Прекрасный пол в мужчинах ценит щедрость, так как именно от этого качества будет зависеть, как супруг станет распределять семейный бюджет и какие подарит подарки на праздники. Ведь масса парней скупятся даже на букет цветов для любимой на 8 марта, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Но не все представители сильного пола скупердяи, некоторых звёзды одарили огромной щедростью – им ничего не жалко для второй половинки и своей семьи. Вот ТОП-5 самых бескорыстных и щедрых мужчин по знаку Зодиака.

Самые бескорыстные и щедрые мужчины по знаку Зодиака

Лев. Эти мужчины очень щедрые, бескорыстные и добрые. Они всегда поделятся с нуждающимся, бывает даже в ущерб себе. От этого они становятся даже счастливее, тем более если их хвалят за добрые дела. Для любимой Лев готов на всё, главное, чтобы он в её глазах был самым лучшим, поэтому нередко он начинает швыряться деньгами, делая абсолютно бесполезные траты. Чтобы сохранить его финансы, женщинам стоит его хотя бы иногда притормаживать, уверяя, что он и без подарков прекраснейший мужчина на свете (конечно, если спутница Льва в этом заинтересована и искренне его любит). Весы. Он обожает помогать окружающим, так как просто не терпит несправедливости. Мужчина, рождённый под этим созвездием, способен на внезапные и неожиданные акты щедрости даже к тем, кого не очень хорошо знает, так как альтруизм – это его природная черта, а против природы не пойдёшь, хоть от неё многие Весы и страдают. Ведь нередко после такого акта щедрости и бескорыстия эти мужчины остаются с пустым кошельком. Но им не важно, что будет потом, главнее то, что происходит в данный момент. Кстати, представители этого созвездия никогда не упрекают за свои подарки, так что после расставания все драгоценности и меха, а также недвижимость и авто остаются у второй половинки. Стрелец. Он рождён, чтобы помогать другим, поэтому всегда находится рядом с теми, кто испытывает трудности. Стрельцы протянут руку и в профессиональной сфере, и социальной, а также поделятся своими финансами, чтобы поддержать нуждающегося в них. Что касается отношений со второй половинкой, то Стрелец, как любитель делать неожиданные подарки, сделает так, чтобы любимая удивлялась и восхищалась им. Правда, в ответ этот мужчина ждёт восхищения и довольства женщины – её счастливая улыбка и блеск в глазах – лучшая плата за его сюрприз. Козерог. За кажущейся холодностью Козерога скрывается золотое сердце. Этот мужчина - щедрый, добродушный и самоотверженный, готовый помогать другим как морально, так и экономически в трудные времена. Представители этого знака - одни из лучших мужчин, которых может встретить женщина, человек невероятного доверия и преданности. Но, правда, в начале отношений, когда объект симпатии не до конца изучен, он не станет сорить деньгами, свидания и подарки будут довольно бюджетными. Зато когда он поймёт, что между ним и его женщиной есть взаимопонимание и гармония, тут же превратится в щедрого парня, которому ничего не жалко для любимой. Рыбы. Мужчины, рождённые под этим зодиакальным созвездием, по-настоящему бескорыстны. Чувствительные и эмоциональные Рыбы с лёгкостью поставят себя на место страдающего, поэтому, если этот мужчина может что-то сделать, то он это обязательно сделает – это может быть как моральная, так и материальная поддержка. Прекрасному полу нужно помнить об этом и не ждать каждодневных сюрпризов от него или же дорогих подарков на знаменательную дату, максимум цветы или что-то для дома, чтобы можно было пользоваться вдвоём. Зато в трудную минуту он будет готов отдать последнюю рубаху любимой женщине.

Эти самые бескорыстные и щедрые мужчины по знаку Зодиака всегда придут на помощь, и не только к близким и знакомым. Они готовы в любую минуту любому человеку протянуть дружескую руку, так как по своей природе альтруисты, ну, а ради любимых людей и вовсе горы свернут.