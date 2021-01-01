С этими людьми очень сложно, так как они просто не могут прийти на назначенную встречу вовремя. Обычно у них есть отговорки и веские причины постоянных задержек, но слушать изо дня в день их невозможно. Астрологи выделили 5 самых непунктуальных и безалаберных знаков Зодиака, постоянные опоздания которых могут вывести из себя даже самых терпеливых людей.

Самые непунктуальные Зодиака

Овен. Он постоянно опаздывает лишь потому, что не принимает во внимание потребности окружающих, так как для него важнее собственные интересы. Овен даже не будет извиняться из-за опоздания, ведь у него на то были причины. Кстати, часто этот знак даже не предупреждает о том, что вовсе не придет на встречу, и ему все равно, что его могли ждать долгое время. По мнению Овнов, это проблемы ждущего, потому что он никого и никогда не ждет. Весы. Их непунктуальность связана с проблемой выбора, что надеть, что обуть, какими духами воспользоваться и стоит ли брать с собой большую сумку или же можно обойтись клатчем. И нельзя сказать, чтобы Весы не боролись со своей вредной привычкой – они всеми силами стараются прийти в назначенный час, чтобы не заставлять окружающих томиться в ожидании, но ничего не могут поделать. Ведь для них постоянное взвешивание вариантов – норма, они даже к закрытию магазина могут опоздать, оставшись без ужина, не говоря уже о деловой встречи. Близнецы. У них настолько много дел, что этот знак просто не успевает со всеми справиться, поэтому и опаздывает, часто на пару часов. Ведь по дороге на встречу Близнецы могут остановиться, чтобы поговорить с кем-то, позвонить или же написать сообщение. Эта вредная привычка часто приводит к ссорам с начальством, поэтому Близнецы обычно просят у руководства более длительные сроки для выполнения задания. Однако окружающие на них не обижаются, понимая, что это не имеет смысла – критика этому знаку безразлична. Водолей. Этот беспечный знак никогда ни о чем не заботится, и тем более о пунктуальности. Его даже раздражает, когда приходится придерживаться каких-либо правил, так как Водолеи сами себе правила, поэтому довольно часто они просто не делают то, что им не хочется, например, приходить вовремя на встречу. Ко всему прочему Водолей всегда расставляет приоритеты по своему – если он встретил интересного человека, то не считает нужным спешить на свидание с тем, кто ему безразличен, работа – не исключение. Лев. Они очень хотят успеть, но много времени тратят на подготовку к встрече, ведь представители этого знака должны выглядеть всегда идеально, начиная от прически и заканчивая правильно подобранной обувью и парфюмерией, и просто не замечают, как пролетает время. Кстати, Львы даже опаздывают на важные встречи, от которых зависит их будущее, но умение подать себя тут же затмевает их маленький изъян, как непунктуальность.

Все мы имеет свои недостатки, но эти 5 непунктуальных знаков Зодиака настолько рассеяны и излишне мечтательны, что их изъян многих просто выводит, однако не все опаздывающие готовы бороться со своей вредной привычкой.