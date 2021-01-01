Беги от этих мужчин! ТОП-3: Самые большие скряги по знаку Зодиака

Скупые мужчины обычно имеют стабильный и немалый доход, но на просьбу одолжить денег, обычно отвечают отказом. И чаще всего от их жадности страдают именно близкие люди, в частности вторые половинки, которые зависимы от своих супругов. Конечно, современная женщина и сама успешно зарабатывает себе на пропитание и другие жизненные блага, но всё же терпеть рядом с собой жадину – не самая лёгкая задача. Ведь так неприятно, когда твой любимый жадничает купить цветы на 8 марта, не говоря уже о чём-то более весомом. Безусловно, алчные личности появляются под разными звёздами, однако есть созвездия, которые просто «штампуют» жадных парней.

Самые большие скряги и жадины по знаку Зодиака



Телец. Этот знак - лидер среди скупцов, притом он жадничает и по отношению к себе. Этот мужчина будет умирать от холода, но не потратит денег на обогреватель, а летом – изнывать от жары, но ни в коем случае не купит себе кондиционер. Природа их алчности – трудолюбие. Они много и часто тяжело работают, чтобы иметь стабильный доход, с которым не собираются легко расставаться, предпочитая откладывать заработанное на «чёрный» день. Поэтому и не удивительно, что Тельцы не тратятся на дорогие подарки для вторых половинок. К тому же, они искренне недоумевают, как можно так транжирить деньги на бесполезные вещи, ведь без них можно легко обойтись. Но в оправдание этих мужчин можно сказать, что они не абсолютные скупцы, так как если близкому человеку что-то действительно нужно, то они готовы потратить большие деньги, но не последние. Запас всегда должен быть. Дева. Они уважают во всём порядок, и финансы – не исключение, поэтому тратить деньги впустую Девы точно не будут. Эти мужчины всегда контролируют доходы и расходы не только свои, но и членов семьи, тщательно сравнивая два этих пункта. Зато с Девами родные точно не будут бедствовать. Часто мужчины, рождённые под данным созвездием, экономят ради какой-то большой цели – покупка роскошного автомобиля или престижной недвижимости. В такие жизненные периоды вторым половинкам придётся потуже затянуть пояски, так как нужно будет следить за всеми тратами, начиная от еды и заканчивая бытовой химией. Однако, когда цель будет достигнута, то мужчина разрешит некоторые траты - дорогой ресторан для празднования радостного события, покупку драгоценностей для второй половинки или же посещение дорогостоящего салона красоты. В хорошем расположении духа Девы всё-таки добры и щедры. Скорпион. Мужчина, рождённый под этим зодиакальным созвездием, придерживается равноправия в плане зарабатывания. Поэтому даже в кафе на первом свидании обычно Скорпионы не проявляют большой щедрости, часто предлагая, чтобы каждый заплатил по счёту. Поэтому второй половинке не стоит ждать, что супруг будет заваливать её подарками и спонсировать её просьбы, касаемые её гардероба, внешнего вида – косметические салоны и парикмахерские, а также прислушиваться к пожеланиям дорогого и качественного ремонта. Скорпион считает, что если женщине чего-то хочется, она может на всё это заработать самостоятельно. Зато эти мужчины никогда не отказываются от дорогостоящих презентов для них, да и в ресторане, если его угостит девушка, Скорпион не будет против. В этой ситуации он забывает о равноправии. Но что удивительно: прекрасный пол терпит этих альфонсов за их природное обаяние, так как они знатные мастера напустить тумана в глаза любимой.

Рекомендуется прекрасному полу присмотреться, кто же эти мужчины-скряги по знаку Зодиака, чтобы задуматься, а что в будущем готовит союз с ними. Хотя, конечно, в каждом правиле есть исключения.