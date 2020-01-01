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5 самых мудрых женщин по знаку Зодиака
Быть мудрой женщиной дано не каждой, ведь даже возраст не всегда добавляет мудрости. Так как это качество в себя включает не только опыт и знания, но и внутреннее спокойствие, не затмевающее рассудок. Астрологи считают, что данной чертой звёзды наделили представительниц прекрасного пола, рождённых лишь под пятью знаками Зодиака.
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Самые мудрые женщины по знаку Зодиака
- Козерог. Женщины, рождённые под этим знаком, очень серьёзные, спокойные и уравновешенные. Любое решение они принимают, только тщательно обдумав все за и против. Именно эти качества и делают их мудрыми. Козерог всегда знает, к чему ей стремиться и как этого достичь, никому не навредив: этот знак никогда не идёт по головам и не нарушает нормы морали. Эти женщины спокойно принимают подарки, которые преподносит им судьба за их терпение и сдержанность и в итоге получают от жизни всё, что хотят.
- Водолей. Этот знак не только обворожителен, но и очень мудрый. Иногда кажется, что Водолеи с другой планеты, до такой степени они легко разбираются в людях и всегда знают, с кем им лучше общаться. Но при этом, даже чувствуя, что перед ними лживый и токсичный человек, они всё равно не прекращают с ним общение из страха обидеть. Эти женщины сами очень обидчивые, и часто и окружающих боятся оскорбить словом или делом. У них на всё есть своя точка зрения, но они мудро стараются её никому не навязывать, так как не уверены в своей правоте. Жизнь они воспринимают такой, какая она есть, не нервничая во время неудач и сложностей.
- Дева. Женщины, рождённые под этим созвездием, терпеливые, рассудительные и спокойные. Они по жизни привыкли быть наблюдателями, поэтому со стороны кажется, что они довольно легкомысленны. На самом деле всё совсем не так. Они всегда трезво оценивают ситуацию, осознавая последствия своих поступков. К тому же они тонко чувствуют людей, поэтому наверняка знают, кто перед ними - лжец и лицемер или же честный человек. Девы за версту чуют, говорит ли правду им вторая половинка, но никогда не обличают своего любимого в обмане. Одним словом, провести этот знак нереально.
- Телец. Если нужен мудрый совет по поводу отношений, как любовных, так и дружеских, то можно просто обратиться к Тельцу. Она с удовольствием поделится своими знаниями и опытом в области людских взаимоотношений, а рассказать ей всегда есть что. Этот знак очень наблюдателен. Внешне Тельцы кажутся вспыльчивыми и эгоистичными, но это не так. Они спокойны, бесконфликтны, щедры на добрые поступки и всегда готовы протянуть руку помощи даже в ущерб своим интересам.
- Овен. Ответственность за себя и других у них в природе. Они с лёгкостью справляются даже с самыми большими трудностями, которые щедро преподносит им судьба. Готовы взвалить на себя и часть проблем родных и близких, никогда не упрекая их в этом. Мудрость этих женщин ещё и в том, что они терпеливы к промахам дорогих им людей, при случае молча подставляют им своё плечо и прощают все обиды.
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Безусловно, нельзя сказать, что другие представительницы прекрасного пола ведут себя глупо и бесшабашно. Но именно эти 5 самых мудрых женщин по знаку Зодиака умеют справиться с любой, даже самой сложной, ситуацией рассудительно и спокойно.
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