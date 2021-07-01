3 самых мстительных и злопамятных знака Зодиака

Представители зодиакальных созвездий по-своему переживают обиды. Одни просто их игнорируют, другие же перестают доверять обидчику, но есть три самых мстительных и злопамятных знака Зодиака, которые могут долго планировать изощрённый и жёсткий ответ, и относятся к ним Близнецы, Овны и Скорпионы.

Главные мстители по знаку Зодиака

Скорпион. Лидер среди мстителей, особенно когда дело касается любви. Он никогда не сможет простить изменившего ему партнёра, постарается его наказать по всем фронтам. Может даже применить физическую силу. Но чаще всего Скорпион затаивается, не показывая своих задетых чувств, подаёт месть в холодном виде, чтобы ударить как можно больнее обидчика. Поэтому и не стоит удивляться, если вдруг коллега по работе, задевший когда-то представителя этого знака, вдруг начнёт получать в свой адрес колкие замечания, причём регулярно и, казалось бы, на пустом месте. И, что самое неприятное, что бороться со Скорпионом нет смысла, потому что он настолько умён и силён, что все выпады в его адрес заканчиваются фиаско.

Близнецы. Представители этого знака Зодиака обладают лёгким и весёлым нравом, поэтому никто даже не может подумать, что они могут мстить, притом больно и жёстко, используя свой высокий интеллект и острый язык. Близнецы – прекрасные притворщики, поэтому они часто не показывают вида, что заметили выпад в свой адрес, но в голове у них строится такой план мести, что обидчику не позавидуешь. Обычно этот знак Зодиака в качестве мести использует сплетни, которые могут сильно ударить по репутации позволившего себе их обидеть человека. Но сделано это будет так аккуратно и продуманно, что невозможно догадаться, от кого пришла ответка. Близнец даже может выслушать жалобы расстроившегося обидчика, тихо потирая ручки и радуясь, что смог наказать его сполна.

Овен. Рождённые под этим знаком Зодиака - очень горячие люди, они опасны и жестоки, тут же отвечают обидчику, никогда не терпя пренебрежения в свой адрес, притом способны сделать это настолько больно, что обидевший их будет наповал повергнут. В качестве мести может быть как беспардонный ответ, так и тяжёлая и длительная борьба с выматыванием и себя и того, кто позволил себе обидеть Овна, которая обязательно закончится победой последнего. Но у представителей этого знака есть большой плюс – они быстро остывают и забывают обиду. Не столько по своей доброте, сколько из-за своего природного стремления двигаться вперёд, не вороша прошлое, ведь оно может их тормозить.

Конечно, всем неприятно, когда их обижают, но всё же совет этим 3 самым мстительным и злопамятным знакам Зодиака – не стоит держать обиду на обидчиков. Ведь никто не отменял закон бумеранга, а значит, каждый получит по заслугам. А нам лучше жить в мире, согласии и любви с окружающим миром, тогда и у каждого из нас будет всё замечательно!