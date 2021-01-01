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4 самых экономных знака Зодиака
Есть люди, у которых деньги никогда не задерживаются в руках, а есть скряги, боящиеся потратить лишнюю копеечку, но есть и такие, кто умело распределяет свои финансы. Астрологи выделили 4 самых экономных знака Зодиака, которые никогда не делают бесполезные покупки, тщательно просчитывая все свои траты.
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Самые экономные знаки Зодиака
- Телец. Он умело управляет финансами и является отличным вкладчиком. Однако излишняя бережливость иногда у него всё-таки зашкаливает: он может жить в холодной квартире, умирая от холода, но не тратить денег на отопление, носить одну и ту же одежду, не стричься, чтобы не обращаться в салон красоты и исключить дополнительную статью расходов, а также отказаться от многих благ цивилизации. Но самое интересное, что Тельцы никогда не бывают нищими. Обычно они имеют стабильную работу, недвижимость и очень солидные финансы, собранные на банковском счёте. Безусловно, чрезмерная забота о деньгах не позволяет им наслаждаться жизнью – путешествовать, покупать дорогие и удобные вещи, ходить в хорошие рестораны и другое. Но среди представителей этого знака много любителей пожить за чужие деньги, притом на полную катушку.
- Рак. Он никогда не тратит ни копейки больше из своего запланированного бюджета, не позволяет себе поддаться очарованию шопинга и имеет тенденцию приобретать вещи в секонде или дешёвых магазинах, а также часто практикует возврат одежды, пока не истёк 14-дневный срок. Идя на торжественное мероприятие, где нужно подарить подарок, он в первую очередь поищет его среди своих вещей, которые можно передарить. Ну, а если таковые не найдутся, проявит смекалку и презентует что-то очень дешёвое, но оригинальное. Единственное, на чём не экономят Раки, - это на путешествиях. Новые впечатления для них дорогого стоят.
- Дева. Они рациональны, практичны и тратят деньги только на серьёзные вещи - покупка автомобиля, недвижимости, хорошее образование. Девы редко ходят по ресторанам, предпочитая домашнюю пищу, которая намного дешевле и полезней. Представители этого зодиакального созвездия редко тратят деньги на рестораны, оправдывая это тем, что домашняя пища полезнее. Что же касается материальной помощи родным, то она распространяется только на детей, а представить, что Дева содержит кого-то из братьев, сестёр или родителей, просто невозможно.
- Козерог. На самом деле он лидер среди экономных зодиакальных созвездий. С самого детства Козероги очень бережливы – никому не дают свои игрушки, в подростковом возрасте не делятся едой, а в зрелом их экономность проявляется во всём, начиная от выбора одежды и заканчивая продуктами питания (они лучше на диете посидят). Хотя сказать, что этот знак жадный, нельзя – он просто умеет зарабатывать деньги и правильно ими распоряжаться. Козероги вкладываются только в полезное и выгодное – образование для себя и родных, здоровье и жильё – оно обязательно должно быть комфортное. Всё остальное этот знак выбирает, исходя из цены и качества.
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Всё хорошо в меру, ведь экономные знаки Зодиака очень легко могут превратиться в скупердяев. Поэтому близким желательно их периодически останавливать, когда экономия начинает зашкаливать.
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