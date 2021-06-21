Он тебе лжёт! Вот как ведут себя знаки Зодиака, когда обманывают

Все люди врут, но одни это делают умело, а другие – невероятно плохие лжецы, выдающие себя голосом, бегающими глазами и другими жестами тела. Астрологи считают, что умение профессионально врать дано лишь некоторым знакам Зодиака, но даже их можно расколоть, если знать тонкости их поведения, когда они обманывают. Вот как ведут себя знаки Зодиака, когда обманывают.

ТОП-12: Как ведут себя знаки Зодиака, когда обманывают

Овен . Этот знак ненавидит ложь, поэтому старается всегда говорить правду. Но, если другого выхода нет, кроме как соврать, Овен начинает нервничать, что отражается на его речи – его обычно чёткая и быстрая манера говорить становится растянутой, появляются паузы, вставные слова, нужные для того, чтобы подумать. Ещё один сигнал, что Овен солгал – он начинает избегать того, кого он обманул.

. Этот знак ненавидит ложь, поэтому старается всегда говорить правду. Но, если другого выхода нет, кроме как соврать, Овен начинает нервничать, что отражается на его речи – его обычно чёткая и быстрая манера говорить становится растянутой, появляются паузы, вставные слова, нужные для того, чтобы подумать. Ещё один сигнал, что Овен солгал – он начинает избегать того, кого он обманул. Телец . Этот знак не умеет врать, поэтому если нужно это сделать, то Тельцы начинают заучивать лживую информацию, стараясь ничего не забыть, надеясь, что так они будут выглядеть более убедительно. Если же вдруг кто-то решит обвинить Тельца в обмане, он пойдёт в отказную, снова и снова повторяя заученный текст.

. Этот знак не умеет врать, поэтому если нужно это сделать, то Тельцы начинают заучивать лживую информацию, стараясь ничего не забыть, надеясь, что так они будут выглядеть более убедительно. Если же вдруг кто-то решит обвинить Тельца в обмане, он пойдёт в отказную, снова и снова повторяя заученный текст. Близнецы . Они обожают обманывать, так как являются прекрасными рассказчиками, увлекающимися своей ложью для того, чтобы пленить окружающих красочностью событий. Тот же, кто хочет поймать этот знак на вранье, может задать Близнецам уточняющие вопросы. Рассказ тут же поменяется, в нём появится множество неточностей и несовпадений с предыдущим текстом.

. Они обожают обманывать, так как являются прекрасными рассказчиками, увлекающимися своей ложью для того, чтобы пленить окружающих красочностью событий. Тот же, кто хочет поймать этот знак на вранье, может задать Близнецам уточняющие вопросы. Рассказ тут же поменяется, в нём появится множество неточностей и несовпадений с предыдущим текстом. Рак . Этот знак врёт очень редко и только по двум причинам: идеализировать себя и не травмировать окружающих горькой правдой. Однако, если он лжёт, то поймать его не легко, так как рассказ продуман до мелочей. К тому же, у Раков прекрасная память, поэтому сбить их невозможно, даже задавая разные вопросы.

. Этот знак врёт очень редко и только по двум причинам: идеализировать себя и не травмировать окружающих горькой правдой. Однако, если он лжёт, то поймать его не легко, так как рассказ продуман до мелочей. К тому же, у Раков прекрасная память, поэтому сбить их невозможно, даже задавая разные вопросы. Лев . Этот знак прекрасен во лжи, так как врёт он, обычно следуя сугубо меркантильным целям – получить лучшую работу, заработать больше денег, познакомиться с влиятельным человеком и многое другое. К тому же, если кто-то посмеет Львов заподозрить во вранье, они тут же «включат» обиженного и оскорблённого человека, которому по какой-то причине не доверяют.

. Этот знак прекрасен во лжи, так как врёт он, обычно следуя сугубо меркантильным целям – получить лучшую работу, заработать больше денег, познакомиться с влиятельным человеком и многое другое. К тому же, если кто-то посмеет Львов заподозрить во вранье, они тут же «включат» обиженного и оскорблённого человека, которому по какой-то причине не доверяют. Дева . Представители этого знака ненавидят ложь, поэтому врут только в случае острой необходимости, стараясь запомнить придуманное до мельчайших подробностей. Часто они сами начинают верить в то, что говорят, поэтому их враньё и становится таким правдоподобным. Однако даже в этом случае они не могут справиться со своим телом, которое сильно их выдаёт – прячут руки, теребят одежду или же скрещивают руки и ноги.

