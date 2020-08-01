Эмоциональные люди всегда действуют или говорят, а лишь потом начинают думать, правильно ли было сказано и правильно ли было сделано. Кстати, эта черта характера не всегда является недостатком, так как под действием эмоций можно добиться немалых результатов, как в карьере, так и в личной жизни. Давайте посмотрим, что нам скажет об этом астрология, какие есть 5 самых импульсивных женщин по знаку Зодиака, для которых анализировать последствия своих слов и действий чуждо.

Самые импульсивные женщин по знаку Зодиака

1. Овен.

Это лидер по вспыльчивости. Представительницы этого зодиакального созвездия практически всегда действуют, не задумываясь, что будет потом, так как не привыкли ждать: им нужно здесь и сейчас. Женщины-Овны – адреналиновые наркоманы, вечно рискующие по жизни. Их безрассудство зашкаливает, поэтому они неконтролируемы, особенно тогда, когда им противоречат. В такой ситуации Овны могут кричать, бросаться предметами или же даже начать драку.



Огромный минус их импульсивности в том, что они всегда говорят то, что думают, даже когда стоит промолчать. Притом делают это жестко и прямолинейно, но при этом ни в коем случае не желая никого обидеть своими словами. Они просто не анализируют, какие последствия могут быть после сказанного ими, иначе девушки, рожденные под этим созвездием, смогли бы избежать многих серьезных конфликтов со второй половиной, друзьями, родными и знакомыми, а также наладили бы прекрасные отношения с начальством, видящем в Овнах только оппозиционеров, которых лучше держать от себя подальше.

2. Телец.

Эти женщины долго мирятся со сложившимися обстоятельствами и отношениями окружающих, но как только чаша терпения переполняется, у Тельцов глаза наливаются кровью, и они начинают все сметать на своем пути. В такой ситуации им очень сложно контролировать свои эмоции – они говорят все, что у них накопилось за долгое время, выливая все свои обиды и недовольства. Могут начать оскорблять и швырять вещи в того, кто их довел до такого состояния.



Особенно достается близким и родным, с ними Тельцы часто срываются с цепи, зная, что те простят и поймут. Кстати, из-за этого у женщин данного знака нередко возникают сложности со вторыми половинками, которые позволяют себе вести неподобающим, по меркам Тельчих, образом. Злость превращает ласковую и смешливую девушку в ураган, для которого нет преград. Благо, что он быстро утихомиривается, пытаясь как можно скорее вернуть мир и спокойствие.

3. Лев.

Для женщин этого знака импульсивность во вред, поэтому им нужно стараться держать свои эмоции под контролем, так как в таком состоянии она говорит то, о чем после может сильно пожалеть, и делать такое, что впоследствии сложно будет исправить. Обычно такой срыв у Львов происходит, когда они очень нервничают – Львица кричит, крушит отношения, которые могли строиться годами, а также конкретно портить свою репутацию, забывая о самоконтроле и тщательно оберегаемой социальной маске. Просто в таком состоянии Львицы думают только о том, чтобы поскорее все это закончилось, а с последствиями можно будет разобраться и позже.

Притом такое поведение они проявляют и в личной жизни, и на работе, так как пытаются одолеть все проблемы нахрапом, чтобы покрасоваться перед коллегами и начальством, не рассмотрев потенциальные сложности заблаговременно.

4. Весы.

Они эмоционально неустойчивые, поэтому и могут стать жертвой импульсивности, когда их нервное состояние нестабильно. Если женщина-Весы расстроена по какой-то причине, то она склонна находиться под действием эмоций, тем самым пытаясь поскорее избавиться от возникших проблем. К сожалению, действуя таким образом, вместо их решения, она создает другие, усугубляя и без того критическую ситуацию.

Но не только в расстроенных чувствах Весы могут проявлять импульсивность. Такое поведение может проявляться и в повседневной жизни, например, зайдя в магазин за хлебом, они выходят с полной тележкой продуктов, приобретя их на эмоциях, так как для этих женщин важно мгновенное удовлетворение.

5. Стрелец.

Этим женщинам не нравится находиться в клетке, поэтому как только вокруг них начинают воздвигаться стены запретов, условий или других категорий, которые им не по душе, Стрелец обязательно попытается из них вырваться, часто действуя импульсивно, пускаясь наутек. Девушки, рожденные под этим созвездием, нетерпеливы, по этой причине делают все быстро, часто не думая о последствиях, так как им просто-напросто все равно.

Ко всему прочему, женщины-Стрельцы грешат неосмотрительными высказываниями, из-за чего окружающие их считают бестактными личностями. А еще эти женщины могут спонтанно дать какое-то обещание, которое они никогда не смогут выполнить, и при этом делать вид, что ничего не было.

Эти 5 самых импульсивных женщин по знаку Зодиака могут наломать немало дров, о чем кто-то из них даже может и пожалеть. Но как говорится, что сделано – то сделано. Поэтому окружающим нужно просто привыкнуть к их вспыльчивости, так как переделать их невозможно.