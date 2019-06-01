5 самых могущественных женщин по знаку Зодиака

Могущественная личность имеет огромный потенциал, великую силу воли и бесстрашие. Обладатели этих качеств завораживают и восхищают, а также оказывают огромное влияние не окружающих. Считается, что данные характеристики присуще мужчинам. Но астрологи уверены, что и среди представительниц прекрасного пола есть такие, ведь все зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Силой духа женщин одаривает планета-покровитель.

Самые могущественные женщины-знаки Зодиака

Лидирующее место среди влиятельных дам заняли Тельцы, обладающие пытливым умом и огромной выдержкой. Эти женщины очень внимательно относятся к деталям, они наблюдательны и терпеливы. Им не составит труда расположить к себе человека и внушить ему доверие, что и помогает Тельцам достичь поставленных целей и получить могущество над другими. На втором месте Водолеи – завоевательницы. Они настолько сильны, что без труда воплощают в жизнь не только свои мечты, но и вдохновляют окружающих. Водолеи самодостаточные, свободолюбивые и ценящие свою независимость. Они летают очень высоко, но никогда не забывают прихватить за собой и тех, кто заслуживает высот. У них высокий интеллект и оригинальное решение вопросов, к тому же в борьбе за власть они могут использовать и грязные методы войны. Это опасный соперник. Третье место заняли Львицы – королевы по жизни. Они пришли в мир, чтобы направлять людей, вести их к лучшей жизни. Эти женщины обладают привлекательной внешностью, которая просто магнетизирует противоположный пол, из-за чего в гонке за лидерством он и остается позади прелестной Львицы. У них множество знакомств во влиятельных кругах, которыми они обязательно воспользуются ради собственной цели. Скорпионы оказались на четвертом месте, однако эти женщины могут многое, чтобы получить желаемое. Главная их черта – эта острый ум и развитая интуиция. Скорпионы прекрасно разбираются в людях, в случае необходимости либо давя на больные точки, либо проявив нежность и ласковость. Однако чаще всего Скорпионы все же используют первый метод борьбы за могущество, поэтому их дорога к успеху устлана жертвами. Своего соперника они уничтожают и никогда не жалеют об этом. В конце списка оказались Овны – целеустремленные, упорные, выносливые и проницательные. Они без проблем возьмут на себя роль лидера, так как Овнам очень нравится управлять и властвовать. Кстати, большой плюс этих женщин в том, что они, даже заняв высокий пост, не теряют свой разум, так как воспринимают власть, как должное.

Безусловно, другие женщины тоже способны достичь больших вершин, однако в отличие от этой пятерки, сделать им это будет сложнее.