. Представители этого знака ненавидят ложь, поэтому врут только в случае острой необходимости, стараясь запомнить придуманное до мельчайших подробностей. Часто они сами начинают верить в то, что говорят, поэтому их враньё и становится таким правдоподобным. Однако даже в этом случае они не могут справиться со своим телом, которое сильно их выдаёт – прячут руки, теребят одежду или же скрещивают руки и ноги. Весы . Этот знак настолько правильный по жизни, что просто ненавидит ложь. Однако, если ему приходится обманывать, то делает он это умело, а потом начинает себя мучить угрызениями совести и желанием спрятаться от того, кого обманул. Поэтому, если Весы вдруг стали кого-то избегать, то это верный признак, что этому человеку они сказали неправду.

. Этот знак настолько правильный по жизни, что просто ненавидит ложь. Однако, если ему приходится обманывать, то делает он это умело, а потом начинает себя мучить угрызениями совести и желанием спрятаться от того, кого обманул. Поэтому, если Весы вдруг стали кого-то избегать, то это верный признак, что этому человеку они сказали неправду. Скорпион . Это очень талантливый лжец, у которого есть ответ на любой вопрос, который может возникнуть по ходу их рассказа, поэтому даже близкие не могут поймать Скорпиона на вранье. Но если кто-то и посмеет это сделать, то Скорпион начнёт вести себя резко и грубо. Он может начать обвинять в ответ по надуманному поводу, активно демонстрируя ссору с целью отвлечь от себя внимание.

. Это очень талантливый лжец, у которого есть ответ на любой вопрос, который может возникнуть по ходу их рассказа, поэтому даже близкие не могут поймать Скорпиона на вранье. Но если кто-то и посмеет это сделать, то Скорпион начнёт вести себя резко и грубо. Он может начать обвинять в ответ по надуманному поводу, активно демонстрируя ссору с целью отвлечь от себя внимание. Стрелец . В принципе, они готовы врать ради какой-то цели, но делают это очень плохо, так как ничего не могут сделать со своим языком тела. Поэтому при общении со Стрельцом стоит обратить внимание на его поведение – напряжённость, бегающие глаза, неуместный смешок выдадут его с головой.

. В принципе, они готовы врать ради какой-то цели, но делают это очень плохо, так как ничего не могут сделать со своим языком тела. Поэтому при общении со Стрельцом стоит обратить внимание на его поведение – напряжённость, бегающие глаза, неуместный смешок выдадут его с головой. Козерог . Им некогда врать, так как придётся придумывать, запоминать, волноваться. Им легче сказать человеку правду. Но если всё-таки им нужно сказать ложь, то сделают они это так умело, что никто никогда и не догадается о том, что им донесли неправдивую информацию.

. Им некогда врать, так как придётся придумывать, запоминать, волноваться. Им легче сказать человеку правду. Но если всё-таки им нужно сказать ложь, то сделают они это так умело, что никто никогда и не догадается о том, что им донесли неправдивую информацию. Водолей . Они знатные лжецы, так как думают, что ложь может стать правдой, если добавить к ней немного уточняющей и правдивой информации. Если же их обвинить во вранье, они будут нервничать и ругаться, стараясь уйти от обвинителя куда подальше, сделав вид, что обиделись.

. Они знатные лжецы, так как думают, что ложь может стать правдой, если добавить к ней немного уточняющей и правдивой информации. Если же их обвинить во вранье, они будут нервничать и ругаться, стараясь уйти от обвинителя куда подальше, сделав вид, что обиделись. Рыбы. Этот знак ненавидит ложь, но ради спасения чьих-нибудь чувств они готовы на враньё. Притом они всегда будут верны сказанным неправдивым словам, несмотря даже на обвинения в их адрес. Свою ложь они готовы повторять снова и сновать, лишь бы не оправдываться в ней.

Зная, как ведут себя знаки Зодиака, когда врут, их будет проще вывести на чистую воду, узнав правдивую информацию. Но так ли она важна в некоторых случаях? Возможно, лучше иногда поверить в ложь, она может быть во благо.