Каждый год звёзды, руководствуясь одним лишь им понятным принципом, выбирают любимчиков, которых всячески балуют. Подарки сыплются щедро, как из рога изобилия. Финансовые и карьерные успехи, любовь, удача, стабильность и другие радости. В общем, полный ажур во всех жизненных сферах. Астрологи назвали 5 самых счастливых знаков Зодиака в 2021 году: Телец, Рак, Весы, Скорпион и Стрелец. Везунчикам уже пора строить амбициозные планы, а с января уверенно приступать к их реализации. Остальным придётся надеяться лишь на себя и ждать, когда наступит их время.

5 самых счастливых знаков Зодиака в 2021 году. Советы баловням звёзд

1. Телец – тотальное везение

Январь, февраль и первую декаду марта стоит посвятить личному развитию, карьере и формированию репутации.

Не беспокойтесь о деньгах. С первого по третий квартал откроются совершенно неожиданные, но щедрые финансовые потоки. Постарайтесь отложить хоть немного на будущее.

Апрель – время любить. В четвёртом, весеннем месяце небесные покровители позаботятся обо всём, чтобы одинокие Тельцы нашли чувственного гармоничного партнёра. Венера обещает своим подопечным, что 2021 станет годом расцвета отношений.

Но это не всё! В начале осени астрологи обещают Тельцам новые блага: долгосрочные контракты, выгодные альянсы.

2. Рак – саморазвитие и романтика

До сентября представители четвёртого по счёту знака Зодиака ищут себя. В их головах рождаются интереснейшие идеи, требующие немало усилий для воплощения. Возможно, понадобятся новые знания и умения. Астрологи рекомендуют Ракам не жалеть времени и денег на учёбу.

Под влиянием Юпитера эмоциональные и немного замкнутые подопечные Луны изменят к лучшему стиль общения и ведения переговоров. Вероятны знакомства с новыми интересными людьми - потенциальными партнёрами по бизнесу.

Июнь, июль и ноябрь 2021 года запомнятся Ракам невероятными романтическими приключениями. В октябре и декабре потребуют внимания близкие и домочадцы.

Конец лета и начало осени – подходящее время для перемен в профессиональной сфере. Только не торопите события. Подходите к вопросу щепетильно и тщательно продумывайте последствия каждого хода.

3. Весы – достижение целей

Личный магнетизм подопечных Венеры активируется. Под влиянием звёзд вечно колеблющиеся тихони превратятся в харизматичных очаровашек.

Энергия, авторитет + чёткое понимание желаемого и действительного – ключи к успеху.

Удача будет сопутствовать делам служебным и финансовым. Откроются новые возможности, связанные с командировками. Поездки помогут повысить уровень культуры, развить интеллект и поправить благосостояние.

Осенью приоритеты изменятся. Весы больше времени станут уделять вопросам личным. Привычный рациональный взгляд на жизнь сменят мечты о чувствах и счастливом браке.

Интенсивно, но противоречиво дела пойдут в марте и августе.

В целом 2021 год хорош для Весов. Спокойствие и дипломатичность помогут избежать множества проблем.

4. Скорпион – карьерный рост и финансовая стабильность

Год пройдёт под покровительством Сатурна и Урана. Первый посодействует систематизированию знаний, формированию их в чёткие структуры. Второй позаботится об энергетической подпитке, появлении новых бизнес-идей, реформировании устоявшихся взглядов на жизнь.

2021 принесёт Скорпионам серьёзность, глубокие рассуждения, терпение и упорство. Все эти характеристики бесценны при принятии решительных действий в долгосрочной перспективе.

Связь с Солнцем способствует прогрессу, развитию, постоянной и устойчивой эволюции.

Карьерные перспективы откроются новаторам, которые не побоятся блеснуть знаниями, проявить творческий подход, стратегически осмыслить перспективы.

Зимние месяцы подарят Скорпионам возможности профессионального и интеллектуального роста.

Летом потребуют внимания личные вопросы. Самых терпеливых звёзды одарят небывалым энергетическим подъёмом.

5. Стрелец – личные успехи и материальное процветание

Привычная подопечным Юпитера непоседливость сыграет им на пользу. Поездки и контакты с иностранцами обеспечат новые возможности, а участие в культурных, академических, редакционных и духовных мероприятиях стимулирует интеллект.

Пребывание планеты-покровителя в доме карьеры Стрельца обещает год, полный успехов, достижений, открытия дополнительных финансовых источников.

Астрологи подчёркивают важность периода с 6 апреля по 13 июня. В это время произойдёт событие, архиважное для души.

2 первые декады мая – время романтики и чувственности, не упустите шанс.

Карьерная лестница Стрельцов в 2021 году устлана красной дорожкой и уверенно стремится вверх. Юпитер обеспечивает выгодные случайности, помогает завоёвывать благосклонность руководства, подпитывает энтузиазмом и идеями.

Пришло время завоевания новых высот и воплощения амбициозных проектов. Звёзды обещают Стрельцам признание и славу.

Что делать остальным, в то время как 5 самых счастливых знаков Зодиака в 2021 году собирают плюшки? Конечно же, не унывать! Да, все 12 месяцев придётся поднапрячься, но потом уверенно занять своё почётное место в списке везунчиков.