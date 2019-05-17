Как ведут себя знаки Зодиака, когда влюбляются

В состоянии влюблённости человек резко меняется: молчуны начинают болтать без умолку, говоруны же, напротив, закрываются в себе, любители быть на виду вдруг решают вести отшельнический образ жизни, ну, а одиночки по жизни становятся тусовщиками. Оказывается, поведение влюблённого человека зависит от зодиакального знака, под которым он родился. Поэтому, чтобы понять, что сейчас творится на душе у вашего знакомого, приятеля или соседа, надо просто-напросто за ним понаблюдать.

Как ведут себя разные знаки Зодиака, когда влюбляются

Овен. Влюблённый Овен похож на сумасшедшего, находящегося в своём счастливом мире. У него всегда хорошее настроение, он перестаёт быть вспыльчивым и агрессивным, хотя это его природные качества, и проявляет щедрость – занимает налево и направо деньги, устраивает вечеринки за свой счёт, делает дорогие подарки. А также он теряет аппетит, поэтому, если видите, что Овен весело худеет, будьте уверены – это неспроста: его душа полна любви и романтики.

Телец. Он во влюблённом состоянии говорлив, притом настолько, что рот у него практически не закрывается и это сильно напрягает окружающих. Проявляет гибкость во многих вопросах, что тоже не свойственно упёртому от природы Тельцу. Однако главный признак, что в его сердце пылает страсть, - это безудержное веселье: он хохмит и острит.

Близнецы. Когда влюбляется Близнец, то с ним происходят метаморфозы – он становится безумно привлекательным и обаятельным. И когда ему об этом говорят окружающие, он начинает краснеть и стесняться. Кстати, если кто-то ему задаст вопрос, не влюблён ли он, то Близнец начнёт нервничать и тушеваться, что полностью его и выдаст.

Рак. Раки постоянно говорят о своих чувствах с друзьями, обсуждают прелесть любви, стараясь доказать всем, насколько она прекрасна. Однако напрямую задавать вопрос по поводу их влюблённости не стоит, потому как это их сильно злит. Могут даже нагрубить. Грубость во влюблённом состоянии для Раков – норма.

Лев. Этот знак просто порхает, когда кого-то любит. В голове у него только мысли об объекте его обожания, поэтому на работе всё не клеится, финансовые дела тоже отходят на второй план. Но об этом он не переживает, главное, чтобы любимый человек был счастлив. А уж это он точно сможет устроить, ведь не зря же Лев целыми днями изучает интернет и интересуется у друзей и знакомых, как удивить возлюбленного.

Дева. В период влюблённости этот знак становится невероятно обаятельным. Много шутит, притом у него это получается великолепно, ведь Дева имеет отменное чувство юмора, которое ото всех старается скрыть в обычном состоянии. Девы становятся словно солнце, согревающее своими лучами всех окружающих, поэтому если рядом с ними вам весело, комфортно и очень уютно, то это первый признак того, что этот знак влюблён.

Весы. Во влюблённом состоянии они становятся растерянными и это невозможно не заметить. Ведь в обычное время они очень внимательны к работе и переживаниям других. Если же вы что-то рассказываете Весам и не видите в них заинтересованности – это сигнал: перед вами влюбившийся человек. Также они становятся закрытыми, что объясняется их нервозностью. Как только отношения с обожаемой особой наладятся, к вам вернутся прежние Весы.

Скорпион. Этот знак очень боится, что окружающие заметят его влюблённое состояние. Чтобы скрыть это, они либо много говорят, либо, напротив, уходят в себя, чтобы никто не мог задать им лишних вопросов, либо начинают много работать. Но именно такое поведение и сдаёт их полностью, так как обычно они в меру активны и в меру коммуникабельны, да и не трудоголики вовсе, и близкие люди это давно знают и привыкли к такому образу жизни Скорпионов.

Стрелец. Когда он влюбляется, то с его лица не сходит улыбка, он просто сияет от счастья. Стрелец постоянно юморит и всех одаривает подарками, как мелкими, например, коллег, так и серьёзными – близких и родных. Из него просто прёт любовь ко всем и каждому. В принципе, и в обычном состоянии он галантен и обходителен, но когда он влюблён, то готов просто стелиться перед всеми, чтобы угодить.

Козерог. Если Козерог влюбился, то это можно понять по его нервному состоянию – он становится обидчивым, вспыльчивым и очень ранимым. Также у него появляются новые увлечения (хобби любимого человека), которым он уделяет много времени. Но самый главный признак того, что в животе у Козерога летают бабочки – это желание стать красивее: он много времени уделяет своей внешности.

Водолей. Этот знак в состоянии влюблённости становится очень застенчивым, стесняется даже у знакомых и близких просить о помощи, хотя в обычное время может у них на шее сидеть и даже ноги свесить. Старается сам всем помочь и всех обогреть, у него можно просить что угодно – не откажет. Также один из знаков, говорящих о том, что его сердце полно любви – чтение любовных романов и собственное сочинение стихов: они из него просто вылетают.

Рыбы. Если глаза этого знака наполнены блеском, то это первый признак того, что он влюблён. К тому же, его тянет что-то изменить в своей жизни: имидж, работу, хобби, место жительство, машину. Если вы видите, что его штормит от фонтана идей, то будьте уверены, что сердце Рыбы занято, а в голове только мысли об объекте обожания.

Будьте внимательны к окружающим вас людям, чтобы понять, что у них на душе, ведь во влюблённом состоянии человек способен на многое. И этим можно воспользоваться в своих целях.