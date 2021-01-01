4 самые чувственные женщины по знаку Зодиака

Идеал женщины – красивая, умная, чувственная. Много ли таких? Увы, нет. Но когда у мужчин есть возможность выбирать, с вероятностью 90% они предпочтут именно третий вариант. Поможет им в этом внутреннее чутьё и, конечно, всезнающая астрология. Звездочёты дают подсказку, кто они – самые чувственные женщины из знаков Зодиака. Такие разные: нежные феи и роковые соблазнительницы, но для всех для них любовь – жизнь. А как иначе, ведь звёзды предопределили их судьбу: дарить мужчинам счастье.

4 самые чувственные женщины из знаков Зодиака

Телец – мастерица блаженств.

Ценительница удовольствий. Любит вкусную еду, качественные интимные радости, красивые вещи. Живёт во имя всего перечисленного. Её чувственность абсолютна, хотя и зависит от непонятного ритма: бывают как пики, так и периоды спада. Женщина-Телец полностью ориентирована на избранника, умеет предугадывать любые его желания и точно знает, как их удовлетворить. Мужчина, выбравший такую подругу жизни, - счастливчик.

Лев – искусительница-коллекционер мужских сердец.

Женщины солнечного знака излучают тепло и энергию. Сильный пол реагирует на них, как мотыльки на свет: стремится к ним, во что бы то ни стало. Львицы умеют очаровывать, знают толк в искушении. Они наслаждаются вниманием, тешат тщеславие, подсчитывая количество покорённых мужских сердец. Но по-настоящему показывают свою страстность и чувственность лишь одному избраннику.

Скорпион – роковая соблазнительница.

Представительницы восьмого знака Зодиака – гуру интриг в делах сердечных. В плотских удовольствиях ведут себя страстно и трансгрессивно, понятия «невозможно» в этом спектре для них просто не существует. Обладают таинственной, обворожительной, роковой прелестью. Страстные любовницы, они соблазняют взглядом и телом, навсегда овладевают чувствами и разумом мужчины-жертвы.

Рыбы – нежная прелестница.

Чувственность женщин, влюблённых в любовь, отличается от других. Она насыщена лёгкостью и застенчивостью, всегда волнует и интригует. Женщины-Рыбы напрочь лишены агрессии, отсутствие этого качества компенсирует безграничная нежность и искренняя привязанность к партнёру.

Не огорчайтесь, если не попали в число самых чувственных женщин по знаку Зодиака. Вердикт астрологов – не аксиома. Любое личностное качество можно развивать до бесконечности. Поработайте над собой, чтобы избранник не сомневался: его половинка – лучшая женщина на земле!