Есть люди, у которых деньги никогда не задерживаются в руках, а есть скряги, боящиеся потратить лишнюю копеечку, но есть и такие, кто умело распределяет свои финансы. Астрологи выделили 4 самых экономных знака Зодиака, которые никогда не делают бесполезные покупки, тщательно просчитывая все свои траты.

Самые экономные знаки Зодиака

Телец. Он умело управляет финансами и является отличным вкладчиком. Однако излишняя бережливость иногда у него всё-таки зашкаливает: он может жить в холодной квартире, умирая от холода, но не тратить денег на отопление, носить одну и ту же одежду, не стричься, чтобы не обращаться в салон красоты и исключить дополнительную статью расходов, а также отказаться от многих благ цивилизации. Но самое интересное, что Тельцы никогда не бывают нищими. Обычно они имеют стабильную работу, недвижимость и очень солидные финансы, собранные на банковском счёте. Безусловно, чрезмерная забота о деньгах не позволяет им наслаждаться жизнью – путешествовать, покупать дорогие и удобные вещи, ходить в хорошие рестораны и другое. Но среди представителей этого знака много любителей пожить за чужие деньги, притом на полную катушку. Рак. Он никогда не тратит ни копейки больше из своего запланированного бюджета, не позволяет себе поддаться очарованию шопинга и имеет тенденцию приобретать вещи в секонде или дешёвых магазинах, а также часто практикует возврат одежды, пока не истёк 14-дневный срок. Идя на торжественное мероприятие, где нужно подарить подарок, он в первую очередь поищет его среди своих вещей, которые можно передарить. Ну, а если таковые не найдутся, проявит смекалку и презентует что-то очень дешёвое, но оригинальное. Единственное, на чём не экономят Раки, - это на путешествиях. Новые впечатления для них дорогого стоят. Дева. Они рациональны, практичны и тратят деньги только на серьёзные вещи - покупка автомобиля, недвижимости, хорошее образование. Девы редко ходят по ресторанам, предпочитая домашнюю пищу, которая намного дешевле и полезней. Представители этого зодиакального созвездия редко тратят деньги на рестораны, оправдывая это тем, что домашняя пища полезнее. Что же касается материальной помощи родным, то она распространяется только на детей, а представить, что Дева содержит кого-то из братьев, сестёр или родителей, просто невозможно. Козерог. На самом деле он лидер среди экономных зодиакальных созвездий. С самого детства Козероги очень бережливы – никому не дают свои игрушки, в подростковом возрасте не делятся едой, а в зрелом их экономность проявляется во всём, начиная от выбора одежды и заканчивая продуктами питания (они лучше на диете посидят). Хотя сказать, что этот знак жадный, нельзя – он просто умеет зарабатывать деньги и правильно ими распоряжаться. Козероги вкладываются только в полезное и выгодное – образование для себя и родных, здоровье и жильё – оно обязательно должно быть комфортное. Всё остальное этот знак выбирает, исходя из цены и качества.

Всё хорошо в меру, ведь экономные знаки Зодиака очень легко могут превратиться в скупердяев. Поэтому близким желательно их периодически останавливать, когда экономия начинает зашкаливать.