3 самых везучих знака Зодиака, которые родились «в рубашке»

Есть люди, которым настолько во всём везёт, что кажется, будто сама Фортуна их ведёт под руку, помогая во всех делах: их начинания всегда благополучны, а решения – верные. Астрологи считают, что такие везунчики рождаются только под тремя созвездиями, они освещают путь к счастью и успеху.

Знаки Зодиака, родившиеся «в рубашке»



Овен. Этому знаку везёт только благодаря тому, что люди, рождённые под данным созвездием, обладают сильным характером, который помогает им добиться всего, что они пожелают. К тому же, у Овнов отсутствуют такие качества, как стеснительность и сочувствие, мешающие многим получить желаемое. Поэтому их наглое везение подпитывается природной силой духа. Также звёзды одарили этот знак прекрасным умением эксплуатировать знания и связи других – они с лёгкостью обзаводятся знакомыми, чтобы продвинуться на профессиональном поприще, создают выгодные браки, всю жизнь живя за счёт второй половинки, ну и, конечно, их друзья – не простые люди, они помогают представителям этого созвездия добиться больших вершин. Близнецы. Они баловни судьбы, так как всегда оказываются в нужное время в нужном месте с нужными людьми. Такое ощущение, что за спиной Близнецов летают специальные ангелы-хранители, которые всякий раз подтасовывают для них удачливые случайности, поэтому у этого знака никогда не бывает экономических проблем, а также они счастливы в социальных отношениях. Рождённые под этим созвездием обладают прекрасной интуицией, а также превосходным актёрским талантом, поэтому они знают, что сказать и кому, чтобы получить желаемое. В их окружении всегда найдётся добрый знакомый, который с удовольствием протянет руку помощи, когда Близнецы в этом особенно нуждаются, и приложит все свои силы, чтобы вытащить этот знак из неприятностей. Стрелец. Кажется, что рождённые под этим знаком просто излучают счастье и удачу, поэтому многие знакомые, находясь рядом с ними, подзаряжаются от Стрельцов их позитивом. Стрельцы не только оптимисты по жизни, но и большие интеллектуалы, молниеносно использующие все возможности, которые преподносит им судьба. Если у этого знака есть цель, то он всегда её добьётся, особенно если это касается финансов. В сфере денег и недвижимости у Стрельцов редко бывают промахи, здесь присутствие высших сил особенно заметно. В личной жизни этот знак не настолько везуч, но сказать, что он несчастлив в отношениях с любимыми и родными людьми тоже нельзя, - есть лишь небольшие сложности.

Эти 3 знака Зодиака, родившиеся «в рубашке», никогда не падают духом, так как всегда ощущают поддержку ангелов-хранителей, которые оберегают и дают верные подсказки, чтобы эти знаки не встретили на своём пути больших преград и море сложностей.