордер-колли. Подопечные Марса, как правило, решительны и полны энтузиазма. Бордер-колли – неугомонные, как батарейка Энерджайзер, почитатели физических нагрузок. Оба полны энергии, за что друг друга и уважают.
- Немецкая овчарка. Удивительно, но факт: два лидера запросто уживаются под одной крышей. Овну нравятся ум и выносливость этой породы.
Телец.
- Боксёр. Протеже Венеры славятся верностью и любовью к семье. Боксёры же неимоверно игривы, но при этом отличные защитники. Вместе они – классный тандем.
- Болонка. Эта собачка – любимица представительниц прекрасной половины знака Зодиака. Дружелюбная и расслабленная по жизни болонка стопроцентно вписывается в уютный мир хозяйки.
- Афганская борзая. Четырёхлапая красавица затрагивает сердце Тельца безупречной внешностью и невероятной преданностью.
Близнецы.
- Парсон-рассел-терьер. Маленький друг великолепно подходит непостоянному по воле звёзд характеру любимчиков Меркурия. Эта разновидность расселов сочетает в себе выносливость и бесстрашность с игривостью, общительностью и бесконечной любовью к хозяевам.
- Лабрадор ретривер. Их объединяют: привязанность к семье и общительность. Весёлые почемучки души друг в друге не чают. Им всегда есть чем заняться вместе.
- Португальский вассерхунд. Любопытная и энергичная порода, как и сами Близнецы. Такому дуэту скучно не бывает никогда.
Рак.
- Ротвейлер. Они только с виду грозные. На самом деле ротвейлеры милые и обожают всех членов семьи, что идеально подходит Ракам.
- Чау-чау. Дружба с «лохматым львом» тешит самолюбие одного из самых эгоистичных знаков. Этих двоих объединяет также чувствительность и немножко капризность.
- Денди-димондт-терьер. Нежные симпатяги с вечно виноватыми глазами давят на слабое место Рака – на жалость, и вызывают неукротимое желание заботиться о них. В процессе совместного проживания хозяин утвердится в правильности выбора, ведь малыш всегда чувствует его настроение.
Лев.
- Мопс. Участники тандема любят красивую жизнь и грешат ощущением собственной неотразимости. А ещё их объединяет весёлый нрав и уверенность в себе.
- Бишон фризе. Милейшее создание всегда привлекает внимание, что тешит самолюбие Льва. Аналогичное чувство вызывает безмерное обожание, которое питомец показывает всей своей собачьей сущностью.
- Такса. Две общительные души всегда найдут общий язык и приключения. Жизнерадостные компаньоны прекрасно сочетаются в быту.
Дева.
- Бладхаунд. Идеальная пара. Оба чрезвычайно внимательны к мелочам, требовательны и жутко деловые. А ещё Деве подходит уравновешенный нрав бладхаунда.
- Бриар. Французские овчарки необычайно умны, что импонирует одному из самых интеллектуальных знаков Зодиака. Кроме того, и хозяин и собака стесняются незнакомцев, вместе им легче пережить неловкие моменты.
- Померанский шпиц. Экстерьер породы стопроцентно удовлетворяет стремление Девы к прекрасному. Ради этого можно и потерпеть лёгкие капризы шпица. И, о да: его так классно воспитывать!
Весы.
- Ньюфаундленд. Солидность чёрного лохматого гиганта полностью соответствует вкусу хозяина. А спокойный неконфликтный характер помогает достигнуть вожделенного ощущения гармонии и равновесия.
- Сибирский хаски. Вы спросите, как? Ведь язык не поворачивается назвать эту породу спокойной. Да, хаски активные, а Весам в них нравится преданность и умение дружить.
- Уиппет. Грациозные красавчики умудряются сочетать вспышки неуёмной энергии с часами сладкого безделья. Такое поведение – первый шаг к жизненному равновесию. Кроме того, за гладкошёрстным уиппетом легко ухаживать.
Скорпион.
- Шипперке. Необщительная с чужаками, преданная одному хозяину собака - идеальный друг для ревнивого Скорпиона. Дополнительные плюсы: редкость породы, проворность и любопытство шипперке.
- Венгерская овчарка пули. Вы когда-нибудь видели это очарование с удивительным темпераментом? Умная и энергичная, послушная и ласковая интеллигентка пули – мечта любого собаковода, который не боится возни со сложной шерстью. Скорпион бесстрашен.
- Пиренейская горная собака. Пёс, который умеет адекватно оценивать ситуацию и действовать, как того требуют обстоятельства. Строгий, но не злобный. Умный, но поддаётся дрессировке. Ради такого друга не жалко поменять уютную квартирку на дом с огромным двором.
Стрелец.
- Бигль. Питомец и хозяин вместе познают мир. Первый следует за своим носом, второй прислушивается к подсказкам сердца. А ещё им весело вместе.
- Французский бульдог. Позитивный, умный, любящий путешествия Стрелец будет в восторге от ушастого компаньона. Ещё бы, ведь он также авантюрен, весел и моментально становится душой компании.
- Эрдельтерьер. Необычайно смекалистый кудрявый пес ходит в любимчиках у подопечных Юпитера. Вдвоём они подолгу резвятся на свежем воздухе, заводят перспективные знакомства с людьми и собаками.
Козерог.
- Бобтейл. Вот он – пример гармонии. Терпеливая, добрая, нежная староанглийская овчарка дополняет и уравновешивает страстную, порывистую, целеустремлённую натуру консервативного хозяина.
- Пекинес. Козероги уважают дисциплину и историю. Уравновешенный пекинес с царственной внешностью и корнями, уходящими в древнекитайскую цивилизацию, составляет им отличную пару.
- Ризеншнауцер. Умный и чрезвычайно бдительный пёс относится к жизни так же серьёзно, как и протеже Сатурна. У этой парочки понимание возникает с полувзгляда.
Водолей.
- Золотистый ретривер. Их кредо: оригинальность, независимость, гуманизм. Энергичные интеллектуалы могут даже поговорить на им двоим понятном языке.
- Лхасский апсо. Водолея покоряет исключительная красота породы. Мало того, такие собаки редко встречаются на улице, что полностью соответствует желанию хозяина выделяться из толпы.
- Бергамская овчарка. И снова уникальность, ведь у этого знака Зодиака не бывает по-другому. А ещё Бергамаско, подобно Водолею, умеет находить нестандартные способы достижения цели.
Рыбы.
- Сенбернар. В компании солидного четырёхлапого друга подопечные Нептуна обретают ощущения покоя и защищённости.
- Чихуахуа. Ушастый малыш обладает великолепной интуицией. Он чувствует эмоции хозяина и моментально подстраивается под настроение. Кроме того, чихуахуа трогает сердце Рыб, постоянно отвоёвывая заветное местечко на руках у хозяина.
- Бассет-хаунд. Они оба только с виду печальные. На самом деле, знают, как веселиться по-настоящему. Любящий, верный, чувствительный пёс подарит хозяину вечную искреннюю дружбу.
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Конечно же, мнение астрологов можно оспорить, но нужно ли? Выбор собаки по знаку Зодиака ориентирован на людей, доверяющих звёздным подсказкам. И если следовать им, характеры совпадут идеально.
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