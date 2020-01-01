5 самых мудрых женщин по знаку Зодиака

Быть мудрой женщиной дано не каждой, ведь даже возраст не всегда добавляет мудрости. Так как это качество в себя включает не только опыт и знания, но и внутреннее спокойствие, не затмевающее рассудок. Астрологи считают, что данной чертой звёзды наделили представительниц прекрасного пола, рождённых лишь под пятью знаками Зодиака.

Самые мудрые женщины по знаку Зодиака

Козерог. Женщины, рождённые под этим знаком, очень серьёзные, спокойные и уравновешенные. Любое решение они принимают, только тщательно обдумав все за и против. Именно эти качества и делают их мудрыми. Козерог всегда знает, к чему ей стремиться и как этого достичь, никому не навредив: этот знак никогда не идёт по головам и не нарушает нормы морали. Эти женщины спокойно принимают подарки, которые преподносит им судьба за их терпение и сдержанность и в итоге получают от жизни всё, что хотят. Водолей. Этот знак не только обворожителен, но и очень мудрый. Иногда кажется, что Водолеи с другой планеты, до такой степени они легко разбираются в людях и всегда знают, с кем им лучше общаться. Но при этом, даже чувствуя, что перед ними лживый и токсичный человек, они всё равно не прекращают с ним общение из страха обидеть. Эти женщины сами очень обидчивые, и часто и окружающих боятся оскорбить словом или делом. У них на всё есть своя точка зрения, но они мудро стараются её никому не навязывать, так как не уверены в своей правоте. Жизнь они воспринимают такой, какая она есть, не нервничая во время неудач и сложностей. Дева. Женщины, рождённые под этим созвездием, терпеливые, рассудительные и спокойные. Они по жизни привыкли быть наблюдателями, поэтому со стороны кажется, что они довольно легкомысленны. На самом деле всё совсем не так. Они всегда трезво оценивают ситуацию, осознавая последствия своих поступков. К тому же они тонко чувствуют людей, поэтому наверняка знают, кто перед ними - лжец и лицемер или же честный человек. Девы за версту чуют, говорит ли правду им вторая половинка, но никогда не обличают своего любимого в обмане. Одним словом, провести этот знак нереально. Телец. Если нужен мудрый совет по поводу отношений, как любовных, так и дружеских, то можно просто обратиться к Тельцу. Она с удовольствием поделится своими знаниями и опытом в области людских взаимоотношений, а рассказать ей всегда есть что. Этот знак очень наблюдателен. Внешне Тельцы кажутся вспыльчивыми и эгоистичными, но это не так. Они спокойны, бесконфликтны, щедры на добрые поступки и всегда готовы протянуть руку помощи даже в ущерб своим интересам. Овен. Ответственность за себя и других у них в природе. Они с лёгкостью справляются даже с самыми большими трудностями, которые щедро преподносит им судьба. Готовы взвалить на себя и часть проблем родных и близких, никогда не упрекая их в этом. Мудрость этих женщин ещё и в том, что они терпеливы к промахам дорогих им людей, при случае молча подставляют им своё плечо и прощают все обиды.

Безусловно, нельзя сказать, что другие представительницы прекрасного пола ведут себя глупо и бесшабашно. Но именно эти 5 самых мудрых женщин по знаку Зодиака умеют справиться с любой, даже самой сложной, ситуацией рассудительно и спокойно